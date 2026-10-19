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Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral, defendió las inversiones privadas en la Península de Magallanes y planteó la necesidad de ampliar las oportunidades de trabajo para los santacruceños.
“Santa Cruz necesita trabajo y oportunidades para su gente. Tenemos un patrimonio natural extraordinario y debemos acompañarlo con inversiones que mejoren los servicios y permitan que más santacruceños vivan del turismo”, expresó.
El turismo como motor de desarrollo regional
Turchetti propuso mirar las experiencias de Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. La presencia de Hilton en Bariloche, el proyecto Ibis Styles en Ushuaia, la modernización de Chapelco y los establecimientos vinculados a redes internacionales en Villa La Angostura muestran distintas formas de fortalecer la oferta turística mediante inversiones y proyección internacional.
“Una inversión turística genera movimiento desde que empieza la construcción. Después necesita trabajadores hoteleros, gastronómicos, transportistas, guías, comerciantes y proveedores. Sus beneficios pueden alcanzar a toda una región. Tenemos que trabajar para que eso también suceda en Santa Cruz”, afirmó.
El dirigente cuestionó las resistencias a nuevos emprendimientos: “Los que se oponen son los mismos de siempre, sumados a quienes antes aplaudían todo y hoy le ponen palos en la rueda a cualquier iniciativa. También están quienes quieren seguir manejando solos el negocio del turismo y ven cada nueva inversión como una amenaza a sus intereses”.
“Tenemos que dejar de lado las mezquindades y aprender a crecer y a generar desarrollo. Hay lugar para que mejoren los que ya están, para los pequeños prestadores y para nuevas inversiones. El objetivo debe ser que lleguen más visitantes, se queden más tiempo y generen más actividad para nuestra gente”, sostuvo.
Diversificar la economía para el futuro de Santa Cruz
Turchetti remarcó que la provincia debe prepararse para el futuro: “El petróleo, el gas y los minerales son recursos no renovables. Los yacimientos tienen una vida útil. No podemos esperar a que se agoten para pensar de qué van a vivir nuestros hijos. Tenemos que construir alternativas desde ahora”.
Finalmente, sostuvo que los proyectos en la Península de Magallanes deben evaluarse por su impacto ambiental y su aporte a la comunidad.
“Hay que exigir los estudios correspondientes, controlar y hacer cumplir las condiciones de conservación. Nuestro patrimonio natural es la base del turismo y tenemos que cuidarlo. También necesitamos reglas claras para quienes quieren invertir, contratación de trabajadores santacruceños y oportunidades para nuestros proveedores. Esa es la responsabilidad que tenemos con el futuro de Santa Cruz”, concluyó.
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