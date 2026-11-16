Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 17 de noviembre, Río Gallegos será escenario de una actividad política en el marco del 44° aniversario del surgimiento y creación de la Agrupación Política Justicialista “Los Muchachos Peronistas”, convocada por Rudy Fernando Ulloa y la militancia de la organización.

La jornada tendrá como protagonistas a Oscar Parrilli, presidente del Instituto PATRIA, y Carlos Castagneto, diputado nacional, quienes encabezarán la charla abierta a la comunidad denominada “Cristina Libre”, prevista para las 19 en el NK Ateneo, ubicado en Alvear 175.

En la previa del encuentro, los dirigentes cumplirán una agenda institucional y periodística en la capital santacruceña. A las 9 de la mañana estarán en los estudios de LU12 AM680, donde participarán del programa La mañana de LU12. Más tarde, al mediodía, serán recibidos por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

La disertación tendrá como ejes principales la unidad del movimiento peronista y el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También está prevista la participación de otros referentes y dirigentes del peronismo nacional.

Desde la organización señalaron la importancia de dejar de lado los intereses personales y recuperar los principios doctrinarios del movimiento, bajo la histórica consigna: “Primero la Patria, luego el Movimiento y después las personas”.

Leé más notas de La Opinión Austral