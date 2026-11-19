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La Patagonia comienza a delinear su calendario electoral de cara a 2027, con provincias que ya definieron sus fechas de votación y otras que se encuentran próximas a hacerlo. En ese contexto, el debate sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los mecanismos para seleccionar candidaturas y el desdoblamiento de los comicios vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.

Entrevistado en LU12 AM680, el especialista en la materia, Alejandro Tullio, secretario electoral permanente de Chubut y exdirector nacional electoral, analizó el escenario nacional y regional, explicó las alternativas que podrían utilizar los partidos políticos si se eliminan las primarias y defendió la decisión de separar las elecciones provinciales de las nacionales.

“Es más sano separar las discusiones”, sostuvo al fundamentar por qué considera conveniente que las provincias y los municipios elijan a sus representantes en fechas distintas de los comicios nacionales.

Eliminación de las PASO

Respecto de la discusión que se desarrolla en el Congreso nacional sobre una eventual eliminación de las PASO para las elecciones ejecutivas, Tullio explicó que la consecuencia sería regresar a los mecanismos establecidos en las cartas orgánicas de cada partido político.

Alejandro Tullio, secretario electoral permanente de Chubut y exdirector nacional electoral.

Entre las alternativas mencionó las elecciones internas abiertas o cerradas, así como las convenciones y los congresos partidarios, donde las distintas expresiones internas pueden definir las candidaturas y las estrategias electorales.

“Cada partido deberá resolver y cada alianza aprobará un reglamento electoral que establezca un mecanismo”, señaló. En ese sentido, advirtió que el desafío será evitar que las diferencias internas terminen trasladándose a la Justicia.

El especialista también recordó que las PASO fueron implementadas como respuesta a la crisis de los partidos políticos durante la primera década de este siglo y a las dificultades para resolver las disputas internas y mantener la estabilidad de las organizaciones.

Las provincias patagónicas empiezan a preparase para las elecciones del 2027. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Como ejemplo regional, mencionó a Chubut, provincia donde las primarias fueron eliminadas hace varios años y donde en 2024 se evaluó la posibilidad de restablecerlas, aunque finalmente se decidió no avanzar.

En relación con Santa Cruz, Tullio señaló que la discusión tiene características particulares luego de la eliminación de la Ley de Lemas. Actualmente, la provincia debate un nuevo Código Electoral y uno de los puntos de diferencias es precisamente la incorporación de las PASO.

Qué son las colectoras

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de incorporar el sistema de colectoras en la legislación electoral. Tullio explicó que se trata de un mecanismo mediante el cual un mismo candidato a un cargo ejecutivo puede recibir el respaldo de distintas listas legislativas.

“Las colectoras son la posibilidad de que un mismo candidato a un cargo ejecutivo, presidente o gobernador, sea apoyado por más de una lista de legisladores”, precisó.

De esta manera, un candidato a gobernador podría competir con distintas listas de diputados provinciales que lo respalden, sin que necesariamente integren una misma lista legislativa.

En Santa Cruz, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparecen en el proyecto que tuvo dictamen por mayoría pero el Poder Ejecutivo no las quiere en 2027.

El especialista reconoció que se trata de un mecanismo que puede resultar conveniente cuando existen dificultades para unificar sectores dentro de una alianza, aunque manifestó sus reparos sobre su implementación.

“A mí no me parece un buen sistema, no estoy de acuerdo”, afirmó. También diferenció las colectoras de la Ley de Lemas, al considerar que en este último mecanismo el voto emitido por un sublema puede terminar beneficiando a otro candidato del mismo lema, una situación que, a su entender, puede generar confusión en el electorado.

Además, se refirió a otros aspectos de la reforma electoral nacional, como Ficha Limpia y las modificaciones vinculadas a los espacios gratuitos de publicidad electoral en los medios de comunicación.

Por qué se desdoblan

Al analizar el escenario electoral de la Patagonia, Tullio se refirió a las provincias que comenzaron a definir sus calendarios para 2027. Neuquén ya estableció una fecha de votación para febrero, mientras que en Chubut todavía se espera la decisión del gobernador Ignacio Torres, que deberá formalizarse mediante un decreto.

En ese sentido, aclaró que la Secretaría Electoral Permanente de Chubut se encuentra preparada para organizar los comicios con cuatro meses de anticipación, aunque remarcó que la convocatoria es una atribución del Poder Ejecutivo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres. (Foto: Camila Ferrer Pose / La Opinión Austral).

“El gobernador ya dijo que van a ser en fechas distintas que las elecciones nacionales”, indicó y estimó que el panorama podría quedar más claro durante las próximas semanas.

Consultado sobre los motivos por los cuales los mandatarios provinciales optan por desdoblar las elecciones, Tullio explicó que no se trata de una decisión reciente ni exclusiva de la actual coyuntura política. Según señaló, esta tendencia comenzó a consolidarse en 1993.

Para el especialista, separar los comicios permite que cada provincia concentre el debate en sus propias necesidades y políticas públicas, sin que la discusión nacional condicione las decisiones locales.

En la Neuquén del gobernador Rolando Figueroa las elecciones provinciales serán el 14 de febrero.

“¿Por qué tengo que discutir si lo que necesitamos nosotros es el perfil productivo de la provincia? ¿Por qué tengo que ver cómo es la política impositiva nacional si lo que tenemos que decidir nosotros es nuestra política de apoyo a la producción ganadera o de manejo de los recursos hídricos?”, planteó.

En esa línea, sostuvo que las elecciones provinciales y municipales deberían centrarse en las problemáticas de cada distrito y no quedar atravesadas por los temas de la agenda nacional. “Separar las elecciones significa que no se pueden excluir las pasiones de la discusión política, pero que sean por lo menos pasiones locales y no pasiones nacionales”, expresó.

Votar en la Patagonia

Finalmente, Tullio se refirió a los posibles inconvenientes que podría generar un calendario electoral muy anticipado, especialmente si se producen cambios de gobierno y se extiende el período de transición hasta diciembre.

Si bien reconoció que una elección en febrero o marzo podría generar un intervalo prolongado entre la votación y la asunción de las nuevas autoridades, señaló que la organización de los comicios en la Patagonia presenta condicionantes geográficos y climáticos que deben ser considerados.

En particular, advirtió sobre las dificultades que implica organizar elecciones durante los meses más crudos del invierno, cuando las condiciones de los caminos y las distancias pueden complicar el traslado de urnas y votantes. “Desde mediados de mayo hasta septiembre es muy difícil llegar a muchos lugares de la Patagonia, es muy difícil organizar elecciones y costosísimo”, explicó.

En la foto, elecciones bajo la nieve en Bariloche.

Como ejemplo, mencionó los operativos necesarios para garantizar que los equipos electorales puedan llegar a los parajes más alejados, incluso con la intervención de Vialidad para despejar caminos y permitir el paso de los vehículos del Correo. “Todos los votos valen lo mismo, pero no todos cuestan lo mismo. Ese voto cuesta millones de pesos contra centavos que puede costar el de la escuela que está frente a la sucursal del correo”, graficó.

Por eso, consideró que la planificación electoral debe contemplar especialmente a quienes viven en localidades y parajes alejados de los centros urbanos y deben recorrer decenas o incluso cientos de kilómetros para emitir su voto. “Hay que pensar en el más dificultoso de los parajes, y desde ahí empezar a organizar la elección”, concluyó.