Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves cerró el plazo para inscribir a los frentes electorales de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Como había adelantado La Opinión Austral, fueron tres los que se habían inscripto ante la justicia electoral.

El oficialismo de “Por Santa Cruz” irá con SER, la Unión Cívica Radical (UCR) y Encuentro Ciudadano (EC). La única sorpresa en el peronismo fue el cambio del nombre del frente electoral. La izquierda estará conformada por tres partidos.

Por Santa Cruz

Los distintos sectores políticos presentaron de manera virtual, ante la justicia, los frentes electorales con los que competirán por las tres bancas que se ponen en disputa en Santa Cruz para la Cámara de Diputados de la Nación. Dentro de exactamente 10 días deberán presentar las listas de candidatos.

“Por Santa Cruz” irá con SER, la Unión Cívica Radical (UCR) y Encuentro Ciudadano (EC).

La Opinión Austral pudo saber que el oficialismo provincial definió a sus integrantes y serían tres los partidos políticos: SER Santa Cruz, la Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano. Además, trascendió que llevará el nombre “Por Santa Cruz” como en el 2023.

Este jueves, los tres partidos se juntaron para sellar el acuerdo en un acta. De la firma participaron Hernán Elorrieta (SER), Gabriel Oliva (Encuentro Ciudadano) y Marcela Padrón (UCR).

Dirigentes de SER, Encuentro Ciudadano y la UCR, en la firma del compromiso antes de la inscripción como frente electoral.

En ese contexto, Elorrieta, presidente del Partido SER, confirmó el acuerdo alcanzado con otras fuerzas políticas este jueves, para las elecciones nacionales. Luego de confirmar la alianza con la UCR y Encuentro Ciudadano, aclaró que también tienen la elección provincial de Cañadón Seco, también el 26 de octubre, donde también funcionará este acuerdo.

“Venimos de muchas reuniones y hablando hace mucho tiempo, había decisiones internas de cada partido, ya venimos con mesas de trabajo” al tiempo que aclaró que en el caso de la UCR, Elorrieta no quiso profundizar en la interna de ese partido, aunque sí recordó que hicieron “una convención, una votación y quedaron en integrar Por Santa Cruz y hoy firmaron el acuerdo”, manifestó a Radio Top.

Hernán Elorrieta, presidente del partido SER.

Respecto a las candidaturas, sostuvo que aún no están definidas y que habrá más mesas de trabajo para resolverlo, ya que queda tiempo hasta el 17 de agosto. “Dentro del espacio SER que venimos en crecimiento y que hace cinco años que conformamos el partido, nosotros en una mesa lo resolvemos” y en consonancia a “lo que necesite nuestro gobernador (Claudio Vidal)”, subrayó.

El peronismo

También como había adelantado La Opinión Austral, el principal sector de la oposición en la provincia, encabezado por el peronismo, dejará atrás el nombre “Unión por la Patria” y se denominará “Fuerza Santacruceña”.

Este medio pudo saber que estará integrado por el Partido Justicialista (PJ), Kolina, Partido de la Victoria y el partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP).

“Construyamos patria con fuerza santacruceña”, indicó el dirigente del PJ local, Alan Bjerring, uno de los pocos que este jueves se refirió al tema en las redes sociales. Luego, en diálogo con La Opinión Austral indicó que más allá del nuevo nombre, se intenta hacer una “síntesis de las distintas fuerzas que estamos intentando crear y creer que hay otro país posible, donde la crueldad se deje de lado y volvamos a tener una Argentina que incluya a todos los que hoy están excluidos“.

Alan Bjerring, dirigente del Partido Justicialista de Río Gallegos.

En ese sentido, consideró que es prioritario “dejar de tener miedo a perder el trabajo, donde haya una certidumbre respecto de si los salarios van a poder estar acordes a los aumentos de precios que nos presenta la realidad”. Asimismo, expresó que más allá de los nombres propios “lo que tenemos que hacer es una unidad de concepción para poder proyectarnos de cara al 2027 y este es un primer paso para poder reordenar esto que teníamos tan desordenado dentro del movimiento justicialista“.

El Congreso Provincial del Partido Justicialista este año en Río Gallegos.

Cabe recordar que en los próximos días se reunirán para dirimir los lugares en las listas. El PJ ya hizo un congreso provincial donde decidió que la concejal de Perito Moreno, Pamela Pessoa, y el exintendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal, sean los que representen al partido en esas charlas.

“Hay que volver a una Argentina que incluya a todos los que hoy están excluidos“. Alan Bjerring.

“Hay que confiar en las nuevas generaciones” y “queremos candidatos y candidatas que puedan defender los intereses de nuestra población“, afirmó esta semana el intendente Pablo Grasso, a La Opinión Austral, sobre las definiciones en el espacio político de la oposición en Santa Cruz.

La izquierda

Otro sector que confirmó su frente electoral este jueves fue la Izquierda. En la provincia de Santa Cruz ese espacio quedó conformado por el Partido Obrero (PO), Izquierda por una Opción Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Todos ellos tienen mucha tradición electoral e intentarán meterse en la elección intermedia y lograr por primera vez un legislador nacional. Las expectativas están fundadas en una elección que podría tener mucha fragmentación y con discursos antagonistas.

La izquierda de Santa Cruz irá en un frente electoral conformada por el PO, el MST y la Izquierda por una Opción Socialista.

Cabe destacar que cada uno de estos frentes deberá negociar quiénes encabezan y quiénes acompañan en la lista según el orden, debido a que, como recordamos este miércoles, no hay un sistema de PASO que pueda utilizarse para dirimirlo. Tampoco se convocó a internas.

Otros partidos

Pero estos tres frentes electorales no serán los únicos que competirán el 26 de octubre.

El PRO, que tiene un nuevo interventor (Gustavo Perroni) ya anticipó que podría ir, en esta ocasión, con una lista con candidatos propios.

Lo mismo ocurriría con el ARI (podría tener otro nombre en la presentación). En este caso, La Opinión Austral pudo saber que podrían sumarse a la lista como “extrapartidarios” algunos dirigentes de la UCR que no están de acuerdo con integrar “Por Santa Cruz”. También podría pasar lo mismo con representantes del Socialismo Santacruceño.

A la lista del ARI podrían sumarse como “extrapartidarios” algunos dirigentes de la UCR que no van con “Por Santa Cruz”.

Y el tercer partido que podría presentar candidatos propios el 17 de agosto es el de La Libertad Avanza. El partido de Javier y Karina Milei hizo acuerdos electorales en varias provincias con el PRO, pero en Santa Cruz irán con boleta propia.

No descarta que en esa fecha también presenten listas partidos como el UNIR y el Nuevo MAS.