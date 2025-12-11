Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la exposición del equipo del ministerio de Economía, la preocupación de varios de los legisladores pasaba por la escasez de recursos de los Municipios.

El Ministerio de Economía de Santa Cruz oficializó esta semana los montos correspondientes a la coparticipación municipal de noviembre 2025, que totalizaron $19.291.893.434, distribuidos entre los gobiernos locales de la provincia. A simple vista, la comparación interanual ofrece una foto alentadora: el giro creció un 9,3% nominal respecto de igual mes de 2024.

Sin embargo, detrás de ese dato aparece la variable determinante del año: la inflación. Con un incremento de precios del 31,4%, la mejora nominal queda licuada.

En términos reales, la coparticipación retrocede, erosionando la capacidad financiera de los municipios en un contexto ya ajustado por caída de actividad y merma de la recaudación propia.

Leve retroceso respecto de octubre

Los datos muestran que los fondos transferidos en noviembre fueron –2,2% menores que los de octubre, cuando la coparticipación había alcanzado los $19.734 millones.

A eso se le debe sumar la inflación del período (-2,5%), que lleva a que el retroceso “real” de los giros de noviembre fueron superiores al 4%.

La curva muestra con claridad:

un salto desde noviembre de 2024 a octubre de 2025,

desde noviembre de 2024 a octubre de 2025, seguido por una corrección a la baja en noviembre.

Interanual: más pesos pero menos poder de compra

En noviembre de 2024, los municipios habían recibido $17.647 millones.

Este año, la cifra creció en términos nominales, pero la inflación hizo que la variación real fuera negativa, con una caída estimada de casi 20 puntos.

Mes Total transferido Variación nominal Variación real Nov 2024 $17.647.383.852 — — Nov 2025 $19.291.893.434 +9,3% Negativa

El acumulado del año fue mejor pero no alcanzó

El Gobierno provincial lleva distribuidos $204.284 millones en lo que va de 2025. Si se lo compara con igual período de 2024, se observa una mejora nominal del 19,9%, considerando que en los 11 meses de 2024 se transfieron $170.346 millones.

Sin embargo, la inflación acumulada interanual, supera ese porcentaje, provocando una pérdida real sobre la coparticipación de casi 10 puntos.

Impacto financiero para los municipios

Para los intendentes, la combinación de transferencias nominalmente más altas pero deterioradas en términos reales implica desafíos crecientes.

La preocupación fue expresada en la Legislatura, dónde se indicó que para los municipios más pequeños, la coparticipación que reciben equivale a más del 70% de los ingresos totales comunales.

De esta forma la caída real de la coparticipación obliga a muchos municipios a reprogramar gastos, postergar obras o ajustar servicios.

Un año complejo para las finanzas públicas

El comportamiento de la coparticipación resume buena parte del panorama económico provincial y nacional:

altísima inflación ,

, recaudación volátil ,

, y un contexto fiscal ajustado que deja poco margen para compensaciones.

Con sólo un mes por delante, todo indica que 2025 cerrará con incrementos nominales, pero que no alcanzarán a empardar el IPC lo que implicará una pérdida del poder real de los recursos coparticipables municipales.