NO SE PUEDEN HACER LOS PLÁSTICOS

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) no envía los insumos para la impresión de las licencias de conducir a los municipios y Río Gallegos está siendo afectado nuevamente, se informó mediante un comunicado de prensa oficial, luego profundizado por funcionarios del Gabinete del intendente Pablo Grasso.

Ante esta situación, el municipio de Río Gallegos no puede entregar licencias, ni tampoco comprar los kits porque son elementos certificados específicamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que ocasiona un perjuicio doble en una temática tan sensible como lo es el transporte.

Por este motivo, la Dirección de Tránsito de Río Gallegos informó que continúa con demoras en la entrega del plástico hacia el contribuyente. “Venimos con una problemática desde enero con la Agencia Nacional ya que no nos manda los insumos y estamos atrasando las entregas del plástico hacia el contribuyente”, explicó la directora de Tránsito, Ana Fernández.

La funcionaria detalló que se comunicó con la Agencia Nacional y no ha obtenido respuesta. Por eso, también se puso en contacto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. “La Agencia Nacional de Seguridad Vial no nos responde los mails. Nosotros escribimos pidiendo respuesta hacia los insumos y no la obtenemos”, lamentó.

Fernández brindó las alternativas para quienes deben renovar o expedir su licencia de conducir por primera vez. “El contribuyente, cuando viene a renovar para circular acá adentro de Río Gallegos, le damos una autorización aparte de su trámite y que queda vigente en la aplicación Mi Argentina. Puede circular y, cada 15 días, tiene que acercarse el contribuyente acá a la Dirección a renovar hasta que tengamos la solución de los plásticos, que no es problema del municipio”, amplió.

La falta de insumos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial perjudica, además, a los trabajadores del transporte. “El problema que estamos teniendo es en el paso con Chile, porque no aceptan el Mi Argentina. Consulté en el consulado de Chile y en la Aduana para ver cómo podemos solucionar esto”. “Hoy no tenemos tampoco un plazo determinado para la solución porque no hay respuesta”, cerró.

Por su parte, la secretaria de Gobierno del municipio, Sara Delgado, indicó a La Opinión Austral: “Nosotros empezamos a tener inconvenientes con los insumos desde que asume Javier Milei; ahí se desordena la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la única que nos puede proveer el kit para hacer los plásticos” y añadió que ninguna jurisdicción, ni provincial ni municipal, pueden comprar ese material por los registros de seguridad.

Sara Delgado, secretaria de Gobierno de la Municipalidad. FOTO: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Volvimos a hacer todo el circuito como la primera vez, para que otros municipios nos puedan prestar, pero están en la misma“, y señaló que “no hay forma de resolverlo, lo hacemos entregando una constancia de que la licencia está en trámite, pero sirve para circular en la provincia, tenemos otros casos como pasar a Chile que no lo van a aceptar”, por lo que “estuvimos averiguando en el Consulado y no hay manera de que lo aprueben” en Chile.

Manifestó que una solución debería haber sido que la Agencia Nacional de Seguridad Vial decidiera prorrogar por un mes más todas las licencias que se estaban por vencer. Pero “no sacan siquiera una comunicación oficial, lo que queremos que la gente sepa es que no lo podemos resolver de forma autónoma“, expresó.