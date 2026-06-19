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El Gobierno de Santa Cruz presentó este viernes una propuesta salarial destinada a los trabajadores de la Administración Pública Provincial, durante la reunión paritaria desarrollada en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La oferta contempla incrementos acumulativos sobre la Unidad Salarial (US) que, sumado, eleva la oferta al 17,3% para el segundo semestre de 2026. La propuesta incluye a trabajadores activos y pasivos.

Desde el Ministerio de Economía se destacó que la iniciativa fue elaborada luego de evaluar el escenario económico actual y el esfuerzo financiero que realiza la Provincia para dar un incremento salarial en un contexto complejo para las cuentas públicas.

Para ello, se señaló desde el Gobierno que se están realizando toda las gestiones ante Nación, de las distintas herramientas financieras existentes, para garantizar los fondos necesarios para afrontar la oferta realizada en paritarias.

El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Durante el encuentro, representantes del Poder Ejecutivo ratificaron la decisión de mantener abiertas las instancias de negociación y de continuar trabajando sobre las distintas demandas planteadas por los sindicatos.

Economía se destacó que la iniciativa fue elaborada luego de evaluar el escenario económico actual.

La reunión permitió abordar tanto cuestiones salariales como diversos reclamos vinculados a condiciones laborales, pases a planta permanente, adicionales, recategorizaciones y otros temas específicos que forman parte de la agenda de cada sector de la Administración Pública.

Gremios solicitaron mejoras

Las organizaciones sindicales que participaron de la negociación manifestaron que la propuesta resulta insuficiente para atender las expectativas del sector y plantearon la necesidad de avanzar en una recomposición salarial de mayor alcance.

Los sindicatos solicitaron una oferta mejorada. En la foto, Sandra Sutherland de ATE.

Asimismo, los representantes gremiales expusieron una amplia agenda de reclamos laborales y sectoriales, insistiendo en la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar en distintos procesos administrativos pendientes.

Los representantes gremiales expusieron una amplia agenda de reclamos laborales y sectoriales.

Tras escuchar los planteos realizados por los sindicatos, el Poder Ejecutivo solicitó un nuevo cuarto intermedio con el objetivo de analizar las propuestas presentadas y continuar trabajando en alternativas que permitan acercar posiciones.

La Autoridad Laboral fijó una nueva reunión para el próximo 24 de junio, instancia en la que las partes retomarán las negociaciones con el propósito de seguir avanzando en la búsqueda de consensos y acuerdos que brinden previsibilidad a los trabajadores de la Administración Pública Provincial.