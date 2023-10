Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pablo Grasso cerró este jueves su campaña junto a la militancia. El intendente de Río Gallegos, que buscará su relección en los comicios del 22 de octubre por el sublema Construyamos Juntos, pidió que “el domingo vayamos a votar con la convicción, el coraje y el amor para defender todo lo que hemos logrado juntos”.

Desde las 20 horas, el jefe comunal se subió al escenario ubicado frente a la unidad básica “Arturo Jauretche” para brindar un enérgico discurso en el que subrayó: “Venimos de cada uno de los lugares más profundos y alejados de la ciudad, con gente común y de bien, para transformar la realidad y llevar la demanda que tienen nuestros vecinos”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el marco de este acto que le puso un broche a su intensa campaña, de cara a las elecciones donde se dirimirá la intendencia de la capital santacruceña, Grasso destacó el apoyo que recibió de “los hombres y mujeres que pasan por los diferentes lugares de nuestra conformación social”, al tiempo que sostuvo que “sufrimos agravios y nos apuntaron con el dedo, pero le ponemos el pecho porque los problemas los sacamos nosotros”.

“A los vecinos y vecinas, a los me acompañan a lo largo y ancho de toda la ciudad, le quiero decir que esta construcción que viene es nueva, que la política argentina y provincial va a ser nueva. Nosotros lo mejor que tenemos es no olvidarnos de donde venimos porque vamos hacia una capital con más obras”, aseveró.

De igual manera, Grasso hizo hincapié en las labores que se llevaron a cabo durante su gestión: “Cuando no había colectivo, no había oportunidad, no había deporte, no había salud, no había obra publica, ahí estuvimos nosotros. Cuando tuvimos que recuperar la cultura del trabajo del empleado municipal, ahí estuvimos nosotros”, dijo.

“Cuando tuvimos cada una de las oportunidades, no las desaprovechamos. Nosotros lo hicimos con el compromiso, corazón, convicción y sentido de pertenencia”, manifestó y expresó su profundo agradecimiento a quienes asistieron al acto, como así también “a los que me vieron crecer”.

Grasso dijo con entusiasmo que “la política es la herramienta transformadora de la realidad, esto no es nada más ni nada menos que el poder estar en un lugar para solucionar el problema que tienen nuestros vecinos. El Estado tiene que escuchar”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa línea, el intendente se dirigió a los vecinos de Río Gallegos y les solicitó que el 22 de octubre “votemos con el corazón y el compromiso, porque realmente la ciudad se está transformando en lo que soñaron nuestros pioneros, en lo que quieren nuestros pibes y en lo que queremos nosotros, que sea la capital más fuerte, más pujante de la Patagonia argentina“.

Remarcó que “es difícil solucionar todo después de 25 años de abandono, sin embargo estuvimos al frente. Quiero darle mi agradecimiento a los empleados municipales que estuvieron al lado nuestro para levantar esta ciudad, la construimos juntos”.

No obstante, aclaró que todavía quedan labores pendientes para mejorar la ciudad capital: “Nos merecemos más, vamos a transformar cada uno de los lugares. Sabemos lo que pasa en cada barrio porque no nos hacemos los detraídos”, sostuvo y agregó: “En cuestión de deporte, hoy tenemos la Escuela Municipal de Newcom, de Tenis de Mesa, de Atletismo y vamos a ir por más para nuestros pibes”.

Por otra parte, se refirió a los candidatos que hablan de “ajuste” y enfatizó que, por el contrario, “tenemos que hablar de expandir, de distribuir riquezas, de que las cosas alcancen para todos”.

Para cerrar, aseguró: “Lo mejor está por venir, sigamos haciendo mayor infraestructura deportiva, mayor obra pública, mayor educación y mayor salud. Sigamos haciendo que nuestra ciudad sea mejor, por nosotros, por nuestros hijos y por cada uno de los que dio la vida para que podamos estar acá defendiendo lo que tanto nos costó. ¡Hasta siempre, hasta la victoria carajo!”.

1 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 13 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL