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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) convocó a un paro provincial de 24 horas para el miércoles 1 de abril en reclamo de la apertura inmediata de paritarias. La medida surge tras la decisión del Gobierno provincial de no convocar a la negociación salarial, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo docente.

Desde el gremio remarcaron que la falta de convocatoria agrava la situación económica de los trabajadores. “El salario y la estabilidad laboral no pueden esperar”, expresaron en la convocatoria difundida a nivel provincial.

El lunes el gobernador Claudio Vidal aseguró que el Gobierno de Santa Cruz va a “abrir las paritarias, cuando tengamos los recursos para sostener los aumentos”.

El dirigente de ADOSAC, Miguel Del Pla, dijo este martes en conferencia de prensa del Frente Sindical que “primero convoque a la paritaria y después discutimos el empréstito”. La frase sintetiza el rechazo a cualquier intento de condicionar la discusión salarial a la aprobación de una ley de emergencia económica.

Fuerte crítica al Gobierno provincial

Durante una conferencia de prensa del Frente Sindical, los representantes gremiales cuestionaron la postura del Ejecutivo y denunciaron que intenta vincular la apertura de paritarias con la aprobación de herramientas financieras.

Los sindicatos sostuvieron que el Gobierno ya cuenta con facultades para gestionar recursos y que no necesita una ley de emergencia para avanzar en ese sentido. Además, señalaron que la negativa a convocar a paritarias implica un “ultimátum” que profundiza el conflicto.

En ese marco, Del Pla afirmó que el escenario cambió tras el discurso del gobernador Claudio Vidal: “Ahora sabemos prácticamente que no hay paritarias”. Frente a esto, el frente gremial resolvió profundizar las medidas de fuerza y convocar a la movilización.

Reclamos salariales y pérdida del poder adquisitivo

ADOSAC advirtió que los docentes ya perdieron más de un 9% de su salario en el primer trimestre del año. También denunciaron la ausencia de cláusula gatillo y la falta de recomposición salarial frente a la inflación.

Los dirigentes sindicales describieron una situación crítica en toda la provincia, con trabajadores endeudados y dificultades para llegar a fin de mes. “No podemos seguir esperando”, remarcaron.

El reclamo no se limita al sector docente. Desde el Frente Sindical, que nuclea a distintos gremios estatales, exigieron paritarias para todos los trabajadores provinciales y municipales.

Docentes: extienden resguardos laborales hasta fines de abril

En paralelo al conflicto salarial, el Consejo Provincial de Educación dictó la Resolución 709/26, que extendió hasta el 30 de abril los resguardos laborales para cargos y horas cátedra.

La medida busca sostener las fuentes de trabajo en el sistema educativo ante la caída de la matrícula y el impacto del contexto socioeconómico. Sin embargo, desde ADOSAC señalaron que la solución resulta insuficiente.

El gremio advirtió que los resguardos mensuales generan incertidumbre y reclamó una solución estructural que garantice estabilidad laboral. “No se puede vivir con el nudo en la garganta mes a mes”, plantearon.

Movilización y continuidad del plan de lucha

El paro del 1 de abril se enmarca en un plan de lucha más amplio que incluye asambleas y un Congreso Provincial previsto para el 6 de abril, donde el gremio definirá los próximos pasos.

Además, el Frente Sindical convocó a una movilización frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos para visibilizar el reclamo y sumar apoyo social.

Los sindicatos ratificaron que mantendrán la presión hasta que el Ejecutivo convoque a paritarias. “No nos vamos a doblegar”, afirmaron, y remarcaron que la prioridad es recuperar el salario y garantizar condiciones laborales dignas en Santa Cruz.