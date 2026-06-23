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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó la firma de un convenio entre el Ministerio de la Producción y el intendente de Juan Raúl Martínez para destinar más de $1.037 millones a la ejecución de obras y la incorporación de equipamiento destinado a mejorar la infraestructura del aeródromo de Puerto Deseado.

“Hoy firmamos un convenio para destinar más de $1.037 millones a una obra que marca el rumbo de Santa Cruz”, expresó Vidal al destacar en redes el acuerdo, que será financiado a través del Fondo UNIRSE.

Del acto participaron la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; los diputados por Puerto Deseado, Santiago Aberastain y Luis Gallardo; y el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova.

Obras y equipamiento

La inversión contempla la reconstrucción integral del cerco perimetral del aeródromo, la incorporación de un escáner de Rayos X para reforzar los controles de seguridad y la instalación de una planta de combustible aeronáutico.

El gobernador Claudio Vidal firma el convenio, junto al intendente Raúl Martínez y la ministra de la Producción, Nadia Ricci.

Según destacó el mandatario provincial, se trata de obras y equipamiento fundamentales para acompañar el crecimiento de una localidad que cuenta con un importante potencial productivo, turístico y logístico.

La mejora de la infraestructura aeroportuaria permitirá, un aspecto considerado estratégico para el desarrollo de la zona norte de Santa Cruz, optimizar las condiciones operativas del aeródromo y avanzar en el fortalecimiento de la conectividad regional.

Vidal: “Santa Cruz necesita un Estado que marque un rumbo claro de invertir para generar oportunidades”.

Claudio Vidal remarcó la importancia de transformar recursos provinciales en inversiones concretas que generen oportunidades para las comunidades.

En ese sentido, señaló que la gestión provincial impulsa un modelo de desarrollo basado en la ejecución de obras que fortalezcan la producción, el empleo y la integración territorial. “Santa Cruz necesita un Estado que marque un rumbo claro de invertir para generar oportunidades y acompañar el desarrollo de cada comunidad”, sostuvo el gobernador.

Un punto clave

El Gobierno Provincial destacó el papel estratégico que cumple Puerto Deseado dentro de la matriz económica santacruceña, particularmente por su relevancia en las actividades pesquera, minera y turística.

La inversión anunciada forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura logística de las distintas localidades de la provincia, con el objetivo de mejorar la competitividad, favorecer nuevas inversiones y consolidar oportunidades de crecimiento.

Claudio Vidal remarcó la importancia de transformar recursos provinciales en inversiones concretas que generen oportunidades para las comunidades.

Desde el Ejecutivo Provincial señalaron que este tipo de decisiones permiten avanzar en un modelo de desarrollo federal, impulsando obras que generan condiciones para el crecimiento sostenido de cada comunidad santacruceña.

“Ciudad Productiva”

El diputado Santiago Aberastain, participó de la firma del convenio entre el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y Municipio de Puerto Deseado para la ejecución de obras y la incorporación de equipamiento para mejorar la infraestructura del aeródromo de la localidad. Estos trabajos demandarán una inversión que supera los mil millones de pesos.

El diputado Aberastain indicó que se trata de una obra muy esperada durante muchos años. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sobre tan importante proyecto para la localidad, el legislador manifestó que esta obra es muy importante porque permitirá poner en valor el aeródromo local, lo que garantiza la conectividad para poder vender a Puerto Deseado de manera turística en la región, el país y el mundo. “Tener un aeródromo activo y en condiciones las 24 horas significa mayor seguridad para los habitantes de la localidad porque podrá llega el avión sanitario ante cualquier emergencia”, agregó.

Por otra parte, indicó que se trata de una obra muy esperada durante muchos años. “Han pasado tres gestiones que prometieron esta obra y no la realizaron. Lo que si espero es que esta sea una obra que se cuide dado que en alguna oportunidad se avanzó con el cercado perimetral y se lo terminaron robando y lo que hay que entender es que un aeródromo es un beneficio para la comunidad en la diaria y también hay que tener en cuenta que mejora el posicionamiento de Puerto Deseado como ciudad Productiva”. En ese sentido, remarcó que esta obra permitirá también el traslado de personal de la pesca y minería.

“Es un día importante”

Así lo describió el intendente de Puerto Deseado, Raúl Martínez, tras la firma del convenio que encabezó el gobernador Claudio Vidal donde se invertirán más de 1.000 millones de pesos en obras y equipamiento para el aeropuerto local. Aseguró que la iniciativa busca recuperar la conectividad aérea de la ciudad y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico, turístico y productivo.

Martínez recordó que uno de los primeros desafíos de su administración fue asumir la gestión del aeródromo y comenzar un proceso de recuperación que hoy da un paso decisivo. “Tomamos la decisión de ponerlo en condiciones para poder buscar algunas empresas privadas o del Estado que puedan operar en nuestro aeropuerto, y hoy lo podemos concretar”, sostuvo.

La inversión contempla la ejecución del cerco perimetral, la instalación de una planta de combustible y la incorporación de un escáner de rayos X, equipamiento indispensable para cumplir con los requisitos exigidos para las operaciones comerciales. “Con esto ya quedaría en condiciones operativas para que alguna empresa que quiera utilizarlo lo pueda hacer”, afirmó.

El intendente señaló que hace casi dos décadas que Puerto Deseado no cuenta con vuelos comerciales regulares y destacó la importancia de revertir esa situación. “Creo que estamos hablando del año 2007, cuando fue la última vez que llegó un avión de LADE. Desde entonces el aeropuerto siguió operativo para vuelos sanitarios y situaciones especiales, pero no para servicios comerciales”, explicó.

En ese sentido, destacó el rol que cumple la estación aérea para las derivaciones médicas y recordó su utilización durante la pandemia y en diversas operaciones vinculadas a la actividad privada.

Conexión

Martínez reveló que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, trabaja junto a una empresa privada interesada en expandir operaciones dentro de Santa Cruz. “La ministra Nadia Ricci viene trabajando desde hace tiempo con una empresa que en los próximos días comenzará a operar en Perito Moreno. La idea es darle continuidad y conectar otros aeropuertos de la provincia, como Puerto Deseado y Puerto San Julián”, indicó.

Martínez manifestó su expectativa de que LADE vuelva a incorporar a Puerto Deseado dentro de sus rutas aéreas.

Al mismo tiempo, manifestó su expectativa de que LADE vuelva a incorporar a Puerto Deseado dentro de sus rutas aéreas. “No perdemos las esperanzas. Sabemos la importancia que tiene como empresa de fomento para conectar a las comunidades del interior con los grandes centros urbanos”, señaló.

El jefe comunal remarcó que la recuperación de la conectividad aérea resulta fundamental para potenciar el desarrollo de una ciudad que cuenta con múltiples actividades productivas. “Tenemos puerto, turismo, ganadería, minería y una gran temporada de langostino. Hay muchísimo potencial y es muy difícil poder desarrollarse sin tener conectividad”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que disponer de un aeropuerto en condiciones permitirá brindar previsibilidad a las empresas interesadas en operar en la localidad y generar nuevas oportunidades para los vecinos. “Queremos conectarnos con Buenos Aires, pero también con otras ciudades turísticas de la provincia. Tener el aeropuerto operativo es una herramienta clave para seguir creciendo”, finalizó.