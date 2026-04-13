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El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, se refirió a la caída del consumo tanto a nivel nacional como provincial, luego de que se conociera que las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 0,6% interanual en marzo y acumulan una baja del 3,6% en el primer trimestre del año, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato marcó un nuevo descenso y profundiza una tendencia negativa que ya lleva varios meses consecutivos: en febrero la caída fue del 5,6%, en enero del 4,8%, en diciembre del 5,2%, en noviembre del 4,1%, en octubre del 1,4%, en septiembre del 4,2%, en agosto del 2,6%, en julio del 2%, en junio del 0,5% y en mayo del 2,9%, mes en el que se interrumpió una racha de cinco períodos positivos.

El informe por rubros también confirmó el escenario contractivo, con cinco de los siete sectores relevados en baja. Las principales caídas se registraron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En contrapartida, Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2% y Farmacia mostró un alza del 1,1% interanual.

Santa Cruz

En diálogo con LU12 AM680, Polke se refirió puntualmente a la realidad provincial y señaló: “Nosotros venimos haciendo mediciones mensuales con respecto a la actividad económica en la provincia de Santa Cruz y lamentablemente ya venimos con 8 meses consecutivos de variaciones negativas. El último dato que tenemos que es el de febrero, nosotros tenemos una caída interanual de un 12,3 de caída de la actividad y un acumulado del menos 11%”.

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, durante el tratamiento de la ley de emergencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El dirigente advirtió sobre la gravedad de los números: “La verdad que son números que realmente preocupan y esto nosotros lo hemos reflejado ante el gobierno provincial y es por eso que se ha declarado la emergencia PYME, en el ámbito de toda la provincia, justamente por esta caída”.

En ese marco, explicó que se están gestionando medidas de alivio: “Obviamente que se está trabajando, se están realizando las gestiones, por ahí un poquito demorado con respecto a su reglamentación, pero sí hemos tenido semanas atrás una reunión ya con la gente de Servicio Públicos, la de ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos); ya Servicios Públicos informó que está vigente un plan de cuotas en 12 pagos para lo que es morosidad con respecto al pago de los servicios de energía eléctrica”.

Asimismo, agregó: “Estamos esperando lo mismo que ya informe ASIP de un plan de financiamiento con respecto a las deudas impositivas provinciales que tiene que ver principalmente con sellos, ingresos brutos y sí, obviamente, está vigente lo que es la suspensión de los embargos”.

“Esperamos un plan de financiamiento de las deudas impositivas”.

GUILLERMO POLKE

Sobre otros puntos pendientes, indicó: “Tenemos que avanzar con lo que es Distrigas y para los casos puntuales, hay muchas localidades que la provisión del gas lo hace lo hace esta empresa que es del Estado y queda pendiente todavía lo que es la constitución de la Comisión de Seguimiento que está constituida por diputados del oficialismo, diputados de la oposición, el ejecutivo provincial, nosotros y también la gente del gremio de comercio”.

En paralelo, también se elevaron pedidos al ámbito nacional: “Nosotros le hemos pedido al gobierno nacional, ya hemos emitido las comunicaciones para que se adhiera a esta ley y se efectivice la suspensión de embargos y planes de financiamiento al respecto de lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, principalmente lo que es el IVA, aporte, contribuciones, etcétera”.

Cierre de comercios

Consultado por la continuidad del cierre de locales, Polke fue contundente: “Lamentablemente sí, es una cuestión que no se puede frenar porque esto tiene que ver con la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la verdad que las provincias están en una situación crítica, el país está complicado, pero yo podría decir que hoy en Santa Cruz la crisis es mayor”.

En ese sentido, vinculó la situación con la actividad petrolera: “Todo lo que implicó este retiro de YPF, principalmente en zona norte, esto trajo aparejado que mucha gente se esté yendo de la provincia, muchas empresas que eran prestadoras del servicio petrolero, hoy han perdido sus clientes”.

Polke: “El cierre de comercios es una cuestión que no se puede frenar porque esto tiene que ver con la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo de los salarios”. (FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Y profundizó: “Un sin número de situaciones complicadas a tal punto que hoy la provincia Santa Cruz lidera el ranking de provincias con mayor desocupación, y obviamente esos desocupados son nuestros clientes, por lo cual afecta directamente a lo que es la actividad comercial y la actividad Pyme”.

“Santa Cruz lidera el ranking de provincias con mayor desocupación”.

GUILLERMO POLKE

También cuestionó la paralización de la obra pública: “Hoy estaba leyendo noticias que a las represas nuevamente le han cambiado el nombre, seguimos dando las vueltas, pero la reactivación de la obra no se produce. Ayudaría por lo menos a un sector de las localidades adyacentes, lo que es Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, pero la obra pública en Santa Cruz está casi totalmente paralizada, pero a eso agregar que no es solamente la obra pública, no hay sector en la economía de la provincia que esté bien”.

Polke: “El turismo también ha caído producto de que competitivamente vacacionar o venir a Santa Cruz es caro”.

Por último, se refirió al impacto en el turismo: “La cuestión del turismo también ha caído producto de que competitivamente vacacionar o venir a Santa Cruz es caro con respecto a otros lugares del país o lugares del extranjero. Hoy con esta cuestión de que tenemos algunos dicen un dólar atrasado, no es conveniente vacacionar en Argentina y eso también ha perjudicado”.

Y concluyó con un ejemplo concreto: “Hace poco estuve en la ciudad de El Calafate, me reuní con la gente de la Cámara de Comercio y nos daban cuenta de esta situación, donde ha caído la visita de turistas y esto justamente afecta al comercio, a lo que es la actividad hotelera, la actividad gastronómica, más allá que uno ve movimiento, pero no son movimientos que se tenía en años anteriores”.