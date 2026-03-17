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Este martes, a partir de las 18:00, se llevó adelante un encuentro entre el Poder Ejecutivo Provincial y los gremios de la administración pública para abordar la ley de Emergencia Económica, administrativa y financiera presentada la semana pasada en la Legislatura, y posteriormente retirada para habilitar una instancia de diálogo con los sindicatos.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, junto a la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, y el ministro de Trabajo, Juan Mata. Por el sector gremial participaron referentes de distintos espacios, entre ellos Franco Mascheroni (Judiciales), Pedro Mansilla (SOEM), Jorge Álvarez (Satsaid), Marcos Vellio (UPCN) y representantes de ADOSAC, César Alegría y Miguel del Plá, entre muchos otros.

Dirigentes sindicales, entre ellos Pedro Mansilla del SOEM, en la previa del encuentro en el ministerio de Trabajo. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Tras el cónclave realizado en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios brindaron una conferencia de prensa en la que destacaron el tono del encuentro. “Pudimos llegar a un diálogo”, sostuvo Elmiger, y remarcó que “todos entendieron la situación económica de la provincia”.

En ese sentido, la ministra fue contundente: “quedó más que claro que no se plantea ninguna reforma previsional”, uno de los principales puntos de conflicto instalados en la discusión pública.

Asimismo, explicó que la intención inicial del Ejecutivo era que el proyecto avanzara en la Legislatura. “La idea era que tome estado parlamentario y se discuta en comisiones”, afirmó, al tiempo que confirmó que “vamos a seguir trabajando para llegar a una conclusión favorable para todos”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, valoró el reconocimiento de los gremios y señaló que “en el formato original de la ley no había ninguna reforma previsional”.

Algunos de los gremialistas que participaron del cónclave. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Además, cuestionó las interpretaciones que circularon en los últimos días: “se malinterpretó muchas veces, quizás porque no todos leyeron la ley o con mala intencionalidad”, al tiempo que remarcó que “en ningún párrafo se plantea una reforma previsional”.

En esa línea, subrayó que “esta emergencia no establecía ninguna reforma previsional ni la cancelación de la paritaria”, y aseguró que el objetivo central del proyecto es otro: “es una herramienta para tomar financiamiento y poder trabajar en la paritaria con toda la administración pública”.

Sobre el alcance de la iniciativa, aclaró que “no contemplaba a los empleados municipales, sino a la administración pública provincial”.

“Técnicamente esta ley no contemplaba a empleados municipales, era para la administración pública”, dijo Pedro Luxen.

Finalmente, Elmiger precisó que algunos puntos específicos del proyecto, como la pasividad anticipada voluntaria, “no incluían a las fuerzas de seguridad, al sector docente ni al personal de salud”, y remarcó que “estaba destinada únicamente a la administración central y entes descentralizados”.

Paritarias

Según aclaró el gobierno, la convocatoria se enmarca en la decisión del Ejecutivo Provincial de sostener canales institucionales de intercambio con las organizaciones gremiales, promoviendo un espacio de escucha activa frente al contexto económico y social actual.

También que durante la reunión, no se hablaron temas salariales, sino dudas de los gremios respecto del impacto de la emergencia en las paritarias, quedando claro que no están cerradas y que habrá apertura de negociaciones “lo más pronto que se pueda”.

Elmiger: “Era sólo para los empleados públicos de la administración central y los entes descentralizados”.

Asimismo, desde el Gobierno destacaron la importancia de fortalecer el diálogo social, y generar instancias de trabajo conjunto con los distintos sectores, entendiendo que la articulación entre el Estado y los gremios resulta fundamental, para dar respuestas a las demandas de los trabajadores.

Se remarcó la voluntad de dar continuidad a estos espacios de encuentro, consolidando una agenda común que permita afrontar los desafíos actuales con responsabilidad y compromiso.

Sin congelamiento

Pedro Luxen también hizo referencia a la preocupación expresada por algunos de los sindicatos respecto de un posible congelamiento salarial que provocaría la sanción de la Emergencia: “Quedó claro que no hay pauta salarial cero. Por el contrario, esta ley es una herramienta para facilitar el financiamiento de la provincia y poder llevarle una mejora a los bolsillos de los trabajadores, sentándonos a discutir salarios con la administración pública, lo más pronto posible”, remarcó.

En ese sentido, detalló que la iniciativa busca dotar al Ejecutivo de herramientas para acceder a financiamiento en un contexto de caída de la coparticipación, tanto a nivel nacional como provincial. “Santa Cruz es una de las pocas provincias que no tomó deuda. Hoy necesitamos salir a buscar financiamiento para sostener el funcionamiento del Estado y cumplir con nuestras obligaciones”, indicó.

Franco Mascheroni (Judiciales) y César Alegre (ADOSAC), dos de los que estuvieron presentes. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Luxen reconoció que pudo haber existido una “mala interpretación” del proyecto y señaló que faltó mayor comunicación. “Muchos trabajadores creían que se venía una reforma previsional, y eso no estaba en ningún punto de la ley”, afirmó.

Asimismo, adelantó que el Gobierno provincial volverá a presentar el proyecto en la Legislatura, incorporando las observaciones surgidas durante el encuentro. “Lo vamos a trabajar nuevamente y lo vamos a presentar de forma más clara, tomando los puntos que generaron dudas”, señaló.

Finalmente, el jefe de Gabinete subrayó la importancia de sostener el diálogo con los gremios y avanzar en acuerdos que permitan afrontar la situación económica actual. “Tenemos que trabajar entre todos. Los gremios no son ajenos a la realidad y entienden el contexto. El objetivo es fortalecer la administración pública y garantizar el funcionamiento del Estado”, concluyó.