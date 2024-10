Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, los sindicatos del transporte realizan un paro para evidenciar su disconformidad contra el programa de ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Además, a la medida de fuerza se sumaron otros sectores como la salud, educación y organizaciones de la sociedad civil.

El paro de transporte, que es impulsado por la Mesa Nacional del Transporte, comenzó esta madrugada y afecta a lo servicios de trenes de pasajeros y de carga, no funcionarán los puertos y barcos; los camiones de carga quedarán paralizados. Asimismo, la mayor parte de las aerolíneas comerciales de pasajeros no prestarán servicio.

En las últimas horas varios gremios se adhirieron a la medida de fuerza que fue anunciada por el ala dura de la CGT, entre los que se encuentra Pablo Moyano (camioneros), Omar Maturano (ferroviarios), junto a Pablo Biró y Juan Pablo Brey (aeronáuticos), que integran la Mesa Nacional del Transporte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt).

En Santa Cruz, la delegación local del sindicato de Camioneros adhirió a la medida y se movilizó a la rotonda ubicada en la intersección de la Autovía “17 de Octubre” y Av. Balbín, en el ingreso de Río Gallegos.

En el lugar, estuvo presente el móvil de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 para dialogar con Cristian Pérez, secretario adjunto del gremio de Camioneros.

“Vamos a seguir aguantando acá, pidiendo la colaboración a todos los choferes y trabajadores del transporte que circulan por nuestra ruta, tienen que aguardar que liberemos la ruta a las 00.00 horas”, explicó el sindicalista.

Y agregó: “Con este Gobierno nacional no hay respuesta de nada. Esperamos respuestas del Gobernador, que viene de la actividad sindical. No es justo para los trabajadores que llegando a fin de año nos encontremos con la incertidumbre de que no hay trabajo. Más de 500 puestos de laburo, tanto del petróleo como de camioneros, que están en la casa. Ese no es el camino”.

Por último, Pérez adelantó que Camioneros se sumará a la movilización programada para el mediodía, junto a trabajadores estatales y universitarios.

“Vamos a movilizar junto con la gente de ATE, con los universitarios, los jubilados y todos los que están sufriendo esta problemática, vamos a sumarnos con los muchachos a la marcha”, concluyó.