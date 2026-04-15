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En la provincia de Alberta, en Canadá, Santa Cruz volvió a posicionarse en el escenario internacional con una presentación estratégica del sector energético. La agenda, encabezada por el gobernador Claudio Vidal, reunió a empresas del rubro y representantes sindicales con el objetivo de atraer inversiones y consolidar el desarrollo productivo.

En ese contexto, el Chief Upstream Officer (CUO) y director de Exploración y Producción de CGC, Pablo Chebli, expuso sobre la evolución productiva de la compañía y destacó el rol del Gobierno provincial en la generación de condiciones favorables para el crecimiento del sector.

Respaldo y condiciones para invertir

Durante su intervención, Chebli fue contundente al referirse al escenario actual de Santa Cruz y al trabajo de la gestión provincial.

“Hay un esfuerzo claro del gobernador para generar un esquema competitivo y reglas que permitan que las inversiones lleguen y los proyectos se desarrollen”, afirmó.

En esa línea, se puso en valor la decisión del Ejecutivo de avanzar con un esquema de regalías competitivo y políticas orientadas a brindar previsibilidad a los inversores, un factor clave para impulsar proyectos de largo plazo en la industria energética.

Articulación

Otro de los puntos centrales de la presentación fue el modelo de articulación que impulsa la provincia, integrando al Estado, las compañías y los trabajadores como pilares del desarrollo energético.

“Hoy hay una articulación clara entre el Estado, las compañías y los trabajadores para hacer posible este desarrollo”, remarcaron durante la exposición.

Este esquema busca garantizar no solo el crecimiento de la producción, sino también la sostenibilidad de los proyectos y su impacto positivo en el empleo local.

Crecimiento sostenido y posicionamiento de CGC

Chebli también destacó el crecimiento que experimentó CGC en los últimos años, al escalar del puesto 40 al 7 en el ranking de operadores, consolidando su presencia en el mercado energético argentino.

Actualmente, la compañía produce cerca de 29 mil barriles diarios de petróleo en la Cuenca del Golfo San Jorge y aproximadamente 6 millones de metros cúbicos diarios de gas en la Cuenca Austral.

Además, en el último año registró ingresos por alrededor de 940 millones de dólares y fortaleció su participación en el sistema de transporte de gas, integrando el segundo mayor operador del país en este segmento.

CGC forma parte de Corporación América, un grupo con más de 60 años de trayectoria, presencia en diez países y más de 10 mil empleados, con inversiones en sectores estratégicos como la infraestructura aeroportuaria y la energía.

Palermo Aike, el eje del desarrollo futuro

Uno de los momentos más relevantes de la presentación estuvo centrado en el potencial de Palermo Aike, considerado uno de los principales activos energéticos de Santa Cruz.

“Estamos frente a un área comparable con Vaca Muerta, tanto por su extensión como por sus condiciones geológicas”, explicó Chebli.

Según se detalló, se trata de un play con producción comprobada de gas y petróleo, que podría alcanzar entre 8 mil y 12 mil pozos en un escenario conservador, con perspectivas de crecimiento aún mayores.

“Palermo Aike es un play probado, pero todavía con un enorme potencial por desarrollar”, subrayó.

Infraestructura y proyección exportadora

En relación con las condiciones estructurales, desde la compañía destacaron que Santa Cruz cuenta con infraestructura estratégica que favorece el desarrollo del sector.

La provincia dispone de conexión al sistema nacional de gasoductos, acceso a puertos y posibilidades concretas de exportación, además de capacidad para abastecer la demanda interna.

“La infraestructura existente nos permite pensar en producción, abastecimiento y exportación”, indicaron.

Santa Cruz, un polo energético en crecimiento

Finalmente, se remarcó que el contexto actual, marcado por decisiones políticas orientadas al desarrollo y una estrategia clara, posiciona a Santa Cruz como uno de los principales polos de crecimiento energético del país.

La presentación en Canadá no solo permitió mostrar el potencial productivo de la provincia, sino también consolidar vínculos internacionales y abrir nuevas oportunidades para la llegada de inversiones que impulsen el desarrollo del sector petrolero y gasífero.