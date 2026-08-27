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El PAMI Santa Cruz y la Municipalidad de Puerto Deseado concretaron este jueves 27 de agosto la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Prestación de Servicios Residenciales, que permitirá incorporar al Hogar de Ancianos “San Cayetano” a la red de prestadores residenciales del organismo nacional.

El acuerdo fue firmado por la directora ejecutiva de la UGL XXVIII de PAMI Santa Cruz, Paula Alejandra Álvarez, y el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl “Pirri” Martínez.

Desde el organismo señalaron que la incorporación del hogar municipal como prestador residencial de PAMI es el resultado de un proceso de gestión iniciado durante la conducción del actual diputado nacional Jairo Guzmán, cuando se desempeñaba como director ejecutivo de PAMI Santa Cruz. En ese momento comenzaron las gestiones para avanzar con la incorporación del establecimiento a la red del Instituto.

El proceso tuvo continuidad durante la actual gestión de Paula Álvarez, junto al jefe de Políticas Sociales de PAMI Santa Cruz, Lucas Oyarzo, quienes impulsaron las gestiones administrativas y prestacionales necesarias para concretar el convenio.

Desde el Municipio, la gestión del intendente Juan Raúl “Pirri” Martínez permitió avanzar con el equipamiento y la adecuación del Hogar San Cayetano de acuerdo con los requerimientos establecidos por PAMI, para que el establecimiento pudiera cumplir con las condiciones necesarias para brindar la prestación.

Hasta 32 plazas para afiliados de PAMI

El convenio establece un cupo de hasta 32 plazas para afiliados y afiliadas de PAMI que sean derivados al Hogar de Ancianos “San Cayetano”, sujeto a la disponibilidad operativa y edilicia del establecimiento.

La residencia brindará alojamiento, cuidado integral, atención sociosanitaria y apoyo gerontológico. Entre las obligaciones asumidas por el Municipio se encuentran garantizar una alimentación adecuada y supervisada nutricionalmente, higiene personal diaria, cuidados de enfermería permanente y programas de estimulación cognitiva y sociorecreativa adaptados a los distintos grados de dependencia.

El establecimiento también deberá mantener condiciones adecuadas de habitabilidad, accesibilidad universal, iluminación, climatización, bioseguridad y prevención de incendios.

Además, deberá contar con personal médico, de enfermería, asistentes gerontológicos y equipos interdisciplinarios capacitados para la atención de los residentes.

Por su parte, PAMI realizará la evaluación social y médica previa de cada afiliado que requiera ingresar a la residencia, gestionará las derivaciones correspondientes y abonará al Municipio las prestaciones realizadas de acuerdo con los módulos gerontológicos y aranceles establecidos por el Instituto.

El organismo nacional también tendrá a su cargo la asistencia técnica, el monitoreo y el acompañamiento institucional, junto con las auditorías técnicas, médicas, administrativas y de calidad.

El acuerdo tendrá una duración de 10 años. Su continuidad estará sujeta al cumplimiento de las auditorías y al mantenimiento de los estándares de calidad y atención establecidos por PAMI.