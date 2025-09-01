Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la mirada puesta en el próximo 26 de octubre, fecha clave para las elecciones nacionales, la Junta Electoral Nacional de Santa Cruz ha oficializado en su sede de Río Gallegos los modelos de boletas que los ciudadanos encontrarán en el cuarto oscuro.

La audiencia, celebrada en la sala del Juzgado Federal, estuvo encabezada por el juez Claudio Vázquez, acompañado por la secretaria María Monserrat Campos Álvarez, marcando un paso fundamental en la recta final hacia la contienda electoral. El encuentro no solo sirvió para convalidar los instrumentos de votación, sino también para delinear las características de un nuevo sistema que promete mayor agilidad y transparencia.

Los apoderados durante la audiencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La jornada congregó a los apoderados de las principales fuerzas políticas y su apoderados, desde el Movimiento Socialismo hasta la Alianza por Santa Cruz, pasando por la Coalición Cívica, Propuesta Republicana, Partido Avanza, Partido Proyecto Alternativo, la Alianza Frente de Izquierda y Trabajadores de Unidad, y Fuerza Santacruceña. Todos ellos fueron partícipes de un acto que, si bien formal, tuvo sus particularidades.

Boletas

Las boletas, vitales para la elección, han sido impresas por cinco empresas designadas a nivel nacional, todas ellas vinculadas a la Universidad de Buenos Aires y responsables de la confección de los instrumentos electorales que se utilizarán a lo largo y ancho de Argentina. Durante la audiencia, se exhibieron los modelos correspondientes a las elecciones nacionales y, en particular, para el distrito cuatro de Caleta Olivia.

Modelo de uno de los biombos que se usarán para la elección. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, un imprevisto marcó la instancia para Cañadón Seco que deberá elegir -además- el presidente de la comisión de fomento. Debido a un problema de comunicación con el correo, las boletas oficiales impresas por las empresas designadas no llegaron a tiempo para la audiencia. Ante esta situación, la Junta Electoral decidió imprimir un modelo “similar” utilizando una impresora local para su exhibición. Este facsímil, que replicaba los colores, el formato, la denominación y las fotografías, fue el que se puso a disposición de los apoderados para su revisión. El juez Vázquez aclaró que esta particularidad no afectaría el fondo de la oficialización, dado que los colores, fotografías y denominaciones habían sido previamente acordados y aprobados por los partidos políticos.

El Análisis

Los representantes de las agrupaciones tuvieron un plazo de cinco minutos para analizar los modelos. La observación más relevante fue una sugerencia para futuras elecciones: aumentar el tamaño de las fotos de los candidatos, dado que las actuales resultaban, a su criterio, “muy pequeñas” tal como pudo verse en la transmisión en vivo que está disponible en las redes de LU12 AM680.

Modelo de una boleta. La única observación que se hizo es que la letra era “muy pequeña”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Un aspecto crucial que se subrayó es que las boletas oficiales de votación estarán exclusivamente en poder de las autoridades de mesa. Ninguna agrupación política podrá distribuirlas.

Pensando en la ciudadanía, la Junta Electoral anunció que realizará un nuevo encuentro informativo para detallar todas las situaciones y consecuencias que puedan surgir el día de la elección, incluyendo los diferentes tipos de voto.

Marcela Padrón, una de las apoderadas, firmando el acta de la audiencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Esta reunión, abierta a apoderados, presidentes de delegación, autoridades electorales y vecinos, se convocará con unos quince días de antelación para asegurar la participación de todos.

Este acto cívico, fundamental para la democracia y la representación del pueblo, es de suma importancia. La expectativa es que estas novedades contribuyan a una mayor participación en las urnas, dejando atrás la preocupación por la baja afluencia de votantes, concluyó Vázquez.