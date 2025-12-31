Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Santa Cruz, una de las limitantes más importantes para la producción animal es la nutricional. ¿Cómo puedo asegurar una producción de cierta cantidad de carne y/o lana (en el caso de los ovinos) si un productor no posee la certeza que contará con pasto suficiente para alimentarlos ante una nevada o sequía extrema?. Los antecedentes brindan una clara muestra, por ejemplo la temprana nevada del invierno de 2024 que cubrió de hielo la superficie de los campos productivos. Esos vaivenes (claro está, junto con el daño que hacen los predadores, los perros y los guanacos, no los desconocemos) hacen que muchos ganaderos tengan subutilizadas sus instalaciones productivas. Es decir, tienen menos animales que los que podrían por su verdadera capacidad productiva producto de estas situaciones que deben ser resueltas en lo inmediato.

Visto y considerando la relevancia que tiene poder contar con una alimentación de reserva o extra en caso de “mancarse” la producción de pasto, el INTA Santa Cruz está evaluando un total de once híbridos de maíz en distintas localidades de la provincia para determinar su adaptación, rendimiento y potencial como alternativa productiva.

Santa Cruz Produce conoció que los ensayos buscan generar información local que aporte a la diversificación agrícola y al fortalecimiento de la ganadería mediante nuevas opciones forrajeras. Los resultados permitirán definir qué materiales se adaptan mejor a los ambientes patagónicos y hasta dónde puede avanzar la frontera agrícola del maíz en el sur del país.

La baja oferta forrajera de pastizales naturales está limitando la mejora productiva.

Los híbridos de maíz fueron provistos por empresas semilleras asociadas a la RED MAIZAR (la Asociación Argentina de Maíz y Sorgo).

“Se espera que las variedades evaluadas aporten a la diversificación de los sistemas productivos agrícolas y sean aprovechados por los sistemas ganaderos, ya sea como una alternativa de oferta forrajera de planta entera, para su silajes y/o uso en suplementación”, explicaron en un comunicado oficial recientemente.

¿Qué tiene la Patagonia?

El coordinador de Investigación de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, Santiago Toledo, subrayó que “en el congreso Maizar 2025 (realizado el 28 de mayo) se aseguró que el potencial del maíz en la Patagonia es impresionante“.

“La Patagonia ofrece mucha heliofanía, días muy largos en verano, que es cuando transcurre el cultivo del maíz; disponibilidad de agua en ambientes de valles, sumado a que tenemos una zona con muy pocas plagas”, desarrolló.

“Consideramos fundamental empezar a trabajar con el cultivo en la zona, si bien se realizaron evaluaciones en el pasado, actualmente estamos estudiando nuevos desarrollos de híbridos de maíz de distintas empresas semilleras que pusieron a disposición materiales que, por sus características (maíces de ciclos productivos más corto), son prometedores para la provincia, especialmente en nuestras zonas frías, donde el riesgo por heladas condiciona el crecimiento del cultivo”, agregó.

La RED MAIZAR (Asociación Argentina de Maíz y Sorgo) impulsa los ensayos.

El investigador indicó que la provincia trabaja con dos líneas principales. Por un lado, la participación en la red Maizar a nivel nacional, donde distintas semilleras aportaron materiales para evaluar en Santa Cruz. Como resultado, este año se están estudiando 7 híbridos de maíces. Por otro lado, se evalúan materiales que están probados en el hemisferio norte, desarrollados para ambiente fríos que fueron aportados por una empresa francesa, con la que se ensayan 4 materiales.

Es importante remarcar que la ganadería extensiva -principalmente ovina y, en menor medida, bovina- domina gran parte del territorio santacruceño. Sin embargo, la baja oferta forrajera de los pastizales naturales está limitando el aumento de la mejora productiva, sumada a otros factores que atentan contra los sistemas ganaderos de la región, como la superpoblación de guanacos.

El productor no posee la certeza que contará con pasto suficiente para alimentar la hacienda.

En este contexto, el maíz aparece como un cultivo estratégico por su aporte potencial de energía, proteína y fibra, ya sea mediante la producción de granos o planta entera para silaje, pensando en reducir costos de nutrición animal de la ganadería y cubrir un bache de oferta forrajera en otoño e invierno.

Los ensayos

Santa Cruz Produce corroboró que las tareas se iniciaron en noviembre de 2025, en parcelas experimentales en cinco localidades del gradiente norte-sur y este de la provincia Santa Cruz: Perito Moreno y Puerto Deseado (sitios norte); Gobernador Gregores (sitio centro); Piedra Buena y Puerto Santa Cruz (sitio este), y Río Gallegos (sitio sur).

Cada uno de estos sitios presenta características agroclimáticas y edáficas contrastantes, con riesgos de heladas tardías y tempranas que podrían afectar el ciclo del cultivo.

Las variedades evaluadas aportarían a la diversidad de los sistemas productivos.

Se espera que en el corto plazo, en el cierre de la campaña de otoño de 2026, se cuente con información generada que permita conocer e identificar los híbridos con mayor adaptación y con mayor rendimiento potencial.

El INTA Santa Cruz está evaluando un total de once híbridos de maíz en la provincia.

Además, este ensayo representa un paso clave para responder a la pregunta: ¿cuál es la frontera agrícola del maíz hacia el sur del país?

La experiencia es coordinada por la Estación Experimental Agropecuaria INTA Santa Cruz a través de las agencias de extensión rural Perito Moreno, Puerto Deseado y Gobernador Gregores.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se aporta infraestructura, logística, equipamiento agrícola, manejo de parcelas, protocolos técnicos, el monitoreo permanente del cultivo, todo esto junto a la colaboración de instituciones como el Consejo Agrario Provincial (CAP), la empresa minera estatal, Fomicruz y la Municipalidad de Perito Moreno.

Aportes

Por su parte, MAIZAR actúa como nexo para la provisión de semillas por parte de semilleras interesadas en evaluar materiales en la región. La empresa Laboulet, por su parte, acompaña en este ensayo y suma la posibilidad de realizar mejoramientos en sus híbridos de maíces, pensando en una adaptación a los ecosistemas de la Patagonia Sur después de obtener estos primeros resultados.