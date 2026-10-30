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El desarrollo del empleo local no depende únicamente de la generación de nuevas posiciones. También requiere un proceso sostenido de formación que permita que cada vez más personas cuenten con los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para acceder a las oportunidades que puede generar una industria cada vez más especializada.

Con esa mirada, Newmont continúa ampliando en Santa Cruz una agenda de desarrollo de talento orientada a fortalecer las capacidades y la empleabilidad local. A iniciativas como Camino Minero y el Programa de Jóvenes Profesionales se suma ahora el Programa de Practicantes 2026/2027, dirigido a egresados recientes y estudiantes de último año de escuelas técnicas de la provincia.

La estrategia parte de una visión de largo plazo: seguir ampliando las oportunidades para el talento santacruceño requiere invertir desde hoy en formación, aprendizaje y desarrollo de capacidades. En una industria que evoluciona de la mano de la innovación, la tecnología y estándares cada vez más exigentes, contar con personas preparadas resulta clave tanto para la competitividad de la actividad como para generar capacidades que permanezcan en el territorio. Esta visión forma parte de la agenda de talento local que Newmont viene desarrollando en Santa Cruz.

Newmont, la operadora de oro y plata más grande de Argentina.

Experiencia técnica

El nuevo Programa de Practicantes 2026/2027 busca acercar la formación técnica al mundo del trabajo a través de una experiencia remunerada de tres meses en Cerro Negro. La convocatoria está dirigida a egresados recientes o estudiantes de último año de escuelas técnicas de Santa Cruz, mayores de 18 años, residentes en la provincia y con formación técnica vinculada con las áreas participantes del programa.

Quienes sean seleccionados podrán desarrollar una experiencia práctica en Operaciones Mina, Mantenimiento e Infraestructura No Productiva, con capacitación y acompañamiento de un mentor técnico.

El propósito es brindar un espacio para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación, incorporar nuevas herramientas y fortalecer competencias vinculadas con la seguridad, la responsabilidad, el aprendizaje y el trabajo en equipo.

En línea con su carácter formativo, la participación en el programa no implica ni garantiza una posterior incorporación laboral a Newmont. Su objetivo es aportar experiencia y herramientas que fortalezcan la empleabilidad de los participantes. Cualquier eventual continuidad dependerá del desempeño individual y de la disponibilidad de vacantes.

La incorporación de estos programas refleja una mirada que busca abordar el empleo local desde una perspectiva de largo plazo. Aumentar de manera sostenible la participación de talento santacruceño requiere tiempo y un trabajo continuo de formación, especialmente cuando se trata de perfiles técnicos y profesionales especializados.

Es un recorrido que involucra a empresas, instituciones educativas, comunidades y a las propias personas que buscan prepararse para participar de las oportunidades que genera la actividad.

Por eso, la apuesta de Newmont no se limita a atender las necesidades actuales de Cerro Negro. La compañía busca contribuir al desarrollo de capacidades que fortallelcan la empleabilidad y amplíen progresivamente la disponibilidad de talento preparado en Santa Cruz.

Esta perspectiva también forma parte de una visión más amplia sobre el desarrollo local: una operación minera de largo plazo puede generar valor no solo a partir de su actividad productiva, sino también contribuyendo a desarrollar personas formadas, capacidades instaladas, instituciones conectadas con las necesidades del sector y mayores herramientas para participar del desarrollo productivo de la provincia.

Así, el Programa de Practicantes, Camino Minero y el Programa de Jóvenes Profesionales expresan una misma convicción: el futuro del empleo local también se construye formando hoy las capacidades que serán necesarias mañana.

Invertir en formación es apostar por las personas y por un desarrollo que pueda trascender una oportunidad laboral puntual. Es ampliar conocimientos, sumar experiencia y generar mejores herramientas para el futuro. Y es, también, una manera concreta de seguir construyendo junto a Santa Cruz las capacidades que demanda una minería moderna, segura y sostenible.

Link de postulación: https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=45353&company=Newmont