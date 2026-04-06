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El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz aprobó un nuevo reglamento para los concursos públicos de antecedentes y oposición destinados a la selección de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial. La medida quedó formalizada a través del Acuerdo N° 01/2026, firmado el 17 de marzo en Río Gallegos y publicado el pasado 1 de abril en el Boletín Oficial.

La modificación introduce cambios en el procedimiento de inscripción, la evaluación de antecedentes y la conformación de ternas, en el marco de la Ley Provincial N° 3910, que regula el funcionamiento del organismo encargado de intervenir en la selección de magistrados.

Según pudo saber La Opinión Austral las nuevas reglas en los concursos se aplicarán en los próximos cinco llamada para cubrir vacantes en defensorías y juzgados de Río Gallegos, Puerto Deseado, Río Turbio y Puerto Santa Cruz. Se espera que pronto los consejeros lancen la convocatoria para cinco cargos.

Nuevos criterios para evaluar antecedentes profesionales

El texto aprobado introduce cambios en la evaluación de antecedentes, en particular en el apartado de formación profesional y académica. A partir de la actualización, el Consejo otorga puntaje a cursos, diplomaturas y capacitaciones que no necesariamente estén vinculadas de manera directa con la materia del cargo concursado.

El sistema mantiene la estructura de evaluación que combina antecedentes, prueba de oposición y entrevista personal, pero amplía el alcance de los antecedentes considerados.

Según el reglamento, la evaluación de antecedentes representa el 20% del puntaje final, mientras que la prueba de oposición y la entrevista personal concentran el 40% cada una, en los casos generales.

Cambios en concursos múltiples y conformación de ternas

El nuevo reglamento redefine el mecanismo para concursos múltiples, es decir, aquellos destinados a cubrir más de un cargo con la misma función, rango y especialidad.

En estos casos, el Consejo de la Magistratura confeccionará una lista de mérito que incluirá una cantidad de aspirantes equivalente al número de cargos a cubrir más dos adicionales. A partir de esa lista, se conformarán las ternas que se elevarán al Poder Ejecutivo.

El procedimiento establece que para el primer cargo, el Poder Ejecutivo deberá elegir entre los tres primeros aspirantes del orden de mérito. Para el segundo cargo, la terna se integrará con los dos aspirantes restantes más el siguiente en el orden. El esquema se repetirá de manera sucesiva para los cargos restantes.

Este mecanismo reemplaza la redacción anterior y fija un criterio específico para la conformación de ternas en concursos simultáneos.

Inscripción digital

Otro de los cambios del nuevo reglamento establece que la inscripción a los concursos se realizará exclusivamente a través de una plataforma digital. Los aspirantes deberán completar un formulario en línea y adjuntar la documentación respaldatoria en formato PDF.

El artículo 5 del reglamento fija un procedimiento por etapas que incluye declaración jurada, carga de datos personales, acreditación de título profesional, antecedentes penales y documentación vinculada a la trayectoria laboral y académica.

Hasta la modificación, los postulantes debían presentar la documentación de manera presencial ante el Consejo. Con el nuevo sistema, el organismo incorpora un esquema digital para la gestión de inscripciones.

El reglamento también dispone que la omisión de documentación obligatoria invalida la inscripción, y que toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada.

Marco legal y funcionamiento del Consejo

La actualización del reglamento se apoyó en la Ley N° 3910, sancionada en diciembre de 2024 y promulgada posteriormente, que define al Consejo de la Magistratura como el órgano encargado de intervenir en la selección de magistrados mediante concursos públicos.

Esa norma establece que el Consejo debe confeccionar ternas vinculantes a partir del orden de mérito surgido de los concursos, y remitirlas al Poder Ejecutivo para la designación de los cargos.

El Acuerdo del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz lleva las firmas del presidente, Fernando Basanta, junto a los consejeros Julián Michavila, Víctor Martensen, Paola Álvarez, María Verónica Zuvic, María José Butterfield y el diputado Alfredo Martínez Alfaro.

El reglamento aprobado ahora adapta los procedimientos internos del organismo a ese marco legal y actualiza aspectos operativos del proceso de selección.

El Acuerdo establece que los concursos serán abiertos y públicos, con garantía de igualdad de oportunidades, derecho a impugnación y anonimato en las pruebas escritas. Además, fija que el proceso de selección no podrá interrumpirse y que todas las actuaciones deberán registrarse en expedientes con acceso público, salvo los informes psicológicos.