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La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, acompañó al gobernador Claudio Vidal y al intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, en la firma del convenio de ejecución y financiamiento para la optimización y equipamiento del Aeródromo de Puerto Deseado, una obra estratégica que demandará una inversión superior a los 1.037 millones de pesos provenientes del Fondo Fiduciario Público UniRSE.

El acuerdo, firmado este martes 23 de junio, permitirá avanzar en la recuperación integral de la infraestructura aeroportuaria local mediante la ejecución de tres componentes fundamentales:

1- la reconstrucción del cerco perimetral de seguridad.

2- la instalación de una planta fija de almacenamiento y despacho de combustible aeronáutico

3- la incorporación de un escáner de rayos X para el control de pasajeros, equipajes y cargas.

Tras la firma del convenio, Ricci destacó que las obras permitirán que el aeropuerto cuente con los requisitos necesarios para recibir futuras operaciones comerciales.

“Estamos trabajando para conectar más y mejor a la provincia, y Puerto Deseado forma parte de una estrategia integral que busca ampliar las posibilidades de conectividad aérea para los santacruceños”, señaló.

De izquierda a derecha: la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el diputados por Puerto Deseado, Santiago Aberastain; el intendente de Puerto Deseado, Raúl Martínez; el gobernador Claudio Vidal; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el diputado por Puerto Deseado, Luis Gallardo; y el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova.

La funcionaria explicó que la iniciativa se enmarca en un esquema que también incluye a Perito Moreno y Puerto San Julián, localidades que forman parte de un proyecto provincial destinado a generar nuevas alternativas de transporte aéreo para residentes, trabajadores y visitantes.

Conexiones

La titular de la cartera productiva remarcó que el objetivo no solo apunta a fortalecer la conectividad interna de Santa Cruz, sino también a facilitar vuelos directos hacia Buenos Aires.

En ese sentido, recordó que el próximo 1 de julio comenzará a operar American Jet en Perito Moreno, un paso considerado clave dentro del plan de conectividad impulsado por el Gobierno Provincial. “Esperamos poder terminar pronto estas obras en Puerto Deseado y continuar avanzando con Puerto San Julián para ampliar esta red de conexiones que estamos construyendo”, sostuvo.

Ricci: “Tenemos localidades con un enorme potencial productivo y turístico. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Ricci explicó que la consolidación de nuevas rutas aéreas requiere del acompañamiento de distintos sectores económicos debido a las características geográficas de Santa Cruz.

La estrategia contempla el trabajo conjunto con empresas mineras que aseguren una demanda inicial de pasajes durante los primeros meses de operación, permitiendo fortalecer la viabilidad de los servicios hasta alcanzar una consolidación comercial. “Sabemos que en una provincia tan extensa y con baja densidad poblacional este tipo de proyectos tienen desafíos adicionales, por eso estamos generando herramientas que permitan acompañar y sostener estas iniciativas”, indicó.

Desarrollo regional

La ministra destacó que la mejora de la conectividad aérea tendrá un impacto directo sobre actividades estratégicas para Puerto Deseado y la región. La pesca, el turismo, la minería y la producción regional aparecen entre los principales sectores que podrán beneficiarse con una mayor integración territorial y mejores alternativas de transporte.

“Tenemos localidades con un enorme potencial productivo y turístico. Mejorar la conectividad significa generar más oportunidades de crecimiento, facilitar el movimiento de personas y acompañar el desarrollo económico de Santa Cruz”, finalizó.