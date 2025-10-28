Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz definió sus representantes para el Congreso Nacional en las elecciones legislativas 2025 del domingo. La lista de Fuerza Santacruceña se impuso con el 32,10 % de los votos, seguida por La Libertad Avanza, que consiguió el 31,66 %, y en tercer lugar Por Santa Cruz, con el 15,47 %.

De esta manera, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan ingresarán a la Cámara de Diputados por la mayoría, mientras que Jairo Guzmán ocupará la banca correspondiente a la minoría. Si bien el candidato de Pro-Propuesta Republicana, Leonardo Roquel, quedó en cuarto puesto con el 7,74 %, desde su espacio político celebraron la cantidad de votos logrados en la provincia: 12.839.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el Pro Santa Cruz destacó su “enorme orgullo” por el resultado obtenido este 26 de octubre y agregó: “Con casi 13 mil votos, el PRO ha logrado un resultado histórico sin precedentes en nuestra provincia, consolidándose como la cuarta fuerza política de Santa Cruz en estos comicios nacionales“.

El partido hizo hincapié: “Representa un crecimiento significativo y marca un hito en la construcción política de nuestro espacio en Santa Cruz. Agradecemos profundamente la confianza depositada por los 13.000 santacruceños que eligieron nuestra propuesta, liderada por ‘Leo’ Roquel y acompañada desde el Pro por Horacio Padin y Mauro Espinoza“.

En el cierre del escrito, se remarcó: “En una jornada electoral que estrenó por primera vez la Boleta Única de Papel en nuestra provincia, el PRO demostró su capacidad de representar una alternativa republicana y federal para Santa Cruz.​ Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Santa Cruz y por una Argentina mejor”.

