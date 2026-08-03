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Con la liquidación de los haberes de julio que se perciben en agosto, un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad cobrará $1.380.570 en Zona 100% y $1.738.203 en Zona 180%. El distrito santacruceño solo quedó por detrás de Neuquén en el ranking nacional.

Con la liquidación de los haberes correspondientes a julio, que los docentes percibirán durante agosto, Santa Cruz volverá a ubicarse entre las provincias con mejores salarios docentes del país. De acuerdo con la comparación de los salarios iniciales de un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad, la provincia alcanzará el segundo lugar del ranking nacional, solo por detrás de Neuquén.

El salario neto para el cargo testigo en Santa Cruz será de $1.380.570 en la Zona 100%, mientras que en las localidades alcanzadas por la Zona 180% ascenderá a $1.738.203.

El ranking nacional

El relevamiento, realizado sobre los salarios iniciales vigentes en cada jurisdicción, ubica a Neuquén en el primer lugar con un salario de $1.390.792, seguida por Santa Cruz con $1.380.570. Completan los primeros puestos Tierra del Fuego ($1.312.266), Río Negro ($1.300.803) y Córdoba ($1.236.820).

En el otro extremo del ranking se ubican las provincias con los salarios iniciales más bajos: Misiones, con $755.000; Entre Ríos, con $776.250; Salta, con $810.000; y Chubut, con $829.819, todas con remuneraciones considerablemente inferiores a las registradas en Santa Cruz.

La escala salarial en Santa Cruz según el cargo

Además del cargo testigo, la liquidación de julio contempla los siguientes salarios netos para la provincia:

Zona 100%

Zona 180%

Estos valores corresponden al acuerdo salarial vigente para los haberes de julio de 2026, que se perciben durante agosto, y reflejan la actualización aplicada en el marco de la negociación paritaria docente. El resultado posiciona nuevamente a Santa Cruz entre las jurisdicciones con las remuneraciones más altas del país, tanto para el cargo testigo como para el resto del escalafón.