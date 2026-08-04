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Con el reinicio de la actividad legislativa tras el receso invernal, el Concejo Deliberante de Río Gallegos celebrará este jueves 6 de agosto su novena sesión ordinaria del año. En ese marco, la presidenta del cuerpo y concejal de la UCR, Daniela D’Amico, impulsará una serie de iniciativas vinculadas a distintas problemáticas de la ciudad.

Entre los proyectos que llevará al recinto se destaca un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial del Municipio por el estado de la primera etapa de la intervención sobre la Autovía 17 de Octubre, en el sector que conecta con la ex rotonda Cardenal Samoré y la avenida San Martín.

La obra, inaugurada durante el mes de junio, transformó ese tramo en una avenida semaforizada con sendas peatonales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación de la capital santacruceña. Sin embargo, a pocas semanas de su habilitación comenzaron a observarse roturas y un marcado deterioro del pavimento, situación que, según la edil, se agravó tras las nevadas, el hielo y las lluvias registradas durante el invierno.

En la Rotonda Samoré, comenzaron a observarse desprendimientos de asfalto y algunos baches. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Estoy solicitándole con carácter de urgente a la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial un informe pormenorizado sobre el primer tramo de la intervención de la Autovía 17 de Octubre. Pido concretamente datos precisos y fidedignos que expliquen el motivo de la rotura de la calzada recientemente inaugurada“, señaló D’Amico.

Además, la concejal indicó que busca conocer si la obra cuenta con un seguro o garantía que permita afrontar las reparaciones sin que los costos recaigan nuevamente sobre las arcas municipales.

“Requerimos conocer si existe algún seguro de obra para que el arreglo del tramo deteriorado no sea nuevamente cubierto por cuenta de la comunidad de Río Gallegos“, sostuvo.

Controles y ejecución

El proyecto también solicita información acerca de quién ejecutó los trabajos, si fueron realizados por personal municipal o por una empresa privada, además de los controles técnicos efectuados durante la construcción.

Los automovilistas empezaron a alertar por los baches desde hace unas dos semanas. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, D’Amico afirmó que pretende conocer “si se llevaron a cabo los controles de obra pertinentes y la supervisión y chequeo de calidad de los materiales utilizados, junto con un plazo estimado para la reparación del sector afectado”.

La edil recordó que la intervención forma parte del Plan Integral de la Autovía 17 de Octubre, un proyecto destinado a modernizar esa arteria para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Asimismo, señaló que el debate sobre las modificaciones en la autovía comenzó a partir de una audiencia pública impulsada desde su banca, donde vecinos y distintos actores plantearon propuestas relacionadas con la prevención de accidentes y la circulación vehicular.

“Sorprende, molesta y nos enoja, como a todos los vecinos, observar que ante la primera inclemencia del tiempo y a menos de un mes de inaugurada la primera etapa de la obra, la misma no resistió, presentando roturas, fallas técnicas y pozos que son inauditos e imposibles de aceptar, porque no hay justificativos para tamaño error“, concluyó la presidenta del Concejo Deliberante.