La reforma del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz fue -paradójicamente judicializada. La Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” presentó un recurso de amparo -al que tuvo acceso La Opinión Austral– solicitando la suspensión inmediata de la Ley N° 3949, impulsada por el oficialismo, que eleva de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal de la provincia.

La acción busca frenar también el tratamiento legislativo de las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir los nuevos cargos. Según el gremio, la medida tiene una clara intencionalidad política: “El objetivo es alterar la composición del órgano jurisdiccional supremo de la Provincia, desplazando la actual mayoría por otra políticamente afín”.

El amparo cuestiona los argumentos que justifican la ampliación en base al crecimiento demográfico. El gremio señaló que no existen estadísticas que demuestren un aumento en el volumen de causas del tribunal. “Sostener que ‘a mayor número de habitantes, mayor número de causas’ no pasa de ser una conjetura, desprovista de sustento cuantitativo”, afirman los abogados en el escrito.

Además, se denuncia una contradicción presupuestaria: mientras se impulsa una reforma de alto costo, el Poder Ejecutivo redujo en un 38% el presupuesto solicitado por el Poder Judicial para 2025, con recortes de hasta un 100% en partidas clave como construcciones. Para el gremio, esto “pone de manifiesto que la Ley N° 3949 no supera el test de constitucionalidad”.

La acción judicial se suma a un malestar institucional creciente. A nivel nacional, la Federación Judicial Argentina (FJA) ya había manifestado su rechazo, señalando que la reforma “profundiza la concentración de poder y erosiona la legitimidad democrática”.

En el plano local, la Asociación Colegio de Abogados de Santa Cruz consideró una falta de respeto la invitación a opinar sobre las ternas de candidatos, dado que la ley ya había sido aprobada. Según indicaron, “el debate debió ser previo a la sanción de una norma tan trascendental”.

Las ternas de candidatos a vocales del TSJ

Las cuatro ternas propuestas para cubrir los nuevos cargos en el TSJ son:

1° terna: Gabriela Castro, Gabriel Contreras Agüero, Fernando Kustich

2° terna: Sergio Acevedo, Norberto Castello, Marcelo Quintero

3° terna: Juan Lucio De la Vega, Natalia Linardi, Julián Michavila

4° terna: Ramiro Castillo, José Antonio González Nora, David Ghizzardi

La figura más resonante es la del exgobernador y exdiputado nacional Sergio Acevedo, quien renunció a su banca en el Congreso esta semana, algo que fue interpretado como el paso previo a su designación en una de las nuevas vocalías del TSJ.