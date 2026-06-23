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El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan atraviesa una de sus etapas decisivas. Mientras las querellas comenzaron a exponer sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el fiscal Julio Zárate defendió el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal y explicó los fundamentos que llevaron a solicitar penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada Argentina.

En una entrevista concedida al móvil de La Opinión Austral y Radio Lu12 AM680 antes del inicio de una nueva audiencia, Zárate repasó el trabajo realizado durante los alegatos de la Fiscalía y destacó que el debate oral permitió consolidar la evidencia reunida durante años de investigación por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, cuando el submarino desapareció con sus 44 tripulantes a bordo.

Zárate explicó que la exposición fiscal fue el resultado de un trabajo coordinado entre los integrantes del Ministerio Público. “Es la parte final, obviamente, del proceso para el Ministerio Público dentro de la exposición. Nosotros comenzamos y dividimos la presentación en una breve introducción, a eso sumamos una cronología, que fue la parte donde yo detallé algunas cuestiones propias para evitar recargar las otras exposiciones con pruebas, más que nada con pruebas objetivas y datos duros”, señaló.

El fiscal explicó que posteriormente cada integrante del equipo desarrolló aspectos específicos de la acusación, abordando las responsabilidades atribuidas a los imputados y los pedidos de pena correspondientes.

“Cada uno de los otros fiscales expuso respecto a las imputaciones, luego las palabras finales y los pedidos de pena en particular. Fue un trabajo largo, pero se logró exponer, a criterio del Ministerio Público, toda la prueba que venía de la instrucción y lo que se consolidó con las testimoniales desarrolladas durante las audiencias de debate”, afirmó.

Cabe remarcar que el equipo del Ministerio Público Fiscal en el juicio está integrado por Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla y María Andrea Garmendia Orueta, además del propio Julio Zarate, quienes dividieron la exposición para abordar distintos aspectos de la causa.

Para Zárate, las declaraciones de los testigos tuvieron un papel determinante durante el juicio. “Siempre uno prepara la instrucción, pero lo que da fuerza y lo que termina cerrando todo un circuito son los testimonios de los testigos”, sostuvo.

La Fiscalía solicitó cinco años de prisión para Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide, cuatro años para Héctor Alonso y tres años para Jorge Correa. Consultado sobre las diferencias entre las penas requeridas para cada uno de los acusados, Zárate explicó que la decisión estuvo vinculada con las responsabilidades que ocupaban dentro de la estructura jerárquica de la Armada.

“Lo explicó el doctor Franco Pruzán. Esa parte la preparó el equipo fiscal describiendo particularmente los grados. Dentro de una organización militar, la responsabilidad no es la misma para un suboficial que para un oficial, y entre los oficiales también existen diferencias según los cargos y funciones”, remarcó.

El fiscal también aclaró que las penas solicitadas se encuentran condicionadas por el delito que llegó a juicio. “Según el tipo de delito, sí, cinco años es la pena máxima. No se puede esperar mucho más que eso porque es el máximo previsto para esos delitos”, indicó.

El juicio se desarrolla en Río Gallegos con la cobertura exclusiva de La Opinión Austral. Desde hace varios meses se analizan las presuntas responsabilidades de quienes estaban a cargo de la conducción y control operativo de la fuerza al momento de la última navegación del ARA San Juan. La causa busca determinar si existieron negligencias vinculadas al estado del submarino y a las decisiones adoptadas antes y durante la misión que terminó en tragedia.

Tras el alegato de la Fiscalía el lunes y la de las querellas, de este martes, la expectativa ahora está puesta en las exposiciones de las defensas, previstas para el miércoles. Una vez concluida esa etapa, el Tribunal Oral Federal Federal -integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini- deberá avanzar hacia el veredicto, que se conocería después de la feria judicial de invierno.

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