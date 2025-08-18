Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El docente provincial jubilado, Pedro Muñoz formalizó su candidatura a diputado nacional por una coalición conformada por la Coalición Cívica y el Socialismo Santacruceño. En una entrevista con LU12 AM680, se refirió a la nueva etapa de campaña: polarización de la política, el debate sobre la Ley de Bases y la importancia de la participación ciudadana.

Señaló que la lista es el resultado de una “construcción” que se venía dando “ya hace tiempo con la representatividad que había quedado en el viejo Cambia Santa Cruz con otros partidos que decidieron marcharse en su momento como Encuentro Ciudadano, el PRO, este y ahora último tiempo el radicalismo”.

Pedro Muñoz en un cuarto intermedio en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Enfatizó que “no somos candidatos de nadie, se habla que los candidatos responden a tal persona o a tal sector, nosotros eso no lo tenemos lo que nos permite mantener una postura de total autonomía en el debate político”, “hemos mantenido una misma línea en el respeto a las instituciones y la transparencia republicana en el manejo de la cosa pública. Esto lo hemos sostenido en cada una de nuestra representatividad”.

Remarcó que ser el candidato de un espacio político que ya está administrando los recursos públicos puede ser un gran condicionante. “Hay que olvidarse que habrá un planteo de desarrollar la infraestructura, la respuesta es que no van a comprometer le déficit, esto es un gran limitante”.

Contra la polarización

Se mostró crítico con lo que considera una “intención de polarizar que se busca de algunos sectores. No es todo blanco ni negro”, dijo e indicó que la política debe ser una “disputa de adversarios y no de enemigos”.

Anunció que su campaña se centrará en un “debate respetuoso, firme, por cierto, pero respetuoso”, y lejos de los “extremos irracionales” y la “bajeza” de un discurso político cada vez más violento.

Muñoz fue particularmente duro con el tono de la política nacional, al ser consultado sobre el nivel de violencia que se reproduce desde las altas esferas del gobierno argentino.

“No lo comparto en absoluto y mucho menos viniendo del presidente”, afirmó, y señaló que “está habilitando un discurso muy violento y el fanático se transforma en más papista que el papa”. En este sentido, sostuvo que “es un problema que genera una crispación enorme innecesaria” y que “va a contramano de lo que dice la lo que establece nuestro sistema democrático”.

También hizo hincapié en que un diputado nacional debe representar al “Estado provincial“, más allá del gobierno de turno, y defender los intereses del pueblo santacruceño.

En su plataforma, incluirán el debate sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el “federalismo que hoy se está perdiendo notoriamente por una política centralista del gobierno nacional“.

Consultado sobre cómo hubiera votado la Ley de Bases, el candidato fue categórico: “Mi voto era negativo a las cuestiones que se habían planteado en líneas generales allí”.

Señaló que se posiciona históricamente en defensa de los trabajadores de empresas como Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y Vialidad Nacional, a quienes considera injustamente señalados como los responsables de los males de ambas instituciones. “Se le carga a los trabajadores como si fueran responsables de todo el defalco sucedido, el afano, el choreo que hicieron en esa empresa”, sostuvo.

Además, criticó a quienes cambian su voto semanas después de una votación. “No comparto que al menos en lo particular y que a las dos semanas siguientes una se cambie una votación”, sentenció, y agregó que es fundamental “hacerse responsable de eso”.

Boleta Única

Por otra parte, hizo un fuerte llamado a la participación ciudadana, señalando que “la falta de interés y la poca participación que hay en ir a votar”.

Reconoció que la política es en parte responsable de esta situación, pero invitó a los vecinos a recuperar el “espíritu y esta vocación democrática” que se vivía en los inicios de la democracia.

Destacó la Boleta Única como una herramienta “novedosa” que “va a simplificar mucho el tema de la elección” y que podría “incentivar esta esta participación”. Para él, el acto de votar es “el más importante de la democracia” y está por encima de cualquier candidato. “Es el vecino el que finalmente termina acomodando todo con el voto”, concluyó, incentivando a la sociedad a asumir su “responsabilidad central” en la toma de decisiones.