Este jueves, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili encabezó el primer encuentro previo de lo que será la conformación del Foro de Intendentes de Ciudades Atlánticas.

De la reunión participaron los jefes comunales Pablo Grasso, de Río Gallegos; Martín Pérez, de Río Grande, y vía videoconferencia Marcos Castro, de Viedma, para conformar el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas.

El encuentro reunió a los intendentes de Río Gallegos, Viedma y Comodoro Rivadavia, y autoridades municipales.

Tras el encuentro, el intendente de Comodoro Rivadavia habló con La Opinión Zona Norte y detalló que se trata de un foro que será “permanente” y que “va a tener también un observatorio patagónico para trabajar todos los ejes y los temas que nos competen al desarrollo integral de esta Patagonia Sur“.

Seguidamente, Macharashvili mencionó que las localidades “tenemos muchos vínculos comunes y apoyamos todos esos ejes”, lo que los motivó al encuentro para debatir “en defensa de nuestros vecinos, de nuestro territorio, de nuestro futuro, de nuestro presente”.

El jefe comunal señaló que congeniaron, con sus pares, pero también profesionales del CONICET y la Secretaría de Ciencia y Tecnología a la que se sumaron universidades, respecto a la temática ambiental.

“Venimos integrándonos en distintos temas, pero ahora queremos generarlo con volumen y más trabajo y propuestas concretas y eso creo que va a beneficiar a las distintas posiciones que tengamos en los distintos temas en lo que son los tiempos de hoy”, aseguró.

En otro tramo, el intendente valoró el encuentro base para temas como el servicio de transporte, recordando la Red Federal de Intendentes y marcó la acción judicial que presentó Chubut al gobierno nacional por el no giro del Fondo Compensador del Transporte.

“Que es algo que tanto impacta y tanto perjudica a los vecinos, no solamente de esta ciudad sino de todas las ciudades patagónicas”, indicó. Al respecto, el jefe comunal señaló que “primero que es un paso importante que la justicia haya dado lugar a eso, y por esa acción hubo una reacción del gobierno nacional donde retuvo a la provincial el 50% de la coparticipación“.

En este punto, señaló que “esa es la forma que tiene el gobierno nacional al abordaje de los temas con aquellos que no piensan igual, en vez de debatirlo y charlarlo, y toma las decisiones en función de eso, en lugar de hacerlo en los ámbitos legislativos, el conversar con gobernadores y ver cómo impacta eso en cada una de las regiones”.

Sobre este panorama, aseguró que “eso nos hace impulsar mucho más estos foros, juntarnos más, porque en esto, nosotros que somos patagónicos, nacimos en ciudad de esfuerzos, Santa Cruz es una provincia de esfuerzos, nadie vino a pasar el verano a las playas, vino a trabajar a esforzarse con crisis que las vivimos cíclicamente, y seguimos al pie del cañón”.

Macharashvili indicó que “nosotros le decimos esto al gobierno nacional como le dijimos al gobierno nacional anterior, que nosotros no queremos que nos subsidien, ni que nos den dádivas, lo que nos corresponde queremos”.

El aporte

El intendente de Comodoro Rivadavia, seguidamente, hizo referencia a la posición de Chubut y el aporte que hizo históricamente a la Nación. Además, mencionó que luego de este primer encuentro “fundacional” se buscará ampliar la convocatoria.

Para ello se invitarán a otros intendentes, concejales, funcionarios municipales relacionados con los ejes de trabajo, expertos especialmente invitados y representantes de cámaras empresarias, sindicatos, universidades y organizaciones de relevancia de las ciudades que manifiesten su interés en formar parte de este Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas.

“Venimos hace mas de 123 años aportando al gobierno nacional como territorio, Chubut es la cuarta provincia exportadora, si a todo eso me van a dar el 30% y Nación se queda el 70%, me parece que hay una ecuación que no da, estar en Patagonia es tener presencia geopolítica, para nosotros el territorio y la argentinidad es importante, los limites lo son, el Estado visto como parte de un todo también es importante, como parte de todo, no como la ‘casta’ como lo quieren hacer ver, entonces nosotros nos vamos a defender“.

Recordó que “en estas regiones al gobierno nacional le cuesta llegar por eso estamos nosotros, empezar a trabajar la concientización y el esfuerzo que es brindar al Estado federal recursos, dinero, y nosotros acá para desarrollarnos necesitamos que nos recompensen lo que se han llevado, no es solamente exigir, sino hacerlos con propuestas y proyectos que queremos para desarrollarnos, para que cada ciudad tenga empleabilidad y un hábitat como corresponde”.

El jefe comunal aseguró que “no puede ser que Santa Cruz y Chubut en la cuenca del Golfo tenga ciudades con problemas de agua, eso no lo hace el estado municipal y provincial, lo podemos hacer si los recursos que nos dan permiten hacer esas obras que necesitamos”.

Para el cierre, Macharashvili indicó que, tras el primer encuentro del Foro de Intendentes, el documento firmado entre las partes “marca el inicio de la conformación de este foro, el compromiso que tenemos los municipios que lo fundamos, que vamos a sumar más municipios, a más Estado, y a sectores privados que aporten al trabajo en cada uno de los ejes que se plantean ahí”.

“Si planteamos energía, trabajar el tema energético y la reconversión energética, el hidrógeno como potencial, que antes se veía como algo lejano, todo el tema de la producción del mar azul, la ‘Pampa Azul’ como la llamó Néstor Kirchner, que son recursos que hay que trabajarlos , explotarlos y darles valor agregado, todo es investigación es incorporación de conocimiento, es trabajar para la gente, integrado como debe ser”, cerró el jefe comunal.