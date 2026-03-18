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El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, se refirió al informe del Índice Provincial de Actividad Económica que reveló que Santa Cruz registró en febrero de 2026 una contracción interanual del 12,3% y una caída del 7,9% en la comparación intermensual, en un contexto de marcada retracción del consumo y deterioro del empleo.

En declaraciones a Radio LU12 AM680, el dirigente empresarial se mostró además expectante por la reglamentación de la ley de emergencia comercial aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, y planteó que el sector privado debe ser convocado a debatir la ley de emergencia económica impulsada por el Ejecutivo provincial.

“Ya hace tiempo que venimos anunciando esta situación que se viene dando en la provincia de Santa Cruz, de caída de la actividad económica en general; estamos hablando de un promedio de 12 por ciento de caída, pero hay sectores que han caído casi un 22 este porciento como farmacia, perfumería”.

Panorama en el centro de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En esa línea, remarcó que “realmente hay rubros muy complicados, no hay ninguno a la alza”, y agregó: “Lo que era ferretería que era el único que más o menos tenía un alza, también volvió a caer. De los sectores que nosotros medimos están todos a la baja y esto tiene que ver con lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, la desocupación tan grave que hoy se padece Santa Cruz; esto también tiene que ver también con la caída real del poder adquisitivo que tienen los salarios”.

A esto sumó otro factor social clave: “La preocupación en general que tiene la gente de quedarse sin trabajo”. Polke describió un escenario complejo en el que confluyen múltiples variables negativas: “Entonces, todo hace un combo negativo que repercute en la actividad económica y a eso suma también algo que lo venimos diciendo, el nivel de endeudamiento que tiene la gente a través de las deudas que tiene con la tarjeta de crédito, con el sistema bancario. Realmente es un panorama muy desalentador, muy difícil”.

Emergencia comercial

Respecto de la ley de emergencia comercial, recordó que se trató de un reclamo histórico del sector: “Nosotros veníamos solicitando ya desde hace un año atrás, se consiguió y esperemos ahora que rápidamente desde el Ejecutivo la reglamente y pueda poner en funcionamiento esa ley como para paliar un poco esta difícil situación que vive los sectores pymes Santa Cruz”.

El dirigente también cuestionó el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo y el consumo: “Esta caída de la actividad económica tiene que ver también con esta cuestión de la inflación; porque yo marqué una cuestión de la baja del consumo vinculado a la baja del poder adquisitivo, al deterioro y a la caída del empleo, pero si nos enfocamos con el poder adquisitivo, tiene que ver mucho con esta cuestión que se está discutiendo de la inflación, que los sueldos no alcanzan a cubrir la inflación actual, que la gente percibe que no es la real informada”.

Comercios de ropa con marca santacruceña debieron cerrar las puertas de sus locales por la baja en las ventas. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese sentido, advirtió sobre la brecha entre los datos oficiales y la realidad cotidiana: “Esto es también cuestionable, porque uno con los sectores representantes de los asalariados puede estar discutiendo una suba salarial, y te encontrás con que en realidad en la calle los precios han subido más de lo que realmente marca este estudio de la inflación; fíjense lo que ha pasado estos días con el combustible, 9 por ciento de suba; y cuando estamos hablando de pauta salarial, estamos hablando de un 1, 2 por ciento”.

Además, subrayó que la caída atraviesa a todos los sectores clave de la economía provincial, incluyendo construcción, petróleo, turismo y gastronomía: “No te está entrando recursos como para hacer frente a una demanda de incrementos salariales que realmente sería muy bueno; este es el problema que hoy se está viviendo”.

Cierre de Pymes

Polke también vinculó la baja de la actividad con la caída de la recaudación y su impacto en el sector público: “Como también se ha caído la recaudación, y esto yo me pongo un poco en lo que le pasa a los municipios y en las provincias, reciben menos coparticipación, y eso es menos oferta que pueden hacer de suba salarial para los empleados estatales, que son una gran parte de los clientes que hoy tiene el sector PYME en Santa Cruz”.

En ese marco, fue categórico: “Es tremendamente difícil. Obviamente que tiene que haber un programa de reactivación de la economía, pero nadie lo está discutiendo”.

En Caleta Olivia, la caída de la actividad se siente fuertemente. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El dirigente aseguró que la problemática no es exclusiva de Santa Cruz: “Esto está ocurriendo en todo el país. Yo acabo de venir de una reunión en CAME y escuchás al resto de los referentes de las provincias y están todos pasando por la misma situación, caída generalizada del consumo”.

Y agregó: “Caída general del consumo implica caída de la recaudación. Caída de recaudación implica menos fondos para los municipios, para las provincias”, al tiempo que cuestionó la estrategia económica nacional: “Ahora pareciera que la política del gobierno nacional es enfriar la economía para ponerle un piso a la inflación, bueno, esto no estaría dando resultado porque la inflación sigue creciendo y las economías regionales se ven terriblemente afectadas”.

Polke sumó otro factor social clave: “La preocupación en general que tiene la gente de quedarse sin trabajo”.

En una de las definiciones más fuertes, advirtió: “Escuchás a los referentes del gobierno nacional y te hablan de la macro, pero lo que se está haciendo pelota es la micro”, al destacar el rol de las pymes, que generan más del 70% del empleo en Argentina.

El panorama, según describió, es crítico: “En Santa Cruz ahora están cerrando una actividad económica pyme por día; en el país son 30 por día”, lo que refleja la magnitud de la crisis.

Por ello, insistió en la necesidad de implementar herramientas urgentes: “Ojalá que rápidamente podamos poner en funcionamiento esa ley de emergencia comercial que sirva como una red de contención, un paraguas de protección a las pymes santacruceñas, pero aparte de eso también necesitamos leyes y programas de desarrollo de la actividad económica que apunte a la reactivación”.

Emergencia económica

Finalmente, al referirse al debate por la emergencia económica provincial, Polke planteó la necesidad de ampliar la convocatoria: “Ojalá que no solamente el Estado provincial convoque a los gremios, sino que también convoque al sector privado”, y advirtió sobre el impacto de las deudas del Estado con proveedores.

“Hay mucho reclamo por parte de proveedores al Estado provincial por el pago de las deudas”, señaló, y agregó que la situación ya genera consecuencias: “Hoy los proveedores, principalmente locales, están con problemas porque no están cobrando”.

En ese contexto, alertó sobre posibles cierres: “Puede ser el motivo de cierre, porque si hay proveedores muy endeudados con el Estado provincial y esas deudas no se pagan, obviamente eso va a traer un perjuicio económico grande”.

Para cerrar, dejó una definición personal sobre el rumbo a seguir: “Hay mucho para discutir, mucho por trabajar en momentos donde la plata no alcanza. Y ojalá, como opinión personal y me hago cargo, la solución no sea endeudar la provincia”.