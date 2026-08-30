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El secretario de Comercio e Industria de Santa Cruz, Paulo Lunzevich, fue otro de los funcionarios que estuvo presente este domingo en el Boxing Club de Río Gallegos para participar de “Aike Jugar”, una iniciativa del Gobierno Provincial destinada a cerrar el Mes de las Infancias.

“Esta propuesta que está encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con el trabajo que siempre marca el gobernador, Claudio Vidal, de acompañar y apuntalar a los distintos segmentos de la sociedad y, en este caso, particularmente a los niños”, dijo Lunzevich sobre la iniciativa, que se desarrolló de 15:00 a 19:00.

Asimismo, hizo hincapié en “el cierre global de todas las acciones que hicieron cada uno de los organismos del Estado durante este mes y que hoy están coronadas con este evento que tiene una concurrencia muy linda”.

La propuesta reunió a familias y distintas áreas del Gobierno Provincial en el Boxing Club de Río Gallegos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

También felicitó “a todos los organizadores porque realmente se nota que hubo mucho trabajo, cariño y mucho empeño puesto en pos de cada uno de los niños de Santa Cruz”, al asegurar que “estos son los objetivos que nos unen a todos”.

Para concluir, subrayó: “En estos momentos que son un poco complejos, donde a veces estamos dispersos con los problemas que nos agobian, poder dedicarle este día para entretener, jugar y sonreír junto a cada niño de Santa Cruz, realmente enriquece el alma y el espíritu que estamos buscando entre todos”.

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