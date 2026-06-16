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La industria minera en la provincia de Santa Cruz atraviesa una transformación silenciosa pero irreversible en la configuración de sus fuerzas de trabajo. Lo que históricamente fue un ecosistema predominantemente masculino hoy se redefine a través de un cambio cultural profundo, donde las mujeres ganan terreno no solo en los frentes operativos y técnicos en los yacimientos, sino también en las mesas donde se toman las decisiones estratégicas de la actividad.

Este proceso de modernización institucional tiene un claro reflejo en la propia conducción del sector: la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) transita actualmente su segunda gestión consecutiva bajo la presidencia de Verónica Nohara, consolidando un mensaje de liderazgo femenino en el distrito minero más importante de la Argentina.

Santa Cruz lidera el volumen de empleo con impronta femenina

A nivel federal, la inserción de las mujeres en la minería formal se ubica en torno al 12%, un piso que viene registrando un crecimiento sostenido año tras año, pero que aún plantea el desafío de seguir abriendo convocatorias. Sin embargo, cuando se pone la lupa sobre los distritos con mayor desarrollo productivo, la Patagonia y el NOA marcan una diferencia sustancial sobre la media del país.

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN MINERÍA POR PROVINCIA — PROVINCIA PROPORCIÓN % DOTACIÓN FEMENINA San Juan 15,2 % Santa Cruz ▲ 14,7 % Salta 13,5 % Media nacional 12,0 %

No obstante, el dato de Santa Cruz cobra una relevancia exponencial cuando se analiza el volumen real del mercado laboral: la provincia es el principal motor de empleo minero de la Argentina, concentrando más de 9.400 puestos de trabajo directos. Esto significa que uno de cada cuatro trabajadores mineros del país —el 25% del total nacional— se encuentra en suelo santacruceño. En ese universo masivo, el 14,7% femenino representa a cientos de profesionales que sostienen la operatividad diaria en el Macizo del Deseado.

Las mujeres santacruceñas ya no solo acompañan el crecimiento de la actividad: son protagonistas activas y conductoras del presente y del futuro de la industria.

Innovación, eficiencia y nuevas estructuras de liderazgo

Desde CAMICRUZ enfatizan que la incorporación de mujeres en roles de alta responsabilidad —ingenierías, geología, planificación de roster y operación de equipos pesados— va mucho másallá́ de una cuestión de cupos o de agenda social; se trata de una optimización real de la competitividad empresarial.

La diversidad de género en los equipos de trabajo en campamento enriquece los ambientes laborales mediante la confluencia de nuevas experiencias, miradas y metodologías de gestión. Esto se traduce en dinámicas de trabajo mucho más colaborativas, una reducción comprobada en los índices de conflictividad y siniestralidad, y una aceleración en los procesos de innovación y mejora continua dentro de las plantas.

El camino hacia una minería plenamente equitativa y diversa continua sumando hitos en la provincia. Con las operadoras proyectando nuevas fases de inversión y exploración, las mujeres santacruceñas ya no solo acompañan elcrecimiento de la actividad: son protagonistas activas y conductoras del presente y del futuro de la industria.

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