El presidente de “Santa Cruz Puede”, Gustavo Sívori, se reunió con los operarios que van a ser capacitados en Santa Fe para trabajar en la a nueva planta de alimento balanceado que se instalará en Río Gallegos.

La fabricación del alimento no se limitará a cereales; la planta prevé incorporar subproductos industriales locales. Esto incluye el aprovechamiento de harina de pescado, que actualmente se descarta, y hasta chips de aserrín provenientes de los aserraderos de la cuenca. Estos componentes, balanceados adecuadamente, permitirán la producción eficiente del pellet.

La visita del gobernador Claudio Vidal a la empresa Berandebi, que construye la planta de alimento balanceado.

Entrevistado por Radio LU12 AM680, Sívori indicó que son cuatro integrantes futuros del equipo de “Santa Cruz Puede” que están saliendo el viernes para llevar adelante una capacitación en la empresa Berandebi, que es una metal mecánica en la ciudad Rafaela en Santa Fe y que van a ser los futuros profesores o quienes enseñen a los operadores de esta magnífica planta que se compró en esa sociedad de Rafaela.

Los futuros operadores de la primera planta de alimento balanceado, junto al gobernador Claudio Vidal, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, y el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez.

“Ellos van a tener la responsabilidad durante 8 días aproximadamente a prender el manejo de la planta de venir acá y enseñarles a nuestros futuros operarios cuando la planta esté funcionando”, expresó el presidente de Santa Cruz Puede.

La elección

Sobre el criterio de selección para estos operarios, reconoció que se hizo un llamado al personal de la administración pública provincial que quieran pasarse al ámbito privado, pero “ahí no tuvimos suerte, no hubo ningún empleado público”, que se quiera sumar.

Con la mejora en el suplemento alimentario se busca mejorar la cantidad de animales tras el invierno.

“Sí tuvimos suerte con el llamado a en la actividad privada, para decirlo de alguna forma, que hubo varios postulantes y entre esos el criterio que se tuvo, la verdad que es bastante amplio”, manifestó al tiempo que dijo que para adiestrarse a entender el manejo de esta planta “había que tener voluntad, ganas y algún conocimiento técnico mecánico para decirlo de alguna forma”.

“Esto requiere su tiempo, estamos haciéndolo seriamente”. Gustavo Sívori.

Sívori manifestó que era gente que buscaba y necesitaba trabajo. “Ninguno de ellos dejó un trabajo para agarrar otro, sino era gente que la verdad que necesitaba”, indicó. “Estamos hablando de una inversión muy importante, de un proyecto muy importante que no es soplar y hacer botella” ya que “esto requiere su tiempo, estamos haciéndolo seriamente, encargamos la planta, el señor gobernador la fue a ver, dio la aprobación; ahora mandamos nuestra gente que se capacite para que ellos cuando vuelvan y venga la planta, capaciten al resto de los operarios que la van a llevar adelante”, aclaró. La visita oficial a Santa Fe. La planta de alimento balanceado está diseñada para ofrecer múltiples ventajas a los productores de Santa Cruz.

El presidente de Santa Cruz Puede no dudó en calificar el proyecto como “una patriada” que “va cambiar el concepto de alimentación del ganado, de la alimentación animal en la provincia”.

Al personal, “los mandamos a casi 3000 kilómetros de nuestra casa y esperamos que estén a la altura y seguramente lo van a estar porque es gente entusiasmada, que tiene una oportunidad en la vida impresionante y cuando vuelvan tendrán la misma responsabilidad y le pondrán el mismo cariño y fuerza para enseñarles a otros”, señaló.

“Es gente entusiasmada, que tiene una oportunidad en la vida impresionante”. Gustavo Sívori.

Luego dijo que la planta va a estar ubicada sobre la autovía, enfrente de la escuela de policía, donde se encuentra el parque industrial de la provincia, en el que ahora están las antenas. “Nosotros estamos con los plazos para ser entregada completa alrededor de entre el 15 y el 25 de septiembre. O sea, falta casi nada”, dijo entusiasmado.

Claudio Vidal y Enrique Jamieson, representante de la FIAS.

Aseguró que próximamente vendrá de la empresa Berandebi, que es la que está ayudando con la construcción y ponerla a punto y calibrarla. “Suponemos que para fines de septiembre, octubre, la planta va a estar en condiciones de empezar a poder recibir los primeros envíos de cereales”, comentó.

Finalmente, Sívori sostuvo que el proyecto es mucho más ambicioso. “La visión que tuvo el gobernador (Claudio Vidal) en este caso, porque no estamos hablando solo de una planta, estamos hablando de que Santa Cruz comience a plantar, para decirlo de alguna forma, a poner cereal en sus campos. O sea, nosotros necesitamos el compromiso de todos los chacareros nuestros, los ganaderos, para que aquellos campos que puedan, produzcan la materia prima que necesita la planta”, subrayó.

La planta

Cabe recodar que en el mes de julio pasado, en una recorrida por la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, supervisó los avances en la construcción de la primera planta de alimento balanceado para la provincia, un proyecto que promete transformar el desarrollo productivo local.

No solo mejorará la tasa de parición en las ovejas, sino que también extenderá la vida útil del ganado en hasta dos años.

La planta de alimento balanceado está diseñada para ofrecer múltiples ventajas a los productores de Santa Cruz. Según las proyecciones del Consejo Agrario Provincial (CAP), no solo mejorará la tasa de parición en las ovejas, sino que también extenderá la vida útil del ganado en hasta dos años.

Además, este avance permitirá que el ganado santacruceño permanezca en la provincia, evitando los costosos traslados a zonas de engorde en Chubut. Además, se espera una reducción significativa en los costos de alimentación, lo que impactará favorablemente en el precio final para los ganaderos.