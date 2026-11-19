Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz participó de la Feria Argentina Alimenta 2026, realizada en el predio de La Rural de Palermo, con la presencia de 14 empresas y emprendimientos vinculados a la industria frigorífica, pesquera y de producción local. La iniciativa buscó generar contactos comerciales, abrir oportunidades de negocios y promover la llegada de productos santacruceños a mercados nacionales e internacionales.

Entrevistada por Radio LU12 AM680, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, valoró la participación provincial y destacó el trabajo previo de capacitación y certificación que permitió que más productores pudieran sumarse a este tipo de encuentros.

“Santa Cruz ha tenido la oportunidad de no solamente tener las rondas de negocios necesarias, sino de ser una vidriera“, expresó. En ese sentido, señaló que el stand provincial reunió a representantes de distintos sectores productivos y emprendedores que pudieron exhibir sus elaboraciones ante potenciales compradores.

La feria internacional durante el pasado martes 17 de noviembre en La Rural de Buenos Aires.

Ricci explicó que la Secretaría de Comercio e Industria trabajó en la certificación de productos y establecimientos para que los productores estuvieran en condiciones de comercializar. Según detalló, esa tarea permitió pasar de cuatro empresas que participaron en la primera edición a 14 en esta oportunidad, mientras que actualmente hay más de 40 emprendimientos y empresas que reciben capacitación.

La ministra remarcó que la participación fue abierta a todos los interesados y no estuvo sujeta a una selección. “Todos los que quisieron estar, estuvieron“, afirmó.

Además de las rondas comerciales, la feria incluyó instancias de capacitación, demostraciones y degustaciones de productos provinciales. Entre los objetivos, Ricci destacó el posicionamiento de la carne de guanaco, que generó consultas durante las jornadas.

Contactos internacionales

La funcionaria indicó que el encuentro contó con representantes de más de 40 países, entre agregados comerciales de embajadas y referentes vinculados a empresas internacionales. Al tratarse de una feria orientada a los negocios, consideró que representó una oportunidad para mostrar la calidad de la producción santacruceña y avanzar en posibles acuerdos comerciales.

En ese marco, señaló que desde el Ministerio mantuvieron reuniones con distintas embajadas y que quedaron otros encuentros proyectados para los próximos días.

Ricci sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia de trabajo que incluye la creación de un área de Comercio Exterior dentro de la Secretaría de Comercio e Industria, desde donde se articula con organismos nacionales y emprendedores. “Esto no es improvisado. Nosotros venimos haciendo un caminito en el Ministerio de la Producción“, explicó. También señaló que, a partir de ese acompañamiento, algunos emprendimientos ya concretaron sus primeras exportaciones.

La ministra Ricci recorrió el stand de Santa Cruz en la feria internacional.

Otro de los proyectos mencionados durante la entrevista fue la elaboración del primer alfajor santacruceño con destino de exportación. Sobre este punto, aclaró que todavía no comenzó la producción, debido a que la empresa interesada debe alcanzar la capacidad necesaria para responder a la demanda. “Estamos todavía en una instancia de garantizar que esta producción sea viable“, indicó.

La ministra explicó que uno de los principales desafíos está relacionado con las características productivas y demográficas de Santa Cruz. En ese sentido, sostuvo que garantizar el consumo interno y proyectar los volúmenes necesarios para una eventual exportación requiere un trabajo previo. “Nuestros productos son productos de primerísima calidad y también hay intenciones de muchos de los que nos hacen consultas de colaborar con la inversión que se necesita, dependiendo del producto exportable“, manifestó.

De cara a futuras participaciones en ferias y encuentros comerciales, Ricci anticipó que el Gobierno provincial trabaja en la elaboración de un catálogo de productos santacruceños certificados.

“Santa Cruz ha tenido la oportunidad de no solamente tener las rondas de negocios necesarias, sino de ser una vidriera”, expresó Ricci, En la foto, algunas de las propuestas.

La herramienta permitirá presentar la oferta productiva local ante agregados comerciales de distintas embajadas y potenciales compradores. Según explicó, el objetivo es facilitar la vinculación comercial y ampliar las posibilidades de inserción en nuevos mercados.

Como ejemplo de los avances, mencionó la llegada de la trucha producida en Santa Cruz a las góndolas de Buenos Aires. Para la funcionaria, estos resultados muestran las posibilidades de crecimiento de la producción provincial y su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo.

La industria naval y el astillero de Caleta Paula

Durante la entrevista, Ricci también se refirió a su participación en el noveno Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026), que se desarrolla en Mar del Plata. Allí, Santa Cruz participa junto a la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), en una actividad a la que fueron invitados por SPI Astilleros, empresa que construye el astillero en Caleta Paula, Caleta Olivia.

La ministra vinculó este proyecto con la generación de empleo y la diversificación de la matriz productiva provincial. En particular, destacó la posibilidad de que trabajadores y empresas vinculados a los servicios de la actividad hidrocarburífera puedan incorporarse progresivamente a la industria naval. “Es otra manera de generar empleo“, sostuvo.

Finalmente, se refirió a las expectativas que genera la puesta en funcionamiento del astillero a plena capacidad y consideró que tendrá un impacto significativo en Caleta Olivia y en el resto de Santa Cruz. “La oportunidad que vamos a tener en la provincia de Santa Cruz cuando esté funcionando el astillero al 100% es algo que realmente va a impactar de manera muy significativa“, concluyó.