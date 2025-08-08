Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Bavio, presidente del partido UNIR (Santa Cruz), anunció en una entrevista con LU12 AM680 que su espacio no integrará ningún frente electoral y que él será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones del 26 de octubre.

Explicó que, a pesar de los intentos de diálogo con La Libertad Avanza, las negociaciones no prosperaron, lo que llevó a su partido a tomar un camino independiente para transformarse en un nueva oferta electoral de cara a octubre.

El líder de UNIR relató el esfuerzo de su partido para unirse a los sectores libertarios. “Nosotros hemos venido trabajando después de las elecciones del 2023 buscando integrar a los sectores que irrumpieron en la política santacruceña y argentina, todo el sector de los libertarios en general”, afirmó. Sin embargo, las conversaciones se estancaron. “En La Libertad Avanza, cerraron las puertas, se rompieron todos los puentes y canales de comunicación”, sostuvo.

José Bavio, Sonia Cárcamo y José Ernesto Ruiz en entrevista con La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

No compartió la decisión de La Libertad Avanza y la atribuyó a la personalidad de su referente en la provincia. “Entiendo que es el reflejo de la personalidad del referente de La Libertad Avanza,” declaró y concluyó que “cuando uno no quiere, dos no se juntan”.

Educación

Bavio fue crítico con la situación de Santa Cruz, a la que definió como “crítica en todo“. Comparó la gestión actual con la anterior, afirmando que “este gobierno es la continuación del modelo anterior. Nada ha cambiado, más que algunos nombres”.

Con tres hijos en edad escolar, manifestó su desesperación por un problema que, según él, “es claro que no hay voluntad de resolver“. También criticó la postura de los trabajadores, diciendo que “choca con un gremio que hoy sigue pensando en la toma de la Bastilla o en la revolución del 17″. El resultado de este conflicto, según Babio, es que “ya tenemos varias generaciones de chicos que leen y escriben de casualidad”.

El dirigente lamentó el deterioro del sistema educativo, recordando que “la República Argentina de varias décadas para atrás, ese país que era guía, luz… era fundamentalmente por el tema del nivel de educación que tenía el país”. Babio enfatizó que el nivel cultural y de capacitación de la población era el verdadero motor de la clase media y lo que atraía inversiones al país, un concepto que, a su juicio, se ha perdido.

Finalmente, Diego Bavio confirmó que UNIR, junto con el Partido Nuevo Río Gallegos y el Liberalismo Popular, seguirá adelante en solitario con el objetivo de llevar sus propuestas a la ciudadanía.