El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), criticó con dureza los cortes de ruta que distintos gremios realizaron en el marco del paro general convocado a nivel nacional.

Mientras organizaciones sindicales bloquearon la Ruta Nacional 3 en puntos estratégicos como Chimen Aike, el acceso al Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos y la entrada a Caleta Olivia, el legislador defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y cuestionó el accionar de los sindicatos estatales.

Guzmán defendió la modernización laboral

En un video que difundió Guzmán afirmó: “La ley de modernización laboral es imprescindible para que se desarrolle nuestra economía provincial”. El diputado sostuvo que la iniciativa no perjudica a los empleados públicos y remarcó que apunta a fortalecer el empleo privado registrado.

“Estuve viendo en redes sociales que muchos medios estatales que nos se ven afectados en absolutamente nada por la Ley de Modernización Laboral están cortando rutas en Río Gallegos y de toda la provincia de Santa Cruz que quieren transitar libremente”, dijo.

“Les pido por favor que no le mientan a la gente. Los gremios en Santa Cruz no representan los intereses de los trabajadores porque sabemos las condiciones que tienen en la provincia de Santa Cruz y en la Municipalidad de Río Gallegos”, cuestionó.

Sobre la reforma laboral aseguró que “su objetivo principal es dinamizar la creación de trabajo registrado del sector privado”, aseguró.

Cortes en Río Gallegos y Caleta Olivia

La protesta comenzó a las 20 horas del miércoles con cortes totales en la Ruta Nacional 3, a la altura de Chimen Aike, uno de los principales accesos a la capital santacruceña. En paralelo, otro grupo de manifestantes se apostó en el kilómetro 8, frente al ingreso al aeropuerto local.

La medida, impulsada por ATE, la CTA Autónoma y organizaciones que integran el Frente Sindical Santacruceño, generó largas filas de vehículos particulares y camiones que aguardaron durante horas para retomar la circulación.

En la zona norte de la provincia, trabajadores concentrados en la entrada de Caleta Olivia replicaron el reclamo con otro corte sobre la misma ruta nacional.

Desde los gremios señalaron que la presencia en las rutas buscó visibilizar el rechazo a la reforma laboral y ratificaron su adhesión al paro general. Además, reclamaron un aumento salarial urgente y alertaron sobre la pérdida del poder adquisitivo.

Críticas a los sindicatos estatales

Guzmán dirigió un mensaje directo a las organizaciones gremiales del sector público y cuestionó el rol que desempeñan en la actual coyuntura económica provincial.

“Los gremios públicos deberían acordarse de defender a los trabajadores que les pagan el sueldo”, expresó el diputado. Con esa frase, el legislador puso el foco en los bajos salarios del sector estatal y en la necesidad de discutir políticas que promuevan el crecimiento económico.

Finalmente, llamó a un cambio estructural en la provincia: “Necesitamos pensar una provincia diferente”.