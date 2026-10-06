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El diputado provincial José “Pepe” Bodlovic manifestó su preocupación y “profundo dolor” luego de que el Gobierno de Santa Cruz autorizara transferir tierras dentro de un área protegida a una sociedad de capitales extranjeros.

Vista panorámica de la Península de Magallanes, un área protegida por el Gobierno de Santa Cruz en medio del Parque Nacional.

Mediante el Decreto Provincial 915/2026, el Gobierno autorizó la transferencia excepcional de tierras de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate S.A.U. para desarrollar el “Master Plan Ecocentro” en la Península de Magallanes.

El caso trajo un gran revuelo institucional que llegó a la Legislatura, donde diputados aprobaron un pedido de informes y el Consejo Agrario Provincial debió enviar el expediente completo del proyecto turístico, y sus antecedentes técnicos ambientales y administrativos.

En una entrevista exclusiva concedida días atrás a La Opinión Austral, el gobernador Claudio Vidal defendió las condiciones establecidas para el desarrollo turístico en la Península de Magallanes. Remarcó que el proyecto contempla mayores exigencias ambientales, inversiones y la generación de empleo local. “Nosotros lo único que hicimos es mejorar las condiciones o los requisitos para preservar el medioambiente”, enfatizó.

“Extranjerización”

Ante la polémica, el histórico dirigente del Peronismo y cuatro veces intendente de Piedra Buena, “Pepe” Bodlovic, se expresó en una carta pública en la que escribió:

“Como un hijo de esta provincia que creció sintiendo el viento patagónico en la cara y que aprendió desde chico el valor inmenso de lo nuestro, veo con profunda preocupación esta extranjerización de lo más valioso e insustituible de nuestra tierra“.

“Siento un dolor profundo al ver lo que está pasando. Están queriendo entregar lugares que son sagrados para nosotros. Y por eso siento la necesidad de decirles, con la sinceridad de siempre, que la patria no se vende. No es solo una frase, es un grito que nos sale del alma a los que habitamos este suelo y lo amamos de verdad”, agregó en su escrito cuestionando las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial.

Cabe recordar que en el último aniversario de Piedra Buena celebrado el 24 de agosto pasado, hubo un momento de suma tensión en el acto que encabezó el gobernador Claudio Vidal junto a la intendenta Analía Farías.

El gobernador Claudio Vidal se dirige a Analía Farías, intendenta de Piedra Buena. Al lado, “Pepe” Bodlovic mira al mandatario mientras este acusa a los que gobernaron la provincia por 30 años. Detrás, mira atento el ministro Jaime Álvarez.

Allí, el mandatario provincial dio un fuerte discurso de apoyo a la gestión comunal y sostuvo que “lo que sucede hoy es consecuencia de malas administraciones”, apuntando contra “ladrones que han saqueado nuestra provincia durante tantos años”, mientras a su lado se encontraba el exintendente “Pepe” Bodlovic.

“Entregar nuestra tierra”

En otro tramo de su escrito, el diputado de Unión por la Patria sostuvo: “Nuestros glaciares, nuestros lagos, nuestra cordillera… los recursos naturales que tenemos no son una simple mercancía para que unos pocos vengan de afuera a hacer negocios. Son recursos estratégicos, son la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo avanza, en silencio y a espaldas del pueblo, la extranjerización de nuestros mejores recursos”.

“Entregar nuestra tierra a capitales extranjeros es entregar un pedazo de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro futuro. Defenderla, en cambio, es defender nuestra soberanía. Estas tierras son tan valiosas que tienen un estatus jurídico especial, precisamente para que no suceda lo que está pasando, son reservas invaluables“.

“Además, todo este proceso, todo este negocio para pocos, que perjudica a toda la comunidad de santacruceños, está plagado de irregularidades, es evidente cuando uno ve todo el proceso administrativo y legal, que es sumamente irregular, y que solo se trata de un negocio que no favorece al pueblo de Santa Cruz en lo más mínimo“.

“Yo soy un habitante más de esta tierra bendita, y me voy a parar siempre del lado de la defensa de nuestra provincia. Les pido que estemos unidos, que cuidemos nuestra casa grande con uñas y dientes. Porque el agua, la tierra y nuestros paisajes no tienen precio, tienen dueños: nosotros, los santacruceños”, finaliza la carta del legislador provincial.

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