La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que este jueves se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional. La medida implicará la paralización del servicio de transporte público de pasajeros en gran parte del país desde la medianoche.

El gremio que conduce Roberto Fernández anunció su adhesión a la huelga “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”, y llamó a los trabajadores a acompañar la medida de fuerza en todo el territorio nacional, alcanzando los servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos.

En un comunicado oficial, la UTA sostuvo que la decisión se fundamenta no solo en los términos de la reforma, sino también en la situación que atraviesan los trabajadores del sector, marcada —según señalaron— por la caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo.

“Los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral”, expresaron desde el sindicato, que calificó el paro como “una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo”.

El comunicado lleva la firma del secretario general del gremio, Roberto Fernández.

Cómo funcionará el servicio en Santa Cruz

En la provincia de Santa Cruz, la adhesión tendrá un impacto dispar según la localidad.

Río Gallegos

Aunque hasta el momento no hubo un comunicado oficial de la empresa CityBus, trabajadores de la firma aseguraron que el servicio se desarrollará de manera normal en la capital provincial.

28 de Noviembre y Río Turbio

En las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio, desde la empresa Cuenca Sur confirmaron que el paro nacional no afectará el servicio. De esta manera, habrá transporte público con normalidad en la Cuenca Carbonífera.

Caleta Olivia

En cambio, en Caleta Olivia la empresa Urbano S.E. informó que este jueves 19 de febrero no habrá servicio de transporte público de pasajeros durante toda la jornada, debido a la adhesión del personal nucleado en la UTA a la medida nacional.

La firma local compartió el comunicado oficial del sindicato y aclaró que la suspensión responde estrictamente a la decisión gremial. De esta manera, los usuarios del transporte urbano deberán prever alternativas de traslado.

La postura sindical en Santa Cruz

Rubén Aguilera, secretario adjunto de la UTA, señaló a La Opinión Austral que desde el gremio solicitaron a los trabajadores que ejerzan su derecho a adherir a la medida sin presiones.

“Le solicitamos a los trabajadores que, en virtud de sus derechos, no se sometan a las exigencias o a los aprietes que le pueda realizar el empresario”, afirmó.

Y agregó: “Nosotros defendemos los derechos, no somos piqueteros. Entonces, si el trabajador cree que lo que estamos haciendo está mal o que la empresa va a realizar beneficios a favor de ellos, estarán adheriendo o no. Existe el libre albedrío”.