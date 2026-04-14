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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una presentación institucional en la provincia de Alberta, en Canadá, donde expuso ante funcionarios y empresarios del sector energético y minero las oportunidades de inversión que ofrece el territorio santacruceño.

El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno de Alberta y forma parte de una agenda internacional orientada a posicionar a Santa Cruz como un destino confiable para el desarrollo productivo.

Durante su intervención, Vidal remarcó el valor estratégico de este tipo de instancias para atraer capitales y fortalecer vínculos internacionales.

El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno de Alberta. En la foto, la comitiva encabezada por el gobernador de Santa Cruz.

“Este tipo de encuentros son fundamentales, porque es donde se generan oportunidades reales y se construye confianza. Venimos a mostrar en primera persona hacia dónde queremos ir como provincia productiva”, sostuvo.

Santa Cruz, clave en la minería nacional

El mandatario provincial puso el foco en el peso específico que tiene Santa Cruz dentro de la matriz productiva argentina, particularmente en minería.

“Hoy Santa Cruz genera cerca del 50% de las exportaciones de oro y plata del país, y todavía tenemos un enorme potencial por desarrollar”, afirmó.

En materia energética, Vidal destacó tanto la trayectoria como las proyecciones de la provincia, con especial énfasis en el desarrollo de Palermo Aike.

La agenda en Canadá se enmarca en una estrategia del Gobierno Provincial para consolidar a Santa Cruz como un destino atractivo para la inversión productiva.

“Tenemos más de 80 años de historia en la actividad y una oportunidad concreta con Palermo Aike. No es una expectativa, es una realidad que puede abastecer de energía a la Argentina y a la región durante décadas”, señaló.

Más que recursos: capital humano e infraestructura

El gobernador subrayó que la competitividad de Santa Cruz no se limita únicamente a sus recursos naturales, sino que también se apoya en condiciones estructurales.

“No se trata solo de lo que tenemos en el subsuelo. Tenemos una sociedad que apuesta al trabajo, mano de obra calificada, infraestructura, energía disponible y capacidad logística para acompañar cualquier proyecto productivo”, explicó.

Medidas y acciones para atraer inversiones

En cuanto a las políticas públicas impulsadas por su gestión, Vidal destacó decisiones orientadas a mejorar el clima de inversión.

“Bajamos regalías, generamos condiciones y en los próximos meses vamos a avanzar con nuevas licitaciones de áreas”, anticipó.

Entre los proyectos en desarrollo, el mandatario mencionó la creación de un parque industrial en la zona de La Esperanza, concebido para brindar servicios y condiciones adecuadas a nuevos emprendimientos productivos.

De izquierda a derecha: Jaime Álvarez (ministro de Energía y Minería), Claudio Vidal (Gobernador), y Rodrigo Fernández (CGC).

Finalmente, Vidal puso en valor la ubicación estratégica de la provincia como un factor clave para el desarrollo.

“Tenemos una ubicación estratégica, con salida al Atlántico y conexión al Pacífico, lo que nos permite proyectarnos hacia los principales mercados del mundo y facilitar la logística para cualquier desarrollo”, afirmó.

“Estamos recorriendo el mundo para atraer inversiones, pero con un objetivo muy claro: que ese crecimiento se transforme en trabajo y desarrollo para los santacruceños”, concluyó.

La agenda en Canadá se enmarca en una estrategia del Gobierno Provincial para consolidar a Santa Cruz como un destino atractivo para la inversión productiva, respaldado por recursos naturales, infraestructura y decisiones políticas orientadas al crecimiento económico.