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Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral, defendió las inversiones privadas en la Península de Magallanes y planteó la necesidad de ampliar las oportunidades de trabajo para los santacruceños.

“Santa Cruz necesita trabajo y oportunidades para su gente. Tenemos un patrimonio natural extraordinario y debemos acompañarlo con inversiones que mejoren los servicios y permitan que más santacruceños vivan del turismo”, expresó.

El turismo como motor de desarrollo regional

Turchetti propuso mirar las experiencias de Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. La presencia de Hilton en Bariloche, el proyecto Ibis Styles en Ushuaia, la modernización de Chapelco y los establecimientos vinculados a redes internacionales en Villa La Angostura muestran distintas formas de fortalecer la oferta turística mediante inversiones y proyección internacional.

“Una inversión turística genera movimiento desde que empieza la construcción. Después necesita trabajadores hoteleros, gastronómicos, transportistas, guías, comerciantes y proveedores. Sus beneficios pueden alcanzar a toda una región. Tenemos que trabajar para que eso también suceda en Santa Cruz”, afirmó.

El dirigente cuestionó las resistencias a nuevos emprendimientos: “Los que se oponen son los mismos de siempre, sumados a quienes antes aplaudían todo y hoy le ponen palos en la rueda a cualquier iniciativa. También están quienes quieren seguir manejando solos el negocio del turismo y ven cada nueva inversión como una amenaza a sus intereses”.

“Tenemos que dejar de lado las mezquindades y aprender a crecer y a generar desarrollo. Hay lugar para que mejoren los que ya están, para los pequeños prestadores y para nuevas inversiones. El objetivo debe ser que lleguen más visitantes, se queden más tiempo y generen más actividad para nuestra gente”, sostuvo.

Diversificar la economía para el futuro de Santa Cruz

Turchetti remarcó que la provincia debe prepararse para el futuro: “El petróleo, el gas y los minerales son recursos no renovables. Los yacimientos tienen una vida útil. No podemos esperar a que se agoten para pensar de qué van a vivir nuestros hijos. Tenemos que construir alternativas desde ahora”.

Finalmente, sostuvo que los proyectos en la Península de Magallanes deben evaluarse por su impacto ambiental y su aporte a la comunidad.

“Hay que exigir los estudios correspondientes, controlar y hacer cumplir las condiciones de conservación. Nuestro patrimonio natural es la base del turismo y tenemos que cuidarlo. También necesitamos reglas claras para quienes quieren invertir, contratación de trabajadores santacruceños y oportunidades para nuestros proveedores. Esa es la responsabilidad que tenemos con el futuro de Santa Cruz”, concluyó.

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