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La apertura de ofertas para la reconstrucción del sitio 4 y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado generó satisfacción entre quienes trabajan en la recuperación de la infraestructura portuaria santacruceña. Así lo destacó Walter Uribe, coordinador general de la (UN.E.PO.S.C.), en declaraciones al móvil de La Opinión Austral tras el acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal en Casa de Gobierno. Marcó la importancia de una obra que permitirá recuperar un sector que lleva años sin actividad y que, según planteó, forma parte de una problemática estructural que afectó a los puertos provinciales durante las últimas décadas.

“Muy contentos y emocionados. Uno que viene del sector portuario conoce la realidad de los puertos. Hubo una desinversión muy grande durante los últimos 20 años y no se realizó el mantenimiento correspondiente. Eso afecta a la operatividad”, señaló Uribe.

El funcionario remarcó que el deterioro de la infraestructura no fue una preocupación reciente, sino un reclamo sostenido de quienes desarrollan sus actividades diariamente en las terminales marítimas.

“Es un reclamo de muchos años por parte de los gremios, empresas y gente que trabaja allí”, explicó.

La obra que ahora entra en etapa de evaluación contempla una inversión de $12.821 millones provenientes del Fondo UNIRSE. Cuatro empresas presentaron sus ofertas durante el acto realizado en Casa de Gobierno y, a partir de ahora, los equipos técnicos deberán analizar cada una de las propuestas para definir cuál resulta la más conveniente.

Cuatro empresas y el inicio de una nueva etapa

Uribe explicó que la apertura de ofertas representa apenas el comienzo de un proceso que continuará con el análisis técnico y administrativo de las carpetas presentadas por las empresas interesadas.

“Ahora todo depende del análisis de las carpetas que presentó cada una de las cuatro empresas y ver cuál será el mejor oferente, ahí definiremos el inicio de obra que se encargará el equipo técnico de UN.E.PO.S.C.”, indicó.

El plazo estimado de ejecución será de 14 meses, aunque estará sujeto a las condiciones climáticas que se presenten durante el desarrollo de los trabajos.

El titular de la UN.E.PO.S.C., Walter Uribe, junto a la ministra de la Producción, Nadia Ricci, en el acto realizado en Casa de Gobierno.

“Sabemos que son 14 meses de obra que obviamente dependerá del factor climático, algo a tener en cuenta”, sostuvo.

La intervención permitirá recuperar un sector portuario que actualmente no se encuentra operativo y que, justamente por su deterioro, no puede ser utilizado para recibir embarcaciones. La intención del Gobierno provincial es que una vez finalizados los trabajos Puerto Deseado pueda ampliar su capacidad de operación y acompañar el crecimiento de las actividades productivas.

“Generar empleo para los deseadenses”

Para Uribe, la recuperación de la infraestructura portuaria tiene una relación directa con la posibilidad de generar actividad económica y puestos de trabajo en Puerto Deseado.

“Este Gobierno decidió apostar a la producción, generación de empleo y sabemos que esto va a permitir que Puerto Deseado comience a trabajar en volver a poner a la ciudad en ese lugar de preferencia y tener el puerto en condiciones para recibir la mayor cantidad de barcos posibles y generar empleo para los deseadenses”, afirmó.

La mirada puesta en la operatividad no se limita al estado físico de las instalaciones. Para UN.E.PO.S.C., contar con un puerto en mejores condiciones implica generar posibilidades de ampliar la actividad pesquera, logística y comercial, y con ello fortalecer el movimiento económico de toda la localidad.

En ese sentido, Uribe recibió con especial satisfacción un mensaje de trabajadores de Puerto Deseado luego de la apertura de ofertas y destacó el rol que tuvieron durante años en el reclamo por la recuperación de la terminal.

“Hace unos momentos recibí un mensaje de un sector de trabajadores de Puerto Deseado. Esto también es gracias a ellos, porque nunca dejaron de reclamar y solicitar que pongamos los puertos en condiciones”, valoró.

El puerto seguirá operativo durante los trabajos

Uno de los aspectos centrales de la obra será que la actividad portuaria no deberá detenerse durante el período de ejecución. Según explicó Uribe, los trabajos estarán concentrados en un sector que actualmente no se encuentra operativo.

“El puerto va a seguir operativo mientras estemos con la obra. Solamente se afectará un sector que lamentablemente hace muchos años no está operativo y hoy comenzaremos a trabajar para que esté funcionando al 100%”, explicó.

La recuperación de ese espacio permitirá, una vez concluida la obra, incrementar la capacidad operativa de la terminal y ampliar las posibilidades de recibir embarcaciones.

Uribe vinculó directamente ese crecimiento con el mercado laboral local y volvió a remarcar que el objetivo final es que la infraestructura portuaria sea una herramienta para generar nuevas oportunidades.

“Esto obviamente generará más puestos de trabajo para Puerto Deseado”, sostuvo.

Obras complementarias y nuevos proyectos

El coordinador de UN.E.PO.S.C. también destacó que la reconstrucción del sitio 4 no será la única intervención que se realizará en Puerto Deseado. En paralelo, el organismo trabaja en proyectos de menor escala pero igualmente importantes para sostener las condiciones de seguridad y funcionamiento de la terminal.

“Aparte de esta gran obra que realizaremos también concretamos obras más pequeñas que tienen que ver con defensas, red de lucha contra incendios, y tenemos más proyectos en carpeta para antes de fin de año concretarlos”, detalló.

En esa línea, aseguró que la planificación se realiza en diálogo con los distintos actores vinculados a la actividad portuaria.

El coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe, habló con el móvil de La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Continuamos trabajando junto a los gremios y empresas para mejorar la actividad”, señaló.

La estrategia apunta a que la infraestructura acompañe el crecimiento de la producción y permita que los puertos santacruceños recuperen capacidad después de años de deterioro y falta de mantenimiento.

Caleta Paula y más obras

El plan de recuperación también alcanza a otros puertos de Santa Cruz. En el caso de Caleta Paula, en Caleta Olivia, Uribe señaló que actualmente se encuentra en ejecución una intervención vinculada con el sitio 3 y sus defensas.

“Lo que tiene que ver con Caleta Paula tenemos una obra en ejecución que es la reparación del sitio 3 y defensas, eso ya se está llevando a cabo”, explicó.

Además, anticipó una agenda de recorridas y seguimiento de obras en la zona norte de la provincia junto a la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci.

“Este jueves tenemos la visita de la ministra Nadia Ricci a la zona norte, donde va a estar visitando todo y lo que tiene que ver con el astillero y cómo van los avances en ese sentido”, indicó.

La planificación contempla, además, nuevas etapas de intervención para ampliar la capacidad del puerto de Caleta Paula.

“Hay pendientes el posible llamado a licitación en los próximos meses de la segunda etapa de Puerto de Caleta Paula, del sitio 2, 4 y 5”, anticipó.

Para Uribe, el rumbo está definido: recuperar infraestructura para que los puertos puedan convertirse en una plataforma de crecimiento productivo y generación de empleo.

“Estamos muy contentos porque obviamente el gobernador Claudio Vidal entiende que este es el camino: tener puertos en condiciones para generar más oportunidades”, afirmó.

El Fondo UNIRSE

En el cierre, Uribe puso en valor el rol del Fondo UNIRSE para financiar obras que, según explicó, serían muy difíciles de concretar sin una herramienta específica de inversión.

El funcionario destacó que tanto la reconstrucción de Puerto Deseado como las intervenciones en Caleta Paula forman parte de una estrategia que busca utilizar recursos públicos para recuperar infraestructura estratégica para la producción santacruceña.

“Esta obra de Caleta Paula, con fondos UNIRSE, y la importancia que se administre para obra pública, como lo marcó el gobernador”, señaló.

Y concluyó con una definición que sintetiza la importancia que desde UN.E.PO.S.C. le atribuyen a la herramienta de financiamiento: “Si no existiera Fondo UNIRSE sería muy difícil llevar adelante este tipo de obras para mejorar la producción de la provincia de Santa Cruz”.

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