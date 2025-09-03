Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los petroleros jerárquicos lanzaron una medida en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en reclamo de la situación que atraviesan con YPF. José Lludgar, secretario general de ese sindicato, comentó los diferentes reclamos que mantienen con la operadora de bandera nacional en cada uno de las provincias.

Entrevistado en Radio LU12 AM680, Lludgar advirtió que el principal planteo del sector es que “YPF se había comprometido a poner en funcionamiento entre cuatro y seis equipos de abandono”. Al respecto, comentó que este tipo de equipos realiza el tratamiento final al pozo, hasta quedar sellado.

“Esto no es un capricho de la provincia (Santa Cruz), sino que realmente está por ley, que toda operadora tiene que hacer esa tarea”, aclaró. El sindicalista sostuvo que el conflicto también incluye al gremio de los Petroleros Privados de base que conduce Rafael Güenchenen. También “esto se trasladó a la provincia de Chubut y aquí hay otra cuestión que tiene que ver con la gente de Tierra de Fuego, donde YPF ya anunció la salida, transfirió las áreas a la provincia y aquí hay entre 180 y 230 trabajadores que están en la incertidumbre que realmente no tenemos respuesta”, señaló.

José Llugdar, secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Zona Norte).

Resaltó que en Santa Cruz fue muy distinto ya que aquí los trabajadores cuando les dieron por finalizados los contratos, le pagaron como marca la ley, más un 20%. Respecto de cuántos empleos genera el cierre de pozo, el dirigente de los Petroleros Jerárquicos manifestó que un promedio de 50 personas por equipo, tanto directo como indirectos, es decir, una cantidad importante teniendo en cuenta que YPF deberá poner entre 4 y 6 equipos de cierre en la zona norte.

“El cierre de pozo otorgar un promedio de trabajo de 50 personas por equipo”. José Llugdar.

“Es importante resaltar que es en el único lugar que se está haciendo una finalización del ciclo que fue productivo al pozo; esto en otras provincias no se está dando esto”, manifestó.

Licitación de áreas

Más adelante, con respecto a la licitación de las áreas que eran de YPF y fueron transferidas a la empresa FOMICRUZ S,E., José Llugdar reconoció que están con mucha expectativa porque “creemos que puede ser una herramienta que nos genere otra posibilidad de trabajo para nuestra gente”.

Sin embargo, aclaró: “También es cierto que no vamos a tener la misma actividad que teníamos antes, pero al estar diversificada en varias empresas, no solamente en una sola operadora, esto nos va a ayudar justamente a generar otra posibilidad a los trabajadores”, afirmó.

Desde el sector reconocen que la región tiene yacimientos muy maduros pero se esperanzan en las nuevas licitaciones.

También se refirió a la cantidad de puestos de trabajo que calculan que se perdieron desde que YPF empezó a retirarse de Santa Cruz: “Voy a hablar simplemente del sector a la cual yo represento, en el flanco norte hemos perdido casi 700 puestos de trabajo; hay que sacar un promedio de uno por cada seis trabajadores de otros sindicatos hermanos; esa es una realidad, uno más, uno menos, pero ese es el promedio”, afirmó.

“En el flanco norte hemos perdido (los jerárquicos) casi 700 puestos de trabajo”. José Llugdar.

Por esa misma razón, “estamos esperando que se adjudiquen estas áreas porque hay mucha gente, especialmente en la zona norte de la provincia, que tiene mucha expectativa como la tenemos todos”, dijo.

No obstante, volvió a indicar que Santa Cruz tiene áreas muy maduras y que si no se explora y no se avanza con otra metodología de perforación, la expectativa es limitada. Por eso, “también estamos viendo con mucha expectativa el proceso de Palermo Aike, que realmente que tengamos la oportunidad de que esto se haga realidad”, sostuvo sobre el yacimiento no convencional en la zona sur de la provincia.

El “Loma” Ávila criticó la medida de los Jerárquicos. Llugdar le restó importancia.

Entre otras cosas, Llugdar fue consultado sobre la declaración de “Loma” Ávila, secretario general de los petroleros de Chubut y diputado nacional, que se mostró molesto por la medida de los jerárquicos en esa provincia. “No puedo tomar la misma posición porque él representa a los trabajadores, nosotros representamos a los trabajadores y, una vez por año o más, tenemos que juntarnos con las operadoras discutir salarios; estas cosas realmente trato de minimizarlas porque realmente no sé en qué contexto lo dijo y aparte esto de confrontar entre trabajadores no tiene sentido”, afirmó.

Finalmente, acotó: “Estamos en la misma en la misma posición que el sindicato hermano que conduce Rafael Güenchenen y aquí hay sola persona en la cual nosotros lo conocemos al presidente de YPF (Horacio Marín) que tomó esta decisión y por lo tanto, lógicamente lleva a esto y si no, fíjese en lo que está pasando en Tierra del Fuego”.