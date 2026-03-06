Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de gabinete, Pedro Luxen, mantuvo este viernes una reunión con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, para tratar la formalización del convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que permita el préstamo de todas las aulas necesarias para el desarrollo integral de las actividades de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE).

Desde 2024, el Consejo Provincial de Educación busca concretar este acuerdo. Durante ese período, se enviaron varias notas a la UTN, pero no se avanzó con la firma. Este año, el 26 de enero, se envió una nueva solicitud de reunión, pero el personal universitario informó que estaba de vacaciones y propuso retomar el 2 de febrero.

El 2 de febrero se presentó nuevamente la nota y, tras comunicarse con el Consejo, se concretó una reunión el 12 de febrero en la UTN. Allí se analizaron los alcances del convenio y se acordó un nuevo encuentro para el 20 de febrero, donde se definieron aspectos adicionales y, a pedido del CPE, se programó otra reunión el 25 de febrero.

En ese último encuentro, la UTN informó que solo podía ceder parte de las aulas necesarias. Desde el Consejo Provincial de Educación se señaló que esta limitación afectaría significativamente a los estudiantes de tercero a sexto año, quienes deberían trasladarse a otros edificios. Ante la negativa de la universidad de ceder más espacios, se debieron buscar alternativas en otras instituciones para garantizar la continuidad educativa.

Según la reunión del 20 de febrero, el CPE solicitó 14 aulas, como se usó el año anterior, pero la UTN tiene disponibles 10 espacios.

Durante la reunión del viernes, Pedro Luxen y Rasgido acordaron insistir ante la UTN para avanzar en un convenio que contemple la totalidad de las aulas requeridas. Esta gestión se realiza considerando que la Escuela Industrial de Procesos Energéticos, creada en 2019 por la entonces presidenta Cecilia Velázquez, no contaba con un edificio propio hasta el anuncio de construcción realizado por el gobernador Claudio Vidal en 2025. Los equipos de arquitectura escolar del Consejo Provincial de Educación ya trabajan en el proyecto para ejecutar la obra con fondos provinciales.

Con la próxima reunión, se espera formalizar un acuerdo que asegure la disponibilidad total de aulas para los estudiantes y responda a las necesidades de toda la comunidad educativa.

Segunda reunión entre el CPE y la UTN firmada por Adela M. Vera, secretaria de Gestión Educativa; Sandra Ortiz, directora Provincial de Educación Técnica Profesional; Carolina Hernández, directora General de Responsabilidad Social. Por la UTN – FRSC firmaron Eva Balcázar Andrade, secretaria Académica; Mariano Navarro, Jefa de Departamento de Comunicación; y Ricardo Larriera, secretario Administrativo. El decano Puig pide que Luxen lo llame.

