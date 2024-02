Los últimos días han sido de mucha intensidad en Santa Cruz debido al desarrollo de las paritarias de la administración pública y del sector docente. Además, este jueves APROSA, uno de los gremios del sector de salud, se sumó a la medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó un paro de 48 horas.

Al respecto, el secretario de medios y vocero de la Gobernación, Carlos Marcel, dialogó en exclusiva con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y se refirió al desarrollo de las negociaciones. Marcel conoce la situación de primera mano, ya que estuvo participando de la paritaria central en representación del Ejecutivo.

“Es una pena lo del paro y que se haya terminado de ese modo. Nuestro espíritu es seguir dialogando, ir tomando decisiones, pero seguir dialogando. Confío en que podamos seguir hablando y explicando. Quizá cuando expliquemos, seamos claros y expongamos, del modo que lo expusimos en la paritaria, ante toda la sociedad el estado actual de las cuentas, va a sumar para que todos puedan comprender”, aseguró.

Por otro lado, respecto a la paritaria docente, luego del ofrecimiento del Gobierno de un aumento del 20% escalonado, Marcel adelantó que esperan las resoluciones de las asambleas y el Congreso de los gremios. “El sábado se van a volver a reunir”, indicó.

“El Gobierno va a hacer el máximo esfuerzo en todos los sectores, como lo hizo en la paritaria central. Es la preocupación de Claudio Vidal, lo ha expresado cada vez que puede. Nosotros venimos del sector de los trabajadores, somos trabajadores e integramos asociaciones gremiales y conocemos esta situación perfectamente, nadie nos tiene que explicar esto. Nos duele en el pecho, en el cuerpo y la piel. Sabemos que los salarios no alcanzan. No es un problema que hayamos causado, eso no nos excusa, pero sabemos que estamos al frente de la provincia hace solo 3 meses”, manifestó.

En ese sentido, Marcel adelantó que Claudio Vidal va a ser “muy claro” sobre estos temas “en el inicio de sesiones” en la Legislatura de Santa Cruz. “Esperamos seguir siendo transparentes con la Provincia que es lo que la gente necesita”, aseguró.

“En términos médicos, la Provincia sería un paciente en estado crítico”, añadió el vocero del Gobierno.

“La propuesta en toda la paritaria es en principio el aumento que podamos dar ahora y el compromiso de sentarnos en el mes de abril para seguir adelante, seguir discutiendo, porque obviamente no alcanza para recomponer y estamos lejos de recomponer los sueldos para que se alineen con la inflación”, agregó Marcel sobre las paritarias en Santa Cruz

La cuestión presupuestaria

En ese contexto, el funcionario dio una explicación de las cuentas de la provincia.

“El presupuesto que diseñó el Gobierno anterior -y que está aprobado en la Legislatura y contó con los votos de nuestra fuerza política-, preveía para el 2024 ingresos totales por 1 billón 347 mil millones de pesos. Si usted agarra ese monto y hace una división simple, lo divide por los 12 meses nos daría una previsión de que a la Provincia le ingresarían más o menos 112 mil millones de pesos por mes. Este mes de enero entraron 78 mil millones“, comentó.

En ese sentido, Marcel ahondó: “El gasto de la provincia son 50 mil millones de pesos en salarios -incluidas las cargas sociales-. De lo que queda, de esos 28 mil millones; 10.460 son las transferencias obligatorias de la coparticipación a los municipios; 2.100 millones a deuda y quedan 15 mil millones, de los cuales hay que guardan un proporcional para pagar el aguinaldo en julio“.

“Además, hay que pagar el déficit de Servicios Públicos (2.300 millones), Distrigas (500 millones) y la Caja de Servicios Sociales (Cerca de 4.000 millones)”, agregó.

“Ya no hay más dinero y hay que sostener los hospitales y las escuelas“, indicó.

Al respecto, Marcel deslizó una frase que está en auge en los últimos días: “No hay plata -parafraseando al Presidente-, pero no lo digo en el mismo sentido que él. No es una provocación. Es muy difícil administrar cuando los recursos son escasos y hay que tomar decisiones”.

“Si alguien pensara que por casualidad el Gobierno pueden estar mintiendo, los números los arman los técnicos de la provincia, ellos no mienten, son los mismos que trabajaban antes, son profesionales de carrera. Estamos trabajando en conjunto con los técnicos de la provincia, los números son transparentes y están publicados. Hay que poder explicarlos bien para no mentir y no generar falsas expectativas”, remarcó.

Coparticipación nacional y “adicción” (en términos económicos)

En otro tramo de la extensa entrevista con Radio LU12 AM680, Carlos Marcel se refirió a la “dependencia” de Santa Cruz al dinero que ingresa a las arcas provinciales por coparticipación nacional.

“Santa Cruz tiene un problema muy grave. Hay un informe del Instituto Ieral que es un análisis de los últimos 25 años de todas las provincias que mayor cantidad de aportes arbitrarios, no reintegrables, discrecionales, recibieron del Estado Nacional. Las tres provincias con mayor cantidad de ATN (Aportes del Tesoro de la Nación) fueron La Rioja, Neuquén y Santa Cruz. Eso condujo a una especie de adicción, en términos económicos, a los aportes de Nación. La sometió a depender de los aportes de Nación y fue perdiendo el camino de otros recursos, productivos e industriales, que hubieran hecho que Santa Cruz tuviera mejores herramientas pro si misma para salir de crisis como esta”, afirmó.

En este marco, el vocero del Gobierno aseguró que: “El gobernador pretende que en un año o año y medio, Santa Cruz sea económicamente independiente, que no tenga que depender de los recursos nacionales“.

Además, indicó que actualmente los recursos nacionales representan 40% del presupuesto provincial. “Son 514 mil millones de pesos que dijeron que iban a entrar. Ahora ya tenemos 57 mil millones menos, con el FONID, con los aportes de la Caja de Previsión y la obra pública. Eso es un agujero para el presupuesto de Santa Cruz”, aseguró.

“La orden que nos da el gobernador es trabajar, trabajar y trabajar. Hay que buscar inversiones, desarrollar el turismo, la industria, la producción. Eso lleva tiempo, pero va a redundar en mayor recaudación, que nos va a permitir en tener independencia“, sostuvo Marcel al respecto de este punto.

Además, Marcel indicó que este mes de enero de 2024, Nación coparticipó el menor valor en los últimos 9 años.

“La coparticipación más baja fue en enero, un 11% menos. En una década nunca se había coparticipado tan poco dinero. Hay explicaciones para eso, como la baja del consumo y la desaparición de impuestos como Ganancias. La crisis y el contexto general conspiran contra la coparticipación a las provincias. En enero fue una muy mala noticia para los provincias”, remarcó.

Coparticipación provincial

Por otro lado, Marcel habló de las transferencias de la Provincia a los municipios por coparticipación, que en el últimos mes registró un aumento del 257,6% interanual, tal como dio cuenta el informe de La Opinión Zona Norte.

“En términos reales, que es comparar eso con la inflación, el aumento es de 3 puntos. En rigor de verdad no hubo un aumento demasiado grande a los municipios en coparticipación, lo que hay es un traslado de lo que ingresa a la provincia a los municipios, que se hace automáticamente”, aseguró.

“Puede llegar más plata, pero uno compra menos cosas porque la inflación licua esa cantidad de dinero que entra“, añadió.

“La idea es que cada municipio -así como la Provincia va en camino de querer tener una independencia económica del Estado nacional-, también los municipios tengan desarrollos propios que le permitan crecer. Hay sectores de la provincia que tienen menos desarrollo, y habrá que trabajar en ayudar. Hay otros sectores que se van a ver muy beneficiados en el corto plazo”, afirmó.

Recaudación provincial

Respecto a la recaudación impositivo propia del Estado provincia, Marcel indicó que “Santa Cruz está en una crisis”.

“Este mes ingresaron 16 mil millones en concepto de recursos provinciales. Tenemos que actualizar un montón de ítems, que nos van a permitir recomponer ese cuadro y espero que en los próximos meses eso empiece a tener una evolución“, adelantó.

En este sentido, se refirió a los aumentos en las facturas de luz, en la que algunos comerciantes y usuarios alzaron la voz al denunciar tarifazos de hasta 1.000%. Sin embargo, Marcel negó categóricamente que la cifra de los incrementos haya llegado a esos porcentajes.

“En el caso de las empresas, hubo una actualización tarifaria de luz y agua. La de luz fue obligado, porque hubo un aumento nacional, pero también había un atraso en las provincias. No fue del 1.000% como fue titulado. El tope es 300% y solo para empresas más grandes. Fueron muy pocos los casos cercanos al 1.000%, porque se empezó a intimar a deudores y morosos, en esos casos si hubo aumentos”, aclaró.

Palermo Aike

Por otro lado, en referencia a la cuestión productiva, el vocero del Gobierno Provincial habló sobre el potencial del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Austral.

“Cuando Palermo Aike empiece a desarrollarse en la provincia de Santa Cruz va a haber un antes y un después. Yo vengo de Neuquén y conozco muy bien el impacto que tuvo el desarrollo de Vaca Muerta”, remarcó.

Respecto a los avances en el proyecto, Marcel informó: “En Palermo Aike se acaba de terminar el primer pozo, están evaluando las condiciones de ese pozo. En principio son buenas noticias para la Provincia. Esa cuenca tienen en tamaño, el 40% de lo que representa Vaca Muerta”.

“En Santa Cruz estamos como en Neuquén estaban en 2012, en el principio del desarrollo del no convencional. Cuando se termine el análisis técnico del pozo, va a comenzar por parte de la provincia el proceso licitatorio de esas áreas”, añadió.

Represas

Por otro lado, el secretario de Medios de Santa Cruz habló sobre otro de los temas que causó preocupación en la Provincia, sobre todo desde el cambio de autoridades nacionales: las represas patagónicas.

“El Gobierno está haciendo intensas gestiones. El ministro de Energía viajó a Buenos Aires para entrevistarse con ENARSA y Gezhouba. La propia empresa china pidió al gobierno de Santa Cruz que realice gestiones. El Gobernador llamó a las autoridades nacionales y estamos en un proceso de espera, que no es pasiva, estamos trabajando y estamos a la espera de la adenda 12 del Gobierno nacional para que el Banco Chino pueda desembolsar los 512 millones de dólares que faltan para avanzar con el desarrollo de las dos represas”, anticipó.

En este contexto, Marcel advirtió que para las empresas chinas también es muy importante la continuidad de las represas en Santa Cruz. “Es la obra más grande de ingeniería civil que tiene China fuera de su territorio. Es algo muy importante, que lo tienen en lo mayor de las urgencias”.

Por otro lado, el funcionario alertó que “en el medio están las necesidades de los trabajadores que son mucho más urgentes, se trata del bolsillo y la comida”.

“El Gobernador está muy preocupado por el transcurso de los acontecimientos“, aseguró

YCRT

Por otro lado, Marcel hizo mención a la cuestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), empresa santacruceña que depende del Estado Nacional y que en los últimos días ha sido foco de un conflicto entre los gremios y la intervención de la empresa por cuestiones salariales y los planes a futuro.

“Las noticias que han llegado a YCRT son preocupantes. Como eso tiene una intervención nacional, el Gobierno gestiona y pide permanentemente. Eso está en proceso de negociación. Hay que esperar que avance ese proceso para no perjudicar los derechos de los trabajadores”, manifestó.

Operativo Escuelas

Por último, el vocero de Claudio Vidal se refirió a las tareas de mantenimiento y refacción en los establecimientos educativos que está llevando adelante el Gobierno, con la participación de funcionarios y otros actores de la sociedad en los arreglos.

“Lo que nos encomendó el Gobernador a todos los funcionarios es que no haya ninguna escuela que no pueda abrir. Tratar que estén abiertas y en el camino ir solucionando todos los problemas”, aseguró.

En este marco, advirtió: “Nos faltan 40 calderas, que no se saben dónde están. Que se llevaron a reparación, que no se encuentran, no sabemos donde están. De esas cosas nos vamos a encontrando muchas. Hay atrasos en el mantenimiento de las escuelas, va a llevar tiempo”

“El Estado es responsable de garantizar el funcionamiento de las escuelas. Ahora, estamos en una situación extraordinaria. En momentos extraordinarios se toman medidas extraordinarias como esta, obligar a los funcionarios que vayan y ayuden fuera de su horario laboral“, concluyó.