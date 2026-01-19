Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del malestar de afiliados a la Caja de Servicios Sociales por la demora en la medicación para tratamientos oncológicos o de enfermedades poco frecuentes, el presidente de la obra social provincial, Sergio Pérez Soruco, indicó a La Opinión Austral que la situación estará normalizada en los próximos días.

Para comenzar, Pérez Soruco afirmó que como obra social vienen trabajando con la organización que está al frente Fito Cid. “El año pasado tuvimos varias reuniones y en diciembre nos volvimos a juntar para trabajar de manera mancomunada”, y añadió: “Ellos manifiestan la situación de gente que está dentro de la asociación con patología de enfermedades poco frecuentes o implantados, que tuvieron un retraso en la entrega de medicación en el mes de diciembre”.

El reclamo de los afiliados este domingo en el izamiento. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

En ese sentido, explicó a qué se debe la situación: “Hubo un retraso en los pagos a la droguería, que ya se regularizaron, pero sobre todo hubo un retraso en los medicamentos que tuvieron una discontinuidad en la producción de parte de algunos laboratorios, por lo cual nosotros obviamente sufrimos la situación, pero hoy se está normalizando y en los próximos días se estará normalizando la entrega”, indicó.

El funcionario aclaró que la obra social tiene de 2060 afiliados que consumen medicamentos de alto costo o están dentro del plan crónico. “Hoy tenemos un retraso de 80 personas que tuvieron esta dificultad en la entrega de la medicación, que lo estamos tratando de normalizar”, manifestó.

Sergio Pérez Soruco cuestionó con dureza a los municipios, particularmente al de Río Gallegos, por la falta de aportes a la CSS.

“Diciembre fue un mes complicado en todos los sentidos, también sumado a la logística porque no estaba en funcionamiento el aeropuerto; la entrega se hacía hacia El Calafate, y de ahí se la derivaba a Río Gallegos, logística que hacía la droguería pero no fue tan fácil; y en el medio también se produjo la discontinuidad de algunos medicamentos por parte de los laboratorios”, señaló.

Municipios

Más adelante, Sergio Pérez Soruco cuestionó con dureza a algunos funcionarios municipales que criticaron la situación de la falta de medicamentos, pero cuyos municipios no hacen los aportes a las cajas. “Acá también hay que remarcar una situación: la obra social hace todo lo posible y trata de solucionar con los recursos que tiene, pero también tenemos la situación de los municipios que no cumplen con la obra social, no realizan los pagos por los aportes y contribuciones que le retienen a los afiliados y así también es muy difícil poder establecer un orden” y agregó: “Tenemos el mayor municipio que es Río Gallego, donde la verdad no ha cumplido en estos 2 años que estamos al frente de la gestión, un solo pago de la obra social”.

La CSS informó que en los próximos días estará normalizada la situación.

En ese mismo orden, subrayó: “Tratamos de que los recursos financieros, que son escasos, alcancen para todos, pero si tenemos un incumplimiento también de los municipios, sobre todo del municipio más grande de la provincia, que es el que más debe, es muy difícil. Hoy Río Gallego tiene una deuda superior a los 28.500 millones de pesos con la obra social, y muchos afiliados son empleados municipales de Río Gallegos y muchas veces se ven afectados de esta situación”.

“Hoy Río Gallego tiene una deuda superior a los 28.500 millones de pesos”.

Sergio Pérez Soruco.

“Han salido algunos funcionarios municipales de Río Gallego o algún diputado de la Cuenca Carbonífera haciendo un manifiesto y con un nivel de irresponsabilidad total, donde la verdad no veo cuál es la responsabilidad que tienen ellos ante sus vecinos, ante los afiliados de su municipio en el cumplimiento a la obra social”, reclamó.

Al respecto, Pérez Soruco sostuvo: “La Cuenca le debe a la obra social y el diputado de la Cuenca (Carlos Godoy), no hace reflexión de lo que el municipio le debe a la obra social que es de todos los santacruceños, provinciales y municipales; los municipios están obligados a hacer los aportes, sino se complica el recurso para que alcance a todos los afiliados”, manifestó.

El comunicado de la CSS

Por su parte, la CSS emitió este lunes un comunicado sobre el tema. “Entendemos la preocupación y la angustia que esta situación puede generar en aquellas personas que dependen de medicación continua y en sus familias. Es por eso que la continuidad de los tratamientos médicos y el acceso efectivo a los medicamentos constituyen una prioridad para esta obra social”, se indicó.

En este marco, “se realizó el pago correspondiente a los proveedores, conforme a los procedimientos administrativos establecidos. Asimismo, durante esta semana se concretará la llegada de compras urgentes, destinadas a dar respuesta a los casos que requieren atención prioritaria“, explicaron.

Hay unos 1060 afiliados a la obra social que requieren medicamentos para enfermedades crónicas o graves.

También se informó que de manera complementaria, se mantiene un diálogo permanente con el INCUCAI y el Ministerio de Salud, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de medicación y garantizar la continuidad de los tratamientos en curso. “Reiteramos a la comunidad de afiliados y pacientes con enfermedades crónicas que, en los próximos días, la situación será normalizada. Es importante informar que, durante el mes de diciembre, hubo una demora en la cadena de entrega por parte de los laboratorios, situación que excede las facultades de la obra social“, se indicó.

La obra social “trabaja arduamente para sanear las cadenas de pago y la situación financiera.

Por su parte, se aclaró que la obra social “trabaja arduamente para sanear las cadenas de pago y la situación financiera mientras algunos municipios todavía omiten sus obligaciones en el pago de los aportes retenidos indebidamente“.

“Mientras se completa este proceso, la Caja de Servicios Sociales habilita un canal directo y exclusivo de contacto para pacientes y familiares que estén atravesando demoras en la entrega de medicamentos, con el objetivo de relevar cada situación particular y brindar respuestas concretas e inmediatas”. Por último, “como es de público conocimiento, nuestra obra social repudia cualquier oportunismo político que, de manera insensible, utiliza situaciones personales de salud para generar confrontación“.