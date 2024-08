Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado provincial y exgobernador, Daniel Peralta, se preguntó si estará funcionando el feed lot inaugurado en mayo del 2023 por el sindicato petrolero, aunque inmediatamente -en una entrevista publicada por scn.2024- recordó que en esa oportunidad estuvieron presentes Pablo González y Fernando Cotillo, referentes de Unión por la Patria, a pocos meses de las elecciones. “Eso confundió“, manifestó Peralta.

“Estamos hablando de una persona (por Pablo González), que acompañó inclusive al (entonces) diputado nacional Claudio Vidal hasta en la inauguración del feed lot. Nunca me olvido de la foto Cotillo, González, Claudio. Y ¿Por qué me refiero a esto? porque confundió a mucha gente. Obviamente que fue una invitación formal. Nadie entraba ahí si no tenía una invitación formal”, subrayó.