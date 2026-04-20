Este sábado se desarrolló en la ciudad de Caleta Olivia el Congreso Provincial del Partido Justicialista, donde se definió la fecha de las elecciones internas y se resolvieron sanciones para afiliados. En ese marco, la concejal de Perito Moreno y congresal del PJ, Pamela Pesoa, dialogó con LU12 AM680 y brindó detalles sobre ambas decisiones.

En primer lugar, se refirió al cronograma electoral interno. “El 16 de agosto va a ser la fecha de elecciones del Consejo Provincial y también de los consejos locales. Los congresistas, por mayoría, decidieron que sea antes ya que se había hecho otra moción para el mes de septiembre“, pero “avanzamos con la de agosto porque consideramos que estamos muy al límite de las fechas y para poder cumplir con lo que nos está pidiendo la justicia”, explicó.

El congreso del PJ realizado este sábado en Caleta Olivia.

Por otro lado, Pesoa abordó las sanciones que incluyeron la expulsión de dirigentes. Al ser consultada por los argumentos, señaló: “La senadora (Natalia) Gadano estaba afiliada al PJ en Caleta Olivia, así que fue el Consejo Local de esa localidad la que impulsó la sanción y dijeron que la senadora está votando y acompañando abiertamente todo lo que está determinando Javier Milei en la nación, recortando en las personas con discapacidad, en los jubilados, la ley de glaciares, la baja en la imputabilidad de los menores, y todo lo que implica el recorte que ha tenido la provincia y que ha tenido todo el país”.

Natalia Gadano, senadora por la provincia de Santa Cruz.

En esa línea, fue aún más crítica: “Ella está tomando decisiones que al Partido Justicialista no nos representan. Está afiliada, también fue parte de esa coalición con Moveré. Tendría que haber hecho un paso al costado, haberse desafiliado del PJ y haberse afiliado a los partidos con los que está llevando adelante estas decisiones porque no están representando para nada lo que es nuestro Partido Justicialista”.

Asimismo, remarcó la postura del espacio: “Nosotros siempre estamos cerca de la gente, poniéndole la cara al vecino y pertenecemos al campo nacional y popular y ella con su manera de votar, ha dejado de lado al pueblo, no nos representa en absoluto”. Y respecto de la otra expulsión, la de José Luis Garrido, agregó: “Es totalmente impresentable, ya en Caleta Olivia el concejal (Carlos) Aparicio había presentado una declaración de persona no grata que fue aprobado por los concejales del PJ, y también por los no del PJ, porque ya la provincia entera está viendo que las decisiones de estos dos legisladores están en contra de los santacruceños”.

José Luis Garrido, diputado nacional de “Por Santa Cruz”, fue echado del PJ. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En cuanto a la resolución del Congreso, subrayó: “Con una amplia participación de congresistas, presentes de todas las localidades, por unanimidad se resolvió que esas dos personas que no están representando nuestras bases queden expulsadas“. Sin embargo, aclaró que también se le pidió sanciones a otros funcionarios y afiliados al PJ: “Las suspensiones las venimos trabajando ya en varios congresos. Se hizo la suspensión del diputado por municipio de mi localidad, Cristian Ojeda y también del diputado por municipio de Los Antiguos, Fernando Pérez, porque son dos diputados llegaron a la banca que están ocupando por Unión por la Patria”.

En esos casos, precisó: “Ahora están acompañando al gobierno de Claudio Vidal, levantando la mano en normativas y leyes que nosotros como peronistas estamos en contra, como en su momento la adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), el tema de los subsidios, etc.”.

Finalmente, la dirigente hizo referencia a otros pedidos de sanción y al escenario interno del peronismo. “Habíamos pedido en ese momento ya hace dos congresos la suspensión de las personas que habían sido candidatos por otro partido que no sea el PJ. Por ejemplo, tenemos afiliados dentro del peronismo en Perito Moreno que fueron candidatos de SER y también las primeras líneas de gobierno del gobernador Claudio Vidal, como Julio Bellomo y ahora Mauro Casarini, que es presidente del PJ local”.

Para cerrar, insistió en la necesidad de unidad, aunque con límites claros: “Nosotros somos un movimiento y queremos la unidad para el PJ, y sabemos que todos juntos vamos a recuperar la provincia”. Sin embargo, advirtió: “Tampoco nos sirve de nada hoy la gente que ante las malas, saltaron a otro partido para salvatajes individuales. A nosotros como peronistas eso no nos representa. Hemos estado en las buenas y en las malas”.