Tras el cierre de las elecciones legislativas 2025, que dejaron a Fuerza Santacruceña como una de las fuerzas ganadoras en la provincia, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, analizó los resultados y destacó la recuperación del territorio político en distintas localidades. Desde Caleta Olivia, y en diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos, el jefe comunal valoró el acompañamiento popular que permitió al espacio obtener dos diputados nacionales.

“Ya volviendo a la capital, la verdad un recorrido y un acompañamiento importante, donde se intentó recuperar el territorio de muchos sectores de la provincia que fueron adversos a la elección anterior y equiparar un poco el trabajo que veníamos haciendo, y mostrar cuál era la alternativa”, expresó Grasso mientras regresaba hacia la capital santacruceña.

El intendente celebró que los resultados confirmaran la fortaleza de Fuerza Santacruceña, que consiguió dos bancas en el Congreso de la Nación con Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho. “Poder tener una propuesta seria, responsable, haber puesto candidatos que realmente lo único que hacíamos era hablar de proyecto político y de trabajo, y la idea de llevar adelante para defender a toda la provincia”, agregó.

“Sabíamos que iba a ser de esta manera”

En relación al escenario electoral, Grasso reconoció que el resultado final no fue sorpresivo:

“Sabíamos que iba a ser de esta manera desde hace varios días. Hace más de veinte días venimos siguiendo de cerca cada una de las encuestas, los números, el termómetro que te da la gente, y sabía que iba a ser un cabeza a cabeza en el escenario. Con suerte hemos tenido la ventaja que necesitamos para poder tener los dos diputados de nuestro espacio”.

El intendente destacó que el trabajo territorial fue clave para equilibrar zonas donde el peronismo había sufrido derrotas anteriores. “La estrategia política era recuperar territorio en el resto de las localidades y generar que la diferencia que se sacaba en Río Gallegos se equiparara con otras ciudades, y fue lo que pasó”, sostuvo.

“Gran parte del pueblo acompañó el ajuste”

Consultado sobre el nuevo escenario en el Congreso Nacional, Grasso fue crítico respecto a las políticas del oficialismo nacional: “Creo que se ha decidido en su gran parte acompañar el ajuste. Eso fue modificar las jubilaciones, tener una reforma laboral, empezar a descomprimir la atención de la salud y de lo universitario. Gran parte del pueblo argentino cree que eso está bien, y nosotros creemos que hay otra forma de llevar adelante reacomodamientos institucionales, políticos y económicos”.

Agregó que “después de todo lo que se vivió y se conoció con Spert, el narcotráfico y el financiamiento, mucho a la población no le interesó. Son temas muy graves y tenemos que volver a poner en la centralidad política la realidad que vive nuestra gente para resolver los problemas y recuperar el empleo”. Grasso insistió en la necesidad de una provincia más pujante, con “más presencia del Estado en materia deportiva, educativa y de salud”.

“A mí no me sorprende este resultado electoral”

Sobre el desempeño de La Libertad Avanza a nivel nacional, Grasso expresó: “A mí no me sorprende este resultado electoral. Yo ya lo venía viendo y hablando con distintos dirigentes. Nos juntamos con todos los integrantes de todo el país: en Córdoba sabíamos que iba a ganar, en Tierra del Fuego sabíamos que iba a ganar, en Chubut estaba voto a voto, como acá. Teníamos un termómetro de lo que estaba sucediendo en cada uno del territorio argentino”.

“Hay que volver a recuperar el sentido del orden político”

Consultado sobre la lectura política en Santa Cruz, el intendente afirmó: “Lo que nosotros estamos tratando de hacer es volver a recuperar el sentido del orden político que tiene que haber para defender los intereses de la gente, y ese va a ser un proceso que se rompió. Hay que volver a trabajar para que rápidamente podamos tener una representatividad distinta, porque uno no sabe ya qué más puede realizar dentro de los esquemas políticos, pero sí es modernizar y ver qué es lo que la gente necesita: ser escuchada”.

En ese sentido, Grasso celebró que el resultado en la provincia haya sido una oportunidad para recomponer la centralidad del peronismo: “Volvemos a recuperar la centralidad política en el peronismo y seguimos mostrando nuestras alianzas, abriendo las puertas aún más para construir una alternativa moderna y nueva para los tiempos que vienen”.

Finalmente, Grasso hizo un repaso por los resultados locales y el mapa electoral santacruceño: “Se ganó en Río Gallegos y se perdió en Río Turbio y 28 de Noviembre, pero como el departamento es uno, la diferencia que se sacó en la capital equipara lo que es la Cuenca Carbonífera. En estas elecciones legislativas 2025, ganamos Puerto Santa Cruz, Piedrabuena, Los Antiguos, Pico Truncado, Gobernador Gregores, la Cuenca Carbonífera y El Calafate, y eso ha equiparado mucho la balanza”.

También destacó los avances en el norte provincial: “En Las Heras recuperamos una cantidad importantísima de terreno, y en Caleta Olivia sacamos 2.500 votos más que el actual intendente en la elección anterior”. “La provincia es una sola, y estamos muy contentos y agradecidos. Entendiendo también al electorado de la capital, vamos a construir juntos lo que viene”, concluyó el intendente Pablo Grasso.

