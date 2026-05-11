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La ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio, fue entrevistada por LU12 AM680 y se refirió al operativo integral de asistencia desplegado en Perito Moreno tras la tragedia que conmueve a toda la provincia.

La funcionaria relató que el equipo provincial se hizo presente en el lugar alrededor de la 1 de la mañana del lunes, apenas se tomó conocimiento de los hechos por instrucción directa del gobernador Claudio Vidal.

Contención

Arribó acompañada por personal de Protección Civil, mientras que en paralelo el Hospital de Perito Moreno realizaba las primeras asistencias médicas. “Hizo todas las primeras asistencias, no solo a las personas que estaban heridas, sino también asistencia psicológica a familiares“, detalló.

En relación a los vecinos afectados, se informó que un grupo fue evacuado y se encuentra actualmente alojado en la Hostería Municipal. “Se encuentran actualmente con contención desde anoche y también contención psicológica por parte del hospital que ha mandado gente a la hostería“, afirmó la ministra.

Describió la gravedad del escenario al momento de su llegada, señalando que la edificación se veía “demasiado dañada con peligro de derrumbe de dos de sus paredes“. Explicó que, una vez apagados los focos ígneos, se tuvieron que esperar algunas horas para que se enfriaran los materiales.

“Alrededor de 8:30, 9 de la mañana se extrajeron el cuerpo de un adulto y de un bebé que ya están en la morgue junto con el fallecido que anoche fue trasladado“, confirmó respecto al hallazgo de las víctimas fatales tras la remoción de escombros.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 11 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Red de hospitales

Sobre el funcionamiento del sistema sanitario, Boggio calificó la respuesta como “muy buena, muy rápida, muy oportuna“. Detalló que hay cuatro menores derivados al hospital zonal y una paciente adulta en el Hospital de Las Heras que se encuentra en UTI con quemaduras y asistencia mecánica respiratoria.

“En el caso de los menores en Caleta, hay dos menores que están en internación general con algunas quemaduras, un menor que tiene politraumatismos y un menor que está en UTI pero con evolución estable“, precisó la funcionaria sobre el parte médico actual.

Asimismo, destacó que el avión sanitario está dispuesto para realizar cualquier evacuación a un centro de mayor complejidad. “Eso ya está todo armado desde anoche si es que los médicos así lo requieren“, aseguró la ministra.

Hizo hincapié en la contención de los familiares de línea directa de los fallecidos, quienes están siendo trasladados desde la provincia de Salta. “Se está coordinando para poder traerlos vía aérea hasta la zona de Comodoro y el traslado terrestre ya ha sido articulado“, explicó.

Red de gas

En cuanto a las causas de la explosión, Boggio confirmó que a primera hora estaba realizando pericias. “Tenemos entendido que no estaban conectados a la línea de red“, señaló, aclarando que toda la información se encuentra bajo investigación de la justicia.

Respecto a la estructura del inmueble, describió que “la edificación es una, pero se ven como cuatro departamentos individuales que serían los que estaban ocupados y en donde se provocó esta semejante explosión“.

Sobre la ayuda a los damnificados por los daños colaterales, la ministra confirmó que se realiza un relevamiento en la periferia. “Ha habido ruptura de vidrios y alguna que otra cuestión; ni bien se tenga el estado de situación la idea es poder contener a esta gente de la manera más rápida posible“, sostuvo.

Finalmente, expresó el impacto emocional que genera el hecho en el gabinete provincial: “Para nosotros es algo sumamente doloroso, pero nos encuentra de una forma articulada y rápida para ocuparnos de lo que hay que ocuparse: asistir, contener y dar respuestas“.