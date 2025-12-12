En el marco de la 5° Sesión Extraordinaria del 52° Período Legislativo, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, expone ante la Cámara de Diputados el Segundo Informe de Gestión 2025, en cumplimiento de la Ley N° 3718.

Durante su presentación detallará los avances del Poder Ejecutivo en planificación territorial, modernización del Estado, digitalización administrativa, fortalecimiento tecnológico, asistencia a municipios y desarrollo productivo y energético.

La sesión se realiza este viernes a las 11:30 horas y forma parte de los mecanismos institucionales de transparencia y rendición de cuentas.