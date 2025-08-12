Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Otro paro convocado por ADOSAC volverá a dejar sin actividad escolar las aulas en toda la provincia. Las medida de fuerza esta vez es por 48 horas, para este miércoles y jueves, que se suman al feriado de la jornada del viernes, lo que dejará toda la semana sin clases en Santa Cruz.

“La educación en Santa Cruz vuelve a sufrir una extensa interrupción”, advirtió el Gobierno Provincial al señalar que de cumplirse las medidas de fuerza estipuladas por el gremio mayoritario docente, las clases recién se retomarán los días lunes y martes de la próxima semana.

No obstante, cabe recordar que ADOSAC ya anunció un paro por 72 horas para los días miércoles, jueves y viernes, lo que implicará otros seis días sin clases.

En este escenario, Santa Cruz tendrá 11 de los próximos 13 días sin actividad escolar y el acumulado anual llegará a 33 jornadas de paro docente en lo que va de 2025. La provincia se mantiene así entre las más afectadas del país por la pérdida de días de clase, en un conflicto que sigue sin resolverse y que impacta directamente en estudiantes, familias y en la organización del ciclo lectivo.

Relevamiento

Según el último relevamiento del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (junio 2025), un maestro de grado con jornada simple y sin antigüedad cobra de bolsillo $1.034.176 y de bruto $1.300.000 en Santa Cruz. El dato la ubica entre las provincias con mejor salario docente, superando ampliamente a Buenos Aires ($643.057) y CABA ($761.308).

