Este sábado, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó la apertura del 76° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Ante un recinto de autoridades, entre funcionarios municipales y diputados provinciales, encabezó el tradicional discurso de inauguración.

Con eje en las arcas municipales, balance de gestión y las proyecciones para este periodo, Grasso habló de diálogo con Nación y Provincia y apuntó a un nuevo peronismo enfocado en las juventudes. “Vivimos un hecho que marcó un rumbo en nuestro proyecto político y en la decisión de no detenernos“, dijo al referirse a la entrega de 39 viviendas realizada la semana pasada. “Como dijo una de las adjudicatarias: le dejo una casa a mis hijos”, resaltó y dijo: “Lo que vivimos fue una verdadera justicia social“.

En ese sentido, advirtió que “tenemos un gobierno nacional que no cree en el Estado, que nos quita recursos y nos paraliza el financiamiento de la obra pública“, sin embargo, dijo que “vamos a continuar con el proceso de construcción y entrega de viviendas. En Río Gallegos hay personas que necesitan de la mano del Estado“, enfatizó.

Pablo Grasso repasó lo realizado hasta el momento y dio a conocer los lineamientos que se seguirán en 2024. También llamó a los gobiernos nacional y provincial a un diálogo serio y maduro, que respete las instituciones y la voluntad de la ciudadanía.

1 de 7 | Julio "Jarky" Arabena, presidente del Concejo Deliberante. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 7 | Martín Chávez, concejal de Unión por la Patria. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 7 | Ayrton Ruay, concejal de SER Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 7 | Giuliana Tobares, concejala de SER Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 7 | Sol Kamú, concejala de Unión por la Patria. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 7 | Victoria Ojeda, concejala por SER Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 7 | Daniela D'Amico, concejala por la UCR. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Pidió a la oposición en el Concejo que “cuiden a su pueblo” y a la sociedad en general que se involucre con propuestas para defender Río Gallegos. Asimismo informó que el próximo martes inicia la mesa paritaria salarial y laboral de los trabajadores municipales.

Luego de destacar que 3.700 emprendedores participaron de las actividades que generó el Municipio defendió el uso de los recursos públicos para los recitales y fiestas populares. “Cuando hablan de ‘la plata que se gasta’ en el Festival Aniversario, me gustaría aprovechar a decirles que sería mejor hablar de ‘la plata que circula’ gracias al Festival Aniversario“, opinó.

Asimismo pidió “respetar las instituciones” y dijo que ni “nuevas gestiones ni el tiempo pueden parar el trabajo para la gente que necesita una respuesta inmediata”. Para eso, indicó: “Tenemos que construir qué es lo que viene: un nuevo peronismo. Yo soy peronista y ahora vamos a tener un peronismo refresh. Vamos a seguir convocando a nuestros jóvenes para que formen parte de las estructuras políticas de lo que viene”.

Fuera del Concejo Deliberante, la militancia acompañó el discurso a través de la pantalla. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“No es casual que todo esto lo hayamos hecho de esta forma y no de otra. No es casual que hablemos de inclusión, de tender la mano al vecino, de garantizar derechos. Lo hacemos porque este proyecto es peronista. Es un proyecto con justicia social“, expresó al diferenciarse de los gobiernos provincial y nacional.

“Somos respetuosos de la voluntad popular que eligió otra cosa a nivel nacional y provincial, pero exigimos el mismo respeto para quienes eligieron a este intendente con estas ideas para Río Gallegos. Le pese a quien le pese, el peronismo gobierna la ciudad más importante de Santa Cruz. Sin federalismo no hay patria. Sin federalismo no hay municipio. Y sin oportunidades, la igualdad es un verso”, añadió.

“Señores gobernantes, de todos los sectores y no quiero personalizar en ninguno, sentémonos como hombres de la política, yo les quiero contar sobre las cosas en las que puede colaborar con mi comunidad, tenemos que convivir“, pidió y dijo a los concejales que “cuiden a su pueblo, tienen mucho para hacer, son jóvenes, no tengan miedo a equivocarse, hay tiempo para trabajar en política, pero la sociedad nos está mirando“.

Los legisladores provinciales Daniel Peralta y Agostina Mora acompañaron el discurso de Grasso. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

A los vecinos de Río Gallegos, por otra parte, les pidió: “Involúcrense en la defensa de Río Gallegos, abandonemos la comodidad de la crítica, ningún derecho se conquistó ni defendió en redes sociales. Este es un municipio de despachos abiertos, vengan con sus problemas pero también a traer soluciones, ideas para mejorar. Que no nos gane el desgano, el individualismo. Seamos los vecinos que queremos tener al lado”.

Entre algunos anuncios, luego, el intendente detalló: “Vamos a crear un área de Prevención y Articulación de la Seguridad Ciudadana; vamos a crear una verdadera guardia urbana con trabajadores municipales capacitando a nuestro personal en la protección de nuestra ciudad”, anunció. Asimismo aclaró que no habrá superposición de tareas con la Provincia.

Sobre este aspecto, afirmó que “el delito que más crece es el robo” y señaló que el Centro de Monitoreo “permitió el esclarecimiento de varias causas, como sucedió en la lamentablemente de nuestra querida vecina Brianna Matulich“. Brianna era una adolescente de 17 años que murió tras ser atropellada en la Autovía “17 de Octubre“.

Por último pidió finalizar con la violencia política y los agravios “que es el momento de defender a la gente que la está pasando muy mal”.

Con la prensa

Al finalizar la apertura, Grasso habló con la prensa y, ante La Opinión Austral, resaltó que la gestión municipal se lleva adelante “con nuestros recursos, sabiendo que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial no auxilian financieramente en absolutamente ningún programa que vaya destinado al municipio”.

Grasso señaló que “hay que lograr que el sistema privado crezca” para poder hablar de aumentos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro tramo, el intendente marcó que “por eso es importante lo que viene, la discusión que viene con el Gobierno Nacional y con el Gobierno Provincial, siendo distintos, pero pensando lo mismo, cada uno con su visión”.

Seguidamente, señaló que el Concejo Deliberante, con una nueva conformación mayoritaria del bloque Ser Santa Cruz, y dos minoritarias con Unión por la Patria y la UCR, “es la caja de resonancia política, acá siempre lo discutimos, yo también en un momento he estado solo, he estado de un lado y he estado del otro, en el peronismo es natural y esto está bien que pase, es sano a la democracia y a la discusión política”.

Por eso, consideró, “uno tiene que marcar el rumbo de lo que quiere y el resto acompaña y modifica lo que cree que está mal”.

Luego, consultado sobre la Audiencia Pública con autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación -de la cual participó la Provincia y el Municipio- para abordar la quita de subsidios a las provincias, indicó: “Hubo un poco de enojo conmigo, pero si vos estás hablando en una administración provincial, municipal o nacional, que está superpoblada de gente y hablás para un sistema privado, lo que tenés que lograr es que el sistema privado crezca. Si vos ya estás visualizando que después del invierno le vas a volver a aumentar el gas y todavía no están los impuestos nacionales para poder traer aumento, es impagable“.

Recordó la quita de subsidios al transporte y señaló que “automáticamente ayer tendría que haber puesto el boleto a 1.500 pesos, ahora voy a buscar la forma desde el municipio de poder cubrir esa demanda”. Entonces, dijo, “son discusiones que realmente van a ser complicadas porque ya la gente va a empezar a darse cuenta que la plata no va a alcanzar“, aseguró al cierre.

ROBLES: “TENEMOS MESES MUY DUROS POR DELANTE, EL CAMINO DE LA RECONSTRUCCIÓN NO VA A SER FÁCIL”

El jefe de Gabinete, Diego Robles, dialogó con La Opinión Austral al cierre del discurso del intendente Pablo Grasso.

El jefe de Gabinete municipal habló con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Más allá de todo el balance de gestión tenemos que ver qué se hace para adelante, me parece que lo más importante, pasa por entender que tenemos pensamiento distinto y podemos tener pensamiento distinto con otros actores, pero que la sociedad hay que construirla en conjunto”, indicó.

Marcó que “el camino de la construcción es colectiva y la gravedad de la situación que estamos viviendo a nivel nacional, tiene que ser con cada río galleguense, piense como piense, que cada santacruceño, que se ponga del lado de lo mejor para la provincia, y en ese camino van a poder contar siempre con con la gestión, el apoyo, y el trabajo del gobierno municipal”.

Luego, agregó que, de esa misma forma, “nosotros esperamos tener la misma respuesta de quienes tienen otras responsabilidades y están en otro lado, me parece que esa convocatoria y ese mensaje es lo más saliente del discurso del intendente”.

En otro tramo, describió que “hay un pueblo atrás de cada gobernador y ese mismo pueblo es el que quizá votó alivianar y trabajar para la gente que peor lo está pasando, y que peor lo va a pasar porque ya lo dijo el presidente Javier Milei, la caída que estamos viendo y la crisis a nivel económica todavía no encontró su piso y tenemos meses muy duros por delante, el camino a la reconstrucción no va a ser tan fácil“, cerró.

JULIO ARABENA: “CREEMOS QUE EN LA POLÍTICA SIEMPRE HAY QUE DIALOGAR E IR AL CONSENSO”

El presidente del Concejo Deliberante, Julio “Jarky“ Arabena dialogó con La Opinión Austral tras la inauguración del 76° periodo legislativo y el discurso del intendente Pablo Grasso.

El presidente del Concejo Deliberante dialogó con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nosotros creemos que en la política siempre hay que dialogar e ir al consenso. Es lo que pusimos en práctica este año, dialogamos con todas las partes, fuimos a un consenso y yo como persona, es la primera vez que ocupo un lugar como autoridad en el Concejo Deliberante. Yo creo que la decisión también un poquito es para trabajar desde mi impronta, agregarle el valor agregado de la experiencia en los cuatro años y poder replicar ese trabajo tan importante que se hizo desde la Intendencia”.

Luego, sostuvo que “tenemos una excelente calidad de personal humano en todas las áreas y la idea es trabajar con la impronta y el valor agregado para poner en valor nuestra segunda casa, la casa del pueblo“.

Con Grasso, explicó, “hemos discutido muchas ideas, pero siempre pensando en el beneficio del vecino y por ahí nos llevamos la conformidad de decir que se van a seguir realizando las herramientas necesarias”, y destacó las obras públicas y el trabajo sobre el transporte. “Yo creo que fueron puntos donde los vecinos necesitaban escuchar“, aseguró.

Luego, habló respecto al discurso del gobernador Claudio Vidal en el marco de la apertura de sesiones legislativas de la Cámara de Diputados este viernes. “Escuchamos el repaso de cómo encontró la gestión y a lo que apunta, sobre cuál es la proyección referida a la producción, la explotación de recursos naturales, la creación de fuentes de trabajo, y la puesta en valor de lo que es la educación, tan importante”, aseguró.

DANIELA D’AMICO: “CREO QUE ES UN AÑO LEGISLATIVO QUE NOS VA A EXIGIR MUCHO A NOSOTROS”

La concejala Daniela D’Amico habló tras el discurso del intendente Pablo Grasso y señaló a La Opinión Austral que “siempre la apertura es un comienzo nuevo”. Aseguró luego: “Creo que es un año legislativo que nos va a exigir mucho a cada uno de nosotros, escuchando el discurso del intendente, coincidiendo con algunas cuestiones y con otras planteando justamente por ahí los desacuerdos”.

“Nosotros desde nuestro lugar, hoy ya estamos trabajando en los barrios, ayudando a los vecinos en la segmentación energética y en diferentes cuestiones. Y en nuestro ámbito legislativo seguramente volver a proponer en este sentido proyectos que no han salido”, dijo seguidamente.

D’Amico, en otro tramo, expresó: “Nosotros hemos estado trabajando con los vecinos, estamos preocupados porque sin duda ha habido una suba de tarifas de energía del 500% en lo que es el tema de los comerciantes. Sin duda vamos a acompañar y estamos juntando firmas y relevando con los vecinos en ese sentido, creo que tiene que haber un equilibrio”. Al respecto, dijo que “sin duda entendemos que la inflación se ha comido muchos precios, pero también entendemos que hay cosas que hoy son imposibles para pagar a los vecinos”.

Consultada sobre la presidencia del edil Arabena, y luego del traspié que tuvo el Concejo Deliberante en el mes de diciembre, D’Amico expresó: “Yo creo que en ese inicio seguramente hay errores y esperemos que le vaya bien en su gestión. Y sin duda desde el trabajo y la buena fe creo que se puede demostrar. Espero que comience a tenerla y que pueda ser bueno su trabajo en este lugar”.

VICTORIA OJEDA: “OJALÁ QUE SE CUMPLA TODO LO QUE PROMETIÓ, HABÍA FALTA DE CONTROL”

La concejal Victoria Ojeda habló con La Opinión Austral tras el discurso del intendente Pablo Grasso. “Escuché muy atenta todas sus palabras. Ojalá que todo lo que promete lo cumpla. Habló de la falta de interés de público conocimiento del gobierno provincial, pero creo que lo que había era una falta de control“, indicó en referencia, además, al discurso del gobernador Claudio Vidal.

La concejala Victoria Ojeda del espacio SER habló con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Después, marcó, “cuando habló del transporte todos saben que Claudio ha puesto mucha ficha en la educación, por lo tanto hemos estado colaborando con las escuelas y el gobierno provincial entrante hizo historia, porque hace diecisiete años las clases no arrancaban y esta vez arrancamos sin paro, después de diecisiete años y, como siempre lo digo, Claudio es alguien que verdaderamente apuesta a la educación”.

Por lo tanto, consideró, “quiero decirle a todos los vecinos que se queden tranquilos que el gobierno provincial va a subsidiar el cien por ciento del boleto estudiantil, eso lo vamos a anunciar el lunes, pero nosotros estuvimos trabajando en eso, porque Claudio nunca se detiene y menos cuando se trata de la educación”.

Ojeda dijo que el discurso de Vidal “fue muy claro, dijo que no se roba más, quiere mantener a todos los ministerios y a los entes provinciales controlados y quiere que empecemos a hacer las cosas bien entre todos”.

Al finalizar, la concejala del partido SER indicó que “si seguimos así todo va a ir mejorando, realmente han dejado un desastre en la provincia, fueron treinta y dos años, pero hay que tener fe y ya se han notado, como por ejemplo que arranquen las clases que no arrancaban hace tantos años, da mucho de qué hablar”.

AYRTON RUAY: “DEBEMOS ABOCARNOS Y PONER COMO PRIORIDAD A CADA UNO DE LOS VECINOS”

El concejal del partido SER Santa Cruz, Ayrton Ruay, habló con La Opinión Austral al cierre del discurso del intendente Pablo Grasso tras la apertura de las sesiones legislativas en el Concejo Deliberante.

El concejal Ayrton Ruay del partido SER Santa Cruz habló con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre cómo se proyectan los próximos meses, mencionó: “Creo que hay un punto en común, que es el interés de defender al vecino. Más allá de las miradas políticas, se entiende, pero siempre que hay una disputa política el que queda en medio es el vecino, debemos entender, buscar el canal de diálogo y comunicación, qué es lo que corresponde, por algo cada vecino tiene un representante y debemos abocarnos y ponernos cada uno como prioridad a ellos”.

Respecto a la conformación del Concejo Deliberante, integrado por los tres espacios políticos –Unión por la Patria, Ser Santa Cruz y UCR– indicó que hay “mucha pluralidad y más voces de distintos sectores políticos, disminuye el margen de error que podamos tener a la hora de aplicar una política pública”.

Asimismo, habló sobre los encuentros con vecinos autoconvocados y mencionó que “nosotros somos concejales para toda la ciudadanía, nosotros estamos abiertos a escuchar cada una de las propuestas de los vecinos, así como el intendente bien mencionaba”.

“Nosotros vamos en el mismo camino. Nosotros tenemos que buscar en ese sentido escuchar a los vecinos porque muchas veces la política no es imponer. Uno hace un 50% y siempre se necesita de otro 50% para construir algo. Uno no viene a imponer decisiones. Uno viene a construir en política”, puntualizó.