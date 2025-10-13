Piero Boffi, presidente de la Sala Acusadora, convocó a una sesión secreta para tratar el pedido de juicio político a Fernando Basanta La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz se reunirá este martes en sesión secreta para evaluar el pedido de juicio político contra Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia, en medio de cuestionamientos sobre su idoneidad constitucional para el cargo y el debate por la ampliación del máximo tribunal provincial.

La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz se reunirá este martes 14 de octubre a las 16 horas para analizar el pedido de juicio político contra Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. La convocatoria fue realizada por Mario Piero Boffi, presidente de la Comisión Instructora, mediante una sesión secreta, según la misiva a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

En la citación, Boffi señala: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de citarlo de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Provincial Nº13 a una sesión secreta de la Sala Acusadora que se llevará a cabo en el recinto el día 14 de octubre del corriente a las 16hrs, habiendo sido recibidos desde la presidencia de esta legislatura los expedientes nº 40349 y 40531”.

Pedido de juicio político

El abogado Sergio Macagno fue quien solicitó formalmente a la Cámara de Diputados avanzar con un juicio político contra Basanta. Según Macagno, el vocal del Tribunal Superior “no tenía las condiciones esenciales, y aún hoy no las tiene” para ejercer como miembro del máximo órgano judicial de la provincia, conforme a la Constitución de Santa Cruz.

El pedido de juicio político tomó estado parlamentario el jueves 9 de octubre y ahora será analizado por la Sala Acusadora, que determinará si se inicia formalmente el proceso.

La acusación se produce en medio de un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y el Tribunal Superior de Justicia, motivado por la propuesta de ampliar de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal. Asimismo, se debate la iniciativa que busca restablecer la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.

Macagno explicó en diálogo con LU12 AM680 que, según la documentación pública y los antecedentes de la designación de Basanta, tanto en la Legislatura como en la Secretaría de Legal y Técnica durante la gestión de la exgobernadora Alicia Kirchner, el vocal del Tribunal “no cumplía con las condiciones esenciales” para ocupar el cargo.

El abogado agregó que esta situación tiene correlato en el Código Penal, ya que “nadie puede aceptar un cargo para el cual no está cumpliendo las condiciones”. Por ello, Basanta podría estar alcanzado por el artículo 253 del Código Penal.

Si la Sala Acusadora y luego la Sala Juzgadora aceptan la denuncia, Basanta podría ser destituido de su cargo por disposición constitucional. Macagno remarcó que, según su interpretación, “nunca debería haber ocupado el cargo”, y aseguró que la documentación respalda su planteo.

Cabe recordar que en septiembre pasado, a tres años de presentada la denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz declaró la improponibilidad formal del amparo iniciado por la Asociación de Abogados de Río Gallegos y otros, que cuestionaba la designación de Basanta como vocal del máximo tribunal.

El expediente “Asociación de Abogados de Río Gallegos y otros c/ Estado Provincial s/ Amparo” había sido iniciado en septiembre de 2022. Según los amparistas, la resolución conocida el 3 de septiembre de 2025 evidencia una demora incompatible con la naturaleza sumarísima y urgente del amparo.